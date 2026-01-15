Daniel Briceño denunció pérdida de $3.100 millones por un contrato irregular de Luis Gilberto Murillo: “En la Cancillería de Petro”

Daniel Briceño expuso un grave caso de presunta corrupción en la Cancillería, donde se desembolsaron más de $3.100 millones para un sistema de pasaportes que nunca se entregó correctamente - crédito @Danielbricen/X

El concejal de Bogotá Daniel Briceño, conocido abogado y candidato al Senado por el Centro Democrático, lanzó una fuerte acusación contra Luis Gilberto Murillo, exministro de Relaciones Exteriores y actual aspirante a la presidencia.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Briceño detalló lo que calificó como un escandaloso caso de corrupción y mal manejo de recursos públicos que resultó en la pérdida de $3.100 millones en la Cancillería durante la gestión de Murillo.

El monto, según el concejal uribista, corresponde a un contrato otorgado a Aldesarrollo para la modernización del sistema de citas de pasaportes, un proceso que debió haber mejorado la eficiencia de los trámites en la Cancillería; sin embargo, el proyecto no solo no se cumplió, sino que se incumplieron los plazos establecidos, y el dinero destinado para esto desapareció sin que se tomaran medidas correctivas.

Daniel Briceño acusó al exministro Luis Gilberto Murillo de otorgar un contrato de manera irregular, sin seguir los procedimientos legales durante su gestión en la Cancillería - crédito Facebook

Luis Gilberto Murillo es señalado por el concejal como el principal responsable en el escándalo millonario

En un video compartido en sus redes sociales, Briceño denunció que, desde 2024, había alertado sobre la irregularidad en la contratación de Aldesarrollo, que según él, no tenía la idoneidad para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura.

“Desde el principio, denuncié que este contratista no cumplía con los requisitos legales. Luis Gilberto Murillo hizo una contratación irregular, violando la ley y entregándole el contrato a dedo a esta empresa cuestionada, sin seguir el debido proceso de licitación pública”, expresó Briceño, que además destacó la relación de Alianza Pública para el Desarrollo Integral (entidad colombiana público-privada) con escándalos políticos previos.

Briceño hizo un relato detallado del proceso, al señalar que el contrato inicial, por un valor de $10.364 millones, tenía como objetivo modernizar el sistema de citas para los pasaportes y otros trámites relacionados con la Cancillería.

Briceño asegura que desde 2024 alertó sobre la contratación de Aldesarrollo, una empresa con antecedentes cuestionables, a la que Murillo le dio un contrato de $10.364 millones sin licitación pública - crédito Luisa González/Reuters

El plazo para la entrega de la actualización del sistema estaba fijado para el 31 de diciembre de 2024. No obstante, cinco días antes de la fecha límite, el contratista solicitó una prórroga, alegando “problemas internacionales”. En respuesta, la Cancillería aceptó la solicitud y extendió el plazo hasta el 15 de febrero de 2025.

“Aldesarrollo no cumplió con el plazo extendido y pidió más tiempo”, agregó Briceño. Según su denuncia, el 29 de enero de 2025, cuando la primera prórroga estaba por vencer, la empresa solicitó otra extensión, esta vez hasta agosto del mismo año, que también fue aprobada por la Cancillería.

“Es increíble que sigan dándole más oportunidades a una empresa que ya había demostrado su falta de capacidad”, lamentó el concejal.

Daniel Briceño denunció que la empresa Aldesarrollo, que contrató la Cancillería, tiene un historial de escándalos políticos y la falta de cumplimiento en sus contratos - crédto Cancillería

El concejal denunció falta de acción por parte de las autoridades y el Ministerio Público

El proyecto no se completó en ese agosto, y la fecha límite fue nuevamente extendida, esta vez hasta el siguiente diciembre, fue cuando finalmente se admitió que Aldesarrollo no había cumplido con sus obligaciones.

En el informe de conclusiones de interventoría, se destacó que la empresa había fallado en varios aspectos clave del contrato, como los plazos, la calidad del trabajo y la falta de experiencia en proyectos similares.

“La Cancillería admitió que Aldesarrollo no cumplió con su parte, pero lo más grave es que, a pesar de todo, no se solicitó la devolución de los $3.100 millones”, afirmó Briceño. Para él, esto representa un acto de negligencia y un claro ejemplo de cómo los recursos de los colombianos están siendo mal administrados, sin que haya consecuencias para los responsables.

Daniel Briceño estalló contra Luis Gilberto Murillo por unas irregularidades en dineros durante su cargo como canciller - crédito @Danielbricen/X

En su video, Briceño expresó con vehemencia: “¿Cómo es posible que $3.100 millones se pierdan y no pase nada? ¿Cómo es posible que el señor Murillo esté haciendo campaña a la Presidencia como si nada hubiera pasado? El dinero de los colombianos se fue, y nadie parece hacer nada al respecto”.

El concejal también recordó la falta de acción por parte de las autoridades de control, como la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía, que no tomaron medidas ante sus denuncias.

“Desde octubre de 2024 denuncié esto ante la Procuraduría, pero como siempre, no hicieron nada. ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Por qué no han investigado?”, se preguntó Briceño, que también destacó que había alertado sobre la situación a través de sus redes sociales desde hace más de un año.