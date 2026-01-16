Video: así fue el momento en el que robaron al influenciador JH de la Cruz en plena transmisión en vivo, el ladrón quedó grabado

El influenciador JH de la Cruz sufrió un hurto en vivo bajo la modalidad de raponazo mientras transmitía para miles de seguidores - crédito redes sociales

Un episodio de inseguridad urbana volvió a tomarse las redes sociales luego de que el influenciador JH de la Cruz fuera víctima de un hurto mientras realizaba una transmisión en vivo. El hecho ocurrió bajo la modalidad de raponazo y quedó registrado en tiempo real, lo que permitió que miles de usuarios presenciaran no solo el momento del robo, también el rostro del presunto delincuente.

La escena se desarrollaba con aparente normalidad. JH de la Cruz interactuaba con sus seguidores, cuando un hombre se acercó de forma sorpresiva y le arrebató su iPhone. En cuestión de segundos, el influenciador desapareció del encuadre, la transmisión se interrumpió abruptamente y la imagen del responsable quedó proyectada en la pantalla de quiénes seguían la transmisión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La imagen del presunto delincuente quedó registrada durante el robo al creador de contenido y fue difundida ampliamente en redes sociales - crédito composición Infobae

La rapidez del hurto y la cercanía del agresor dejaron poco margen de reacción. Sin embargo, a diferencia de muchos casos similares, este robo no pasó desapercibido ni quedó limitado al relato posterior de la víctima. Al haber ocurrido frente a una cámara encendida, el hecho se convirtió en evidencia audiovisual inmediata, replicada en capturas de pantalla y fragmentos de video que comenzaron a circular en redes sociales.

Horas después, el propio creador de contenido confirmó lo ocurrido y entregó nuevos detalles sobre el paradero del dispositivo. Según informó, el iPhone fue geolocalizado en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. La información avivó el debate en redes sociales sobre la efectividad de las herramientas de rastreo de dispositivos móviles y las posibilidades reales de recuperación tras un hurto.

El caso generó una oleada de reacciones entre seguidores, quienes expresaron preocupación por los niveles de inseguridad, incluso en situaciones cotidianas y a plena luz del día. Para muchos, el hecho de que el robo ocurriera durante una transmisión en vivo refuerza la sensación de vulnerabilidad en el espacio público, donde ni siquiera la visibilidad parece disuadir a los delincuentes.

También se reabrió la conversación sobre el raponazo como una de las modalidades de hurto más frecuentes en la capital. Este tipo de robo se caracteriza por su ejecución rápida y violenta, generalmente dirigida a celulares de alta gama, y suele dificultar la reacción inmediata de la víctima. En este caso, el objetivo fue un iPhone, uno de los dispositivos más apetecidos en el mercado ilegal.

El iPhone robado a JH de la Cruz fue geolocalizado en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, tras el incidente captado en vivo - crédito redes sociales

Las cifras de la inseguridad en Bogotá

El mapa del delito en Bogotá volvió a encender las alertas de las autoridades y de la ciudadanía, esta vez con cifras que muestran un fenómeno complejo, mientras algunos indicadores presentan descensos, otros evidencian repuntes que mantienen viva la percepción de inseguridad en la capital. Los datos oficiales revelan que el problema de los hurtos sigue siendo uno de los principales retos para la ciudad.

De acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad, entre enero y octubre de 2025 se registraron 132.204 robos en Bogotá, concentrados en cinco modalidades: automotores, motocicletas, personas, residencias y comercios. Aunque las estadísticas generales reflejan reducciones frente a años anteriores, el robo a personas continúa siendo el delito dominante, con 113.148 casos reportados, una cifra que explica por qué la inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los bogotanos.

El análisis territorial muestra fuertes contrastes. Suba aparece como la localidad más golpeada por el robo a personas, con 10.360 casos. A esta cifra se suma otro dato inquietante, la misma localidad lidera los hurtos a residencias, con 636 reportes, y los robos a comercios, con 792 denuncias. Aunque se evidenció una leve reducción frente a 2024, la concentración de delitos mantiene a Suba como uno de los focos críticos del Distrito.

Suba lidera los robos a personas, residencias y comercios en Bogotá, consolidándose como una de las localidades más afectadas por la inseguridad - crédito Colprensa

Engativá ocupa el segundo lugar en varias categorías, con 9.737 robos a personas y 539 hurtos a residencias. En el caso de los comercios, Usaquén se ubica como la segunda localidad más afectada, con 646 casos registrados en el periodo analizado. El informe también advirtió que en 2025 los hurtos a personas aumentaron en más de 4.000 casos frente al mismo lapso de 2024.

En materia de vehículos, Kennedy encabeza las cifras de automotores hurtados en 2025, con 510 casos, y también lidera el robo de motocicletas, con 648 reportes. Engativá y Ciudad Bolívar siguen en la lista de localidades más afectadas por estas modalidades.