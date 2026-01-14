Yeison Jiménez y Darío Gómez: reviven videos de la estrecha relación entre los grandes artistas

El video volvió a tomar relevancia tras la partida del joven cantante el 10 de enero de 2026 - crédito Instagram

Yeison Jiménez murió el 10 de enero de 2026 durante un aparatoso accidente aéreo ocurrido en Paipa (Boyacá), en el momento en el que su aeronave presentó un problema en el despegue que la hizo impactar contra el suelo y, posteriormente, prenderse en llamas. El hecho desató todo tipo de reacciones, entre la negación y el dolor, sus fanáticos y familiares tuvieron que asimilar que ya no tendrían al autor de éxitos como Aventurero, Por qué la envidia, Ya no mi amor y Ni tengo ni necesito.

En los días posteriores, las redes sociales se llenaron de videos e imágenes del artista, en las que se le recordaba con su característica alegría y frases icónicas que quedaron en el corazón de sus seguidores, que lo recordarán por siempre como uno de los intérpretes más grandes del género popular a lo largo de la historia.

Esta repentina partida revivió el dolor de aquellos que sufrieron por la muerte de Darío Gómez, el Rey del Despecho, que llegó al corazón de muchos en la época en la que no existían las grandes plataformas de difusión que hoy en día han impulsado a muchos artistas, por lo que es recordado como uno de los mejores.

Los fallecidos artistas dejaron un vacío en el corazón de sus seguidores - crédito Colprensa

Los seguidores de los dos artistas no dudaron en revivir algunos de sus mejores momentos juntos, pues los dos compartieron en varias oportunidades. Incluso, Darío Gómez le dedicó palabras de afecto al joven artista, demostrando que consideraba que su trayectoria lo llevaría muy lejos.

Uno de los videos que fue compartido ampliamente tras la muerte de Yeison Jiménez, muestra el momento en el que el cantante de Nadie es eterno y Aquí sobro yo le dedicó unas palabras al joven artista tras encontrarse en un concierto: “Te amo, te adoro. Ustedes son mi trayectoria, mi legado. Incluso Jessi, incluso Jessi”, refiriéndose a dos de los artistas más prometedores para el género.

Lamentablemente, Yeison Jiménez murió a sus escasos 34 años, en el mejor momento de su carrera, cuando ya había llenado un estadio El Campín y estaba a pocos meses de volver a ver el aforo completo en uno de los recintos deportivos y de eventos más importantes de todo el país.

Reacción de Yeison Jiménez a la muerte de Darío Gómez en 2022

Cabe recordar que la muerte del Rey del Despecho fue lamentada a nivel nacional, teniendo en cuenta su amplia trayectoria y que formó parte de grandes momentos para la historia.

Uno de los famosos en reaccionar fue Yeison Jiménez, que escribió en redes sociales: “Dios mío, preciso en mi cumple, viejo querido”, debido a que el fallecimiento del artista fue el 26 de julio de 2022, día en que el oriundo de Manzanares (Caldas) celebraba su cumpleaños número 31.

El joven artista rindió homenaje en el momento de la partida del Rey del Despecho - crédito TikTok

Además, el artista compartió una publicación en su cuenta de Instagram para despedirse de Darío Gómez, en la que escribió: “Se fue el más grande y el papá y creador de la música popular en Colombia, deja el más grande legado. Descanse en Paz maestro”.

Esta publicación volvió a tomar relevancia tras la muerte de Yeison Jiménez, que hoy lamentan sus familiares, amigos y colegas, así como los seguidores de su música en toda Colombia, que incluso llegaron a calificarlo como el “reemplazo de Darío Gómez”.

Los famosos compartieron escenario en varias oportunidades y en este clip se les ve cantando 'Esta navidad no es mía' - crédito TikTok

Otros más creativos recrearon imágenes de los dos artistas con ayuda de la inteligencia artificial y aquellos que son creyentes en la religión y en la trascendencia del alma más allá de la vida se atrevieron a asegurar que están compartiendo juntos sus canciones más icónicas en otro plano, lejos del dolor y las situaciones negativas.