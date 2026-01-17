Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

Los crímenes se dieron como represalias a la extradición de alias Otoniel a los Estados Unidos - créditos Reuters | Policía Nacional | Fiscalía General de la Nación

La mañana del sábado 17 de enero de 2025 se confirmó por parte de la justicia colombiana la sentencia a Édgar Ariel Córdoba Trujillo, conocido como alias 5-7 o “Samuel”.

El hoy procesado tendrá que purgar condena por haber ordenado 30 homicidios en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

De acuerdo con información divulgada en un comunicado por la Fiscalía General de la Nación, los asesinatos ocurrieron entre febrero y junio de 2022, durante una ofensiva criminal emprendida por el Clan del Golfo (grupo armado ilegal que también se conoce como Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—).

Estas acciones criminales se dieron en su momento como respuesta a la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, hacia Estados Unidos.

Dentro de los detalles que se mencionan en el documento oficial, Córdoba Trujillo lideraba una estructura armada dentro del Clan del Golfo.

La investigación estableció que alias 5-7 impartió órdenes directas a sus subordinados para ejecutar homicidios en cadena, y que se perpetraron en municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira (región Caribe colombiana).

Las pesquisas atribuyeron que parte de estas acciones correspondieron a una estrategia de retaliación armada por la extradición de Otoniel, quien por ese entonces ostentaba el lugar de máximo jefe de la organización.

Entre las víctimas identificadas por la Fiscalía figuran civiles que resistieron presiones del grupo armado. Algunos de ellos se negaron a cerrar sus negocios, rechazaron el pago de extorsiones o persistieron en permanecer en zonas bajo amenaza.

Uno de los crímenes más notorios se registró el 6 de mayo de 2022 en la Ruta del Sol, a la altura de El Copey (Cesar), cuando un conductor de tractomula fue asesinado por miembros del Clan del Golfo que dispararon contra varios vehículos de carga.

Ese mismo día en Pivijay (Magdalena), dos comerciantes que mantenían abierto su local de abarrotes fueron atacados por hombres armados que les dispararon en varias ocasiones.

Las acciones violentas se extendieron a distintas localidades, generando alarma entre la población civil que vivió entre el miedo y la zozobra por el reinado de terror que sembró este brazo armado por la extradición de su máximo cabecilla.

Después de aceptar cargos mediante preacuerdo, la justicia penal de Santa Marta (Magdalena) impuso a Córdoba Trujillo una condena de 24 años de prisión.

El fallo lo responsabiliza por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado, fuga de presos, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, utilización ilegal de uniformes e insignias y utilización ilícita de redes de comunicación.

Asimismo, el ente investigador resaltó que la sentencia busca enviar un mensaje de rechazo frente a la intimidación y la violencia ejercida por organizaciones criminales en la región Caribe.

El organismo confirmó que mantiene investigaciones en curso sobre otros integrantes del Clan del Golfo relacionados con hechos similares.

Otro resultado en contra del Clan del Golfo dejó la caída de “la Sobrina” en Antioquia

Sumado a este caso, la misma semana se presentó la captura de Yésica María Rico, conocida como alias La Sobrina, como parte de la estrategia de las autoridades colombianas para neutralizar a los mandos operativos del Clan del Golfo.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó el 15 de enero que la detención responde a una política dirigida a desmantelar las redes criminales que mantienen presencia en el norte de Antioquia.

Según reportes oficiales, “la Sobrina” quedó bajo medida privativa de la libertad en un establecimiento carcelario, mientras la investigación sigue su curso.

Además de este caso, se destaca también la detención de Amaury Santacruz Rodríguez, alias Amaury.

De acuerdo con información suministrada por el general William Rincón a través de redes sociales, la captura de Santacruz Rodríguez constituye “un golpe estructural al narcotráfico transnacional”.

El general detalló que “Amaury” operaba bajo un perfil extremadamente bajo, lo que le permitió organizar durante años los envíos de drogas hacia Estados Unidos sin ser detectado.

Las investigaciones policiales le atribuyen el envío mínimo de 2,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, con incautaciones como 1,2 toneladas en Panamá y 1,3 toneladas en Costa Rica.

La detención de Rico se produjo en la zona rural de La Tablaza, municipio de La Estrella, durante un control de rutina a personas y vehículos.

Los uniformados verificaron su identidad y confirmaron que existía una orden de captura vigente por concierto para delinquir con fines de homicidio y antecedentes judiciales por homicidio en 2024.

La Policía Nacional destacó en su comunicado una trayectoria criminal de más de nueve años de “la Sobrina” dentro del Ejército Gaitanista de Colombia.