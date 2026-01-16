Nuevos detalles del grave accidente en la carrera 68 en Bogotá: tres muertos y la pista de una persecución tras un robo

La presencia de cuerpos de emergencia y la investigación judicial mantuvieron la vía restringida durante varias horas, con movilización de ambulancias y desvíos para aliviar la congestión vehicular - crédito X

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde del jueves 15 de enero en la avenida carrera 68 con calle 72, en el occidente de Bogotá, dejó como saldo tres personas muertas y una vía completamente bloqueada durante varias horas.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el choque múltiple, ocurrido entre las localidades de Engativá y Barrios Unidos, estuvo relacionado con una presunta persecución tras un robo cometido en la zona.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se produjo hacia las 2:53 p. m., cuando dos hombres a bordo de una motocicleta habrían asaltado a los ocupantes de una camioneta.

Las autoridades capitalinas investigan un choque múltiple registrado tras una persecución por hurto, que provocó el deceso de un adulto mayor y dos personas identificadas como presuntos responsables del asalto en el occidente de la ciudad - crédito X

“Inicia una persecución de una de las víctimas y ella arrolla a los presuntos delincuentes”, precisaron las autoridades. Durante la huida, los motociclistas colisionaron con otros vehículos que transitaban por la vía, lo que resultó en un choque en cadena.

Las víctimas mortales y el avance de la investigación

Una de las víctimas fatales, un adulto mayor, murió en el lugar del accidente. El hombre viajaba en uno de los carros impactados y su vehículo quedó atrapado entre una volqueta y la motocicleta usada por los presuntos delincuentes. Una mujer que lo acompañaba resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial.

El choque múltiple se produjo tras una persecución originada por un robo en el occidente de Bogotá - crédito X

De igual modo, uno de los hombres que se movilizaba en moto falleció en el lugar de los hechos. Luego del impacto, las autoridades trasladaron la adulta mayor y a uno de los motociclistas. Más tarde se conoció que la mujer falleció a a causa de las lesiones, luego de haber sido trasladada a un centro asistencial, elevando a tres la cifra de muertos

Junto a los motociclistas se halló un arma de fuego, la cual permanece bajo custodia para análisis judicial. La Secretaría Distrital de Movilidad reportó que cerca de las 5:35 p. m. arribó la unidad de criminalística para iniciar el levantamiento de los cuerpos y la recolección de pruebas en la escena.

El desarrollo de los hechos: persecución y colisiones

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que la persecución entre Engativá y Barrios Unidos derivó en colisiones fatales - crédito X

El siniestro involucró tres automóviles particulares, una volqueta y la motocicleta. Según explicó el coronel John Zambrano, comandante operativo de control y reacción de Bogotá, la secuencia comenzó cuando una de las víctimas del hurto reaccionó y emprendió una persecución contra los presuntos responsables.

“Este accidente se presenta como resultado de una presunta persecución por parte de un afectado, una persona que fue víctima de un hurto, de sus prendas, de sus elementos”, indicó el oficial.

El accidente en la avenida carrera 68 de Bogotá deja tres muertos y congestión total durante horas - crédito X

Durante la persecución, la motocicleta chocó contra un vehículo particular tipo Aveo, que a su vez se estrelló por la parte posterior de la volqueta. La camioneta de la víctima del robo también impactó la motocicleta y el vehículo Aveo, agravando las consecuencias del choque, según detalló el coronel Zambrano.

En la escena se encontraban una camioneta Renault gris volcada sobre uno de sus costados y un automóvil Suzuki Swift rojo con daños visibles en la puerta del conductor. El impacto provocó el cierre total de la avenida carrera 68 en sentido norte-sur durante varias horas, generando una congestión vehicular de grandes proporciones.

Entre las víctimas mortales se encuentran un adulto mayor que iba en un carro impactado y dos presuntos asaltantes - crédito X

Movilidad y balance de las autoridades

La magnitud del accidente obligó a las autoridades a cerrar tres carriles de la vía, incluyendo un tramo exclusivo de TransMilenio que se encuentra en construcción. Cerca de las 7:40 p. m., la Secretaría Distrital de Movilidad informó que concluyeron las tareas de criminalística y se restableció la circulación sobre la avenida. Unidades de tránsito permanecieron en la zona vigilando el paso de los vehículos.

El reporte policial señaló que la persona que habría sido víctima del robo se encuentra en proceso de rendir declaración ante las autoridades. Las investigaciones continúan para determinar la secuencia exacta de los hechos y las responsabilidades de cada involucrado.