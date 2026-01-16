María Jimena Duzán recordó su vida tras ser cónsul en España y vaticinó el futuro de Vicky Dávila si no es presidenta

María Jimena Duzán recordó su rol como cónsul en Barcelona, España y detalló cómo sería el futuro de Vicky Dávila si no se convierte en presidenta - crédito Desnúdate coneva/Instagram

En el programa Desnúdate con Eva, espacio que conduce Eva Rey y que ha sido reconocido por sus entrevistas directas, la destacada periodista María Jimena Duzán repasó un episodio político en su trayectoria profesional, acontecimiento que aprovechó para referirse al futuro de su colega Vicky Dávila, hoy precandidata a la presidencia.

En la conversación, Duzán afirmó que en su carrera como periodista no ha sido querida en ninguno de los extremos políticos y explicó las diferencias que tuvo con Dávila cuando coincidieron en la revista Semana.

Duzán relató que los desencuentros surgieron a raíz de su desacuerdo con el uso que Dávila hizo de la dirección de la revista para fines políticos, señalando que ese proceder fue perjudicial para el periodismo, especialmente para dicho medio de comunicación.

“Tuvimos unos encontronazos muy fuertes. Mi discusión con ella fue que no estaba yo de acuerdo, y por eso nos peleamos mucho, que ella estuviera utilizando ese puesto de directora de Semana para fines políticos. Y me parece que fue tenaz para el periodismo”, afirmó Duzán durante la entrevista.

También expresó: “Yo creo que acabó con Semana”, en referencia al impacto ético de la gestión de Dávila en el medio.

La periodista recordó que fue la primera en publicar un artículo en Cambio donde señalaba la candidatura de Dávila, hecho que, según Duzán, incomodó a la hoy candidata presidencial. “Ella se molestó mucho, pero se molestó cantidades. Y tenía razón yo”, agregó Duzán en el mismo espacio.

Consultada sobre la posibilidad de que Dávila regrese al periodismo si no logra la Presidencia de Colombia, Duzán consideró que la presentadora “cae parada” y que podría reincorporarse sin inconvenientes, argumentando que Dávila sí cuenta con respaldo político, no como a ella le ocurrió cuando fue cónsul de Colombia en Barcelona (España).

“Es que eso me pasa a mí, que soy una persona que no es querida en ningún lado. Vicky sí, porque Vicky tiene una posición política y yo creo que ella cae parada (...) Yo no creo que tenga ningún problema (...) La derecha la quiere. A mí no me quiere la derecha, no me quiere la izquierda, no me quiere el centro. Para mí era mucho más difícil porque yo abandoné el periodismo”, aseguró Duzán a Desnúdate con Eva Rey.

Duzán, que cumplió dicho rol diplomático entre finales de los años 90 y 2002 como medida de protección debido a amenazas contra su vida durante el gobierno de Andrés Pastrana, explicó que, a diferencia de Dávila, ella sí se apartó por completo del periodismo al asumir el cargo diplomático y que el regreso a su oficio fue complicado, pues no contaba con apoyos políticos ni mediáticos.

“La diferencia es que yo fui cónsul, y yo abandoné el periodismo. Yo no me metí en periodismo. Y cuando volví, yo volví como rasa, nada. Yo volví sin nada. Si yo hubiera podido hacer las cosas distinto, no hubiera ido de cónsul a Barcelona”, finalizó.

Duzán alcanzó un notable éxito con su pódcast A Fondo, producido en colaboración con Spotify. Según relató en la entrevista, tras su salida de Semana, fue contactada inmediatamente por la plataforma para liderar este nuevo formato, a pesar de no tener experiencia en pódcasts.

Duzán explicó que el programa logró ubicarse rápidamente en el primer lugar de audiencia, con un público mayoritario entre los 25 y 45 años, y destacó la disciplina y periodicidad como claves para conectar con una audiencia joven que ya no consume medios tradicionales.

Además, enfatizó que se encarga personalmente de la producción y que el interés por temas complejos ha sido uno de los principales atractivos del pódcast, permitiéndole consolidarse como una periodista independiente en el entorno digital.