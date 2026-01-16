Colombia

Pipe Bueno estalló contra un seguidor por comentarios sobre supuesta maldición tras la muerte de Yeison Jiménez

El cantante de música popular respondió con dureza a un internauta que relacionó la tragedia con una teoría viral en redes sociales

Pipe Bueno enfrenta críticas en redes sociales sobre supuesta maldición tras la muerte de Yeison Jiménez - crédito composición fotográfica / @pipebueno/ Instagram - Reuters

Pipe Bueno, uno de los referentes de la música popular en Colombia, se vio envuelto en una controversia tras la muerte de su colega y amigo Yeison Jiménez.

El ambiente en plataformas digitales se tensó después de que el artista publicara un video expresando su dolor por el fallecimiento del “Aventurero”, que falleció en un accidente aéreo. La noticia, confirmada por varios medios, conmocionó al mundo del espectáculo colombiano.

En medio de las muestras de solidaridad, un comentario en redes sociales desató la indignación del cantante caleño. Un usuario escribió: “Pipe #nomasfotos”, reavivando la teoría de una supuesta “maldición” vinculada al artista.

Según internautas, varias figuras públicas que se fotografiaron con Pipe Bueno fallecieron poco después. La reacción del intérprete fue inmediata y contundente: “¡Comé mierda hermano! No me jodas la vida en este momento”, respondió el también empresario.

Pipe Bueno le contestó con contundencia a un internauta por supuesta maldición - crédito pipebueno / Instagram

El mensaje, que Pipe eliminó poco después, ya circulaba en capturas de pantalla y generó un intenso debate sobre el respeto y los límites del humor en momentos de duelo. El episodio puso en evidencia el desgaste emocional de los artistas ante la viralidad de rumores y comentarios ofensivos.

El origen de la supuesta “maldición” de las fotos

La teoría de la “maldición” que involucra a Pipe Bueno surgió en el entorno digital tras la muerte de varias personalidades del espectáculo, entre ellas Darío Gómez, Jota Mario Valencia, Omar Geles, Vicente Fernández, Martín Elías y Fabio Legarda, que fue pareja de la actual esposa del cantante, Luisa Fernanda W.

Usuarios en redes sociales han alimentado esta narrativa cada vez que ocurre una tragedia relacionada con alguien que posó junto a Pipe Bueno.

En una pasada entrevista con Los 40 el músico ya se había pronunciado respecto a esta leyenda urbana. En esa ocasión, el cantante desestimó la versión y la calificó como absurda, argumentando que, debido a su trayectoria y la cantidad de colegas con los que ha compartido escenario, resulta natural tener fotos con muchos de ellos. “Es una estupidez”, dijo Pipe Bueno en diálogo con el medio citado.

Pipe Bueno descarta la 'maldición de las fotos' y señala que la leyenda urbana surge por la cantidad de colegas con los que ha compartido escenario - crédito X

El fallecimiento de Yeison Jiménez provocó que la supuesta coincidencia volviera a circular en redes, provocando la reacción del intérprete. La teoría carece de fundamento y se basa únicamente en la viralización de coincidencias.

Pipe Bueno: “No permito que gente tonta pueda dañar mi semblante”

De igual modo, en entrevista con Olímpica Stéreo, el cantante explicó cómo enfrenta los comentarios ofensivos y los memes que proliferaron tras la muerte de Jiménez.

“No permito que gente tonta, poco educada pueda dañar mi semblante. Me toca reírme y ya, se acabó. Hay hasta amigos que me escriben esas huevonadas ¿Cómo puede uno en un momento tan trágico, donde se están perdiendo vidas humanas tener tiempo para eso?”, afirmó el artista.

Medios como Infobae y Los 40 confirman que Pipe Bueno ya había calificado de absurda la teoría de la maldición en declaraciones previas - crédito Instagram

Pipe Bueno insistió en que no se siente responsable de la percepción que circula en redes. “No soy responsable de cambiarle la mente a gente tan huevón que le falta neuronas en su cabeza. Hay que dejarlo que sigan allá y decirle a Dios: ‘perdónalos porque no saben lo que hacen’ y ya, no nos puede importar gente que no aporta”, concluyó el cantante.

La polémica se desarrolla en un momento de especial sensibilidad para la música popular colombiana, que atraviesa una etapa difícil tras la pérdida de una de sus voces más representativas. Pipe Bueno y Yeison Jiménez mantenían una amistad cercana y habían compartido escenario en diversas oportunidades.

El caleño, así como otros colegas del género, participó en el homenaje a Jiménez realizado en el Movistar Arena el 14 de enero de 2026 para hornar la memoria del “Aventurero”.

