Denuncian robo de equipo para conciertos durante homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá

Un hecho de inseguridad empañó el homenaje celebrado en el Movistar Arena el miércoles 14 de enero de 2026, luego de que el equipo técnico del autobús del cantante Yeison Jiménez sufrió el robo de un dispositivo esencial para la operación de conciertos.

Así lo denunció la mañana del sábado 17 de enero de 2026 y por medio de un comunicado el entorno del artista, y que se publicó en la cuenta de Instagram del artista oriundo del municipio de Manzanares (Caldas), y que forjó su carrera trabajando en Corabastos (Bogotá).

El incidente se registró mientras el vehículo permanecía estacionado y el personal descargaba suministros musicales en las inmediaciones del recinto, destacó el documento que recibió cientos de reacciones por parte de los seguidores y usuarios en la red social, que calificaron lo ocurrido como “una falta de respeto”.

El objeto sustraído corresponde al cerebro de las consolas CTi 1500, un equipo que controla las entradas y salidas de los instrumentos y los sistemas de reproducción, indispensable para la realización de presentaciones musicales en vivo.

La pérdida de este dispositivo afecta de forma directa la capacidad operativa del grupo técnico encargado de los espectáculos de Yeison Jiménez.

El comunicado, difundido por el equipo del artista, solicita la colaboración de la comunidad y pide a quienes puedan aportar información sobre el paradero del equipo que se comuniquen al número facilitado para tal fin: Edwin Fabián Rojas – Tel. 3214682219.

La Policía Nacional ya tomó conocimiento del caso y se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes.

De acuerdo con el comunicado, el presunto responsable del hurto está siendo identificado a través de las cámaras de seguridad ubicadas en el Movistar Arena.

El equipo de Yeison Jiménez agradeció el apoyo y la colaboración recibida e informó que cualquier novedad oficial sobre el caso se comunicará exclusivamente por los canales autorizados.

Así será el regreso de los restos de Yeison Jiménez a su tierra natal: Manzanares, Caldas

Las cenizas de Yeison Jiménez, junto con las de su mánager Jefferson Osorio reposan en Manzanares, Caldas, el acto se llevará a cabo el 19 de enero, y cuyo fin es honrar los orígenes del artista y brindar a sus seguidores un último adiós en su tierra natal.

Esta decisión, anunciada por el equipo de prensa y productora a través del canal oficial del cantante, supone un cierre simbólico al doloroso ciclo que comenzó tras el trágico accidente aéreo en Boyacá, y responde tanto al deseo de la familia como a la necesidad de que el recuerdo del músico permanezca arraigado a su lugar de nacimiento.

La noticia se conoció después de la entrega formal de los cuerpos identificados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 13 de enero de 2026, se realizaran una serie de homenajes y actos privados en Bogotá.

Según el boletín oficial de esa entidad: “Se cumplieron los requisitos legales y se procedió con la entrega formal de los cuerpos a sus familias”, garantizando así que las exequias y el luto pudieran respetar la intimidad y los deseos de los allegados.

El mismo informe describe la complejidad de la tarea de identificación, dada la condición en la que quedaron los restos y la aeronave.

Para lograr resultados concluyentes, el organismo recurrió a técnicas de radiología, odontología forense y lofoscopia, permitiendo así que las familias recibieran a sus seres queridos tras el siniestro ocurrido el 10 de enero entre Paipa y Duitama.

La avioneta, con matrícula N325FA, cayó en la vereda Romita instantes después de despegar del aeropuerto de Paipa y, tras dos impactos, el segundo provocó un incendio que volvió irreconocible la estructura y complicó las labores forenses.

Después del primero de los homenajes privados, el Movistar Arena en Bogotá fue escenario el 14 de enero de un multitudinario tributo abierto al público en memoria de Yeison Jiménez y los otros cinco miembros de su equipo fallecidos.

Al evento asistieron reconocidos exponentes de la música popular como Arelys Henao, Pipe Bueno, Francy, Paola Jara, Luis Alfonso, Ciro Quiñonez y Jessi Uribe.

En uno de los momentos más emotivos, Pipe Bueno expresó: “Hoy no despedimos solo a un artista, sino a un hermano y a un referente para todos nosotros”, en referencia al legado del cantante que era considerado el sucesor de Darío Gómez, y que alcanzó la fama con éxitos como Aventurero, Por qué la envidia, Te voy a olvidar y Vete.

Para el retorno definitivo de las cenizas al municipio de origen, la familia de Yeison Jiménez anticipó una serie de actividades conmemorativas destinadas a reunir a la comunidad y a los seguidores.

De acuerdo con el comunicado emitido, una caravana partirá a las 10:00 a. m. desde la vereda La Esmeralda, en el sector conocido como Chochalito, hasta el centro urbano de Manzanares.

Una vez allí, al mediodía, la iglesia del parque principal recibirá las cenizas del artista en una misa especial. Por la tarde, el pueblo organizará actos conmemorativos para celebrar la vida y obra de quien fue considerado uno de los exponentes más destacados del género popular.