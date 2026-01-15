Colombia

Capturaron a extranjero que se hizo viral por video amenazando a los bogotanos: “No estamos devolviendo nada”

Migración Colombia, la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad participaron del operativo registrado el 15 de enero

Migración Colombia entregó un balance del operativo que se llevó a cabo en Bogotá - crédito Migración Colombia

En la primera semana de enero de 2026, en redes sociales se hizo viral un video en el que un sujeto de nacionalidad extranjera amenazaba a los bogotanos con robarles sus pertenencias.

“Gente, vamos mi causa y yo para la calle. Guarden sus pertenencias que no le estamos devolviendo nada a nadie. Ya dije que guarde sus pertenencias porque no le estamos devolviendo nada a nadie. El hampa”, fueron las palabras del individuo de nacionalidad venezolana en la grabación mencionada.

El 15 de enero, el mismo individuo volvió a ser noticia en Bogotá, pero en esta ocasión es porque, producto del video que fue tendencia, comenzó un operativo en el que participó Migración Colombia, la Secretaría de Seguridad del distrito y la Policía Nacional, que terminó con la captura del sujeto.

Así fue capturado el extranjero que fue viral en redes sociales

El individuo fue capturado en
El individuo fue capturado en la localidad de Suba - crédito Migración Colombia

Migración Colombia informó que el operativo se llevó a cabo en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba, en donde el extranjero, cuya identidad no fue expuesta, intimidaba a ciudadanos y fue responsable de varios hurtos en la zona.

“Este ciudadano venezolano intimidaba a la comunidad y representaba un riesgo para la convivencia”, es parte del comunicado, en el que se mencionó que ha comenzado un proceso sancionatorio en contra del sujeto, que estaba en Colombia de manera irregular.

En el video compartido por Migración Colombia se observa que el extranjero fue capturado al interior de un establecimiento comercial, en donde se presume que laboraba el capturado. Hasta el momento no se ha confirmado si este sitio cumplía con todos los requisitos de ley o si sus propietarios sufrieron algún tipo de sanción.

El ciudadano extranjero fue detenido
El ciudadano extranjero fue detenido al interior de un establecimiento comercial -crédito Migración Colombia

La Secretaría de Bogotá también se pronunció al respecto, publicando un video en el que recordaron el motivo por el que el ciudadano extranjero fue tendencia en la ciudad.

“¿Recuerdan a este hombre que intimidaba por redes a la comunidad? Lo ubicamos en su trabajo y con Migración Colombia se estableció que está irregular en nuestro país desde el 2021″.

En otros detalles del operativo, se confirmó que el capturado tiene siete comparendos por porte de elementos cortopunzantes y consumo y porte de sustancias psicoactivas en espacio público, y que el proceso iniciado culminará con su expulsión del país.

En los comentarios de la publicación, internautas celebraron la captura del sujeto venezolano y pidieron que este tipo de operativos se lleven a cabo para terminar con la delincuencia común de la capital.

“Muy bien, pero no lo dejen suelto, porque en tres días lo veremos aquí; deben entregarlo a las autoridades de Venezuela”, “Tienen que hacer eso con todos los ladrones, esta ciudad no soporta más delincuentes en las calles” o “Vamos a ver si se sigue burlando de la gente, a cuántos no habrá robado este tipo en Bogotá”, fueron algunos de los comentarios registrados hasta el momento.

El extranjero era considerado un
El extranjero era considerado un peligro para los residentes de la zona - crédito Migración Colombia

La inseguridad, uno de los problemas más graves de Bogotá en 2025

En 2025, Bogotá cerró el año con 85.400 casos de hurtos a personas, lo que representó una reducción del 12% frente a 2024. Los robos a mano armada sumaron 18.200 incidentes, con una baja del 14%. El hurto a comercios alcanzó los 7.800 reportes, mostrando una caída del 10%. En el caso de los robos a residencias, se registraron 4.300 denuncias, un descenso del 9%.

Las localidades con mayores reducciones fueron Kennedy, Suba y Engativá. El uso de cámaras de seguridad y una mayor presencia policial facilitaron la captura de 2.700 presuntos responsables de hurtos. Las autoridades atribuyeron estos resultados a operativos focalizados y campañas de prevención, aunque persisten retos en el transporte público.

A pesar de las cifras expuestas, con las que la Secretaría de Seguridad mencionó la reducción de los hurtos y crímenes de esa índole, la percepción de inseguridad en la capital sigue aumentando.

