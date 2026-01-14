Colombia

Un hombre que fue asesinado en mirador turístico de Cali sería un prestamista: esto se sabe

Según las autoridades, los últimos movimientos bancarios del hombre son una pista clave para determinar el motivo del crimen

Guardar
El hecho se presentó en
El hecho se presentó en inmediaciones del mirador - crédito Alcaldía de Cali

El reciente asesinato de Wílmer Andrés Oyola Acosta, quien presuntamente era prestamista en Cali, expone con nitidez el trasfondo violento que rodea al fenómeno de los préstamos ilegales conocidos como ‘gota a gota’.

Las autoridades consideran que las actividades financieras que Oyola desempeñaba, y los movimientos de dinero en los que habría estado implicado, podrían aportar elementos cruciales para identificar a quienes estarían detrás de su muerte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Policía Metropolitana de Cali, según declaraciones del coronel Andrés Buitrago, atribuyó el homicidio al sicariato vinculado a un conflicto por préstamos de la modalidad ‘paga diario’.

El hecho ocurrió la noche del 11 de enero de 2026, en los alrededores del conocido monumento de Sebastián de Belalcázar, ubicado en la calle 2A con carrera 3 Oeste, un sector de gran afluencia turística en el corazón del Valle del Cauca.

La víctima, de 39 años, recibió un disparo en la cabeza que le costó la vida en el acto, confirmaron tanto la Policía como la Fiscalía General de la Nación.

El hombre fue asesinado por
El hombre fue asesinado por sicarios en moto - crédito Panorama Informativo BC Noticias / Facebook

Las indagaciones adelantan nuevas líneas. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía trabaja en la recolección de elementos materiales probatorios, incluyendo testimonios clave, análisis de conversaciones recientes de la víctima con terceros y la revisión de los movimientos financieros que realizó en los meses previos.

Se elaboran retratos hablados y se revisan minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector. Según las declaraciones del comandante interino, “En estos momentos el CTI se encuentra adelantando todas las acciones judiciales a través de la recolección de todos los elementos materiales probatorios”.

El alcance del ‘gota a gota’ es amplio: existen más de 50 firmas dedicadas a esta actividad en Cali y numerosos individuos actúan por cuenta propia en diversos puntos de la ciudad.

Vendedores ambulantes, moradores de estratos 1, 2 y parte del 3 y taxistas son los principales afectados. Según cálculos difundidos, en el centro de Cali cerca de 4.000 personas mantienen deudas activas con prestamistas ilegales.

La policía continúa investigando las
La policía continúa investigando las cuentas del hombre asesinado - crédito Policía Nacional

La fragilidad del acceso al crédito formal explica parte del fenómeno. De acuerdo con datos recientes de la encuesta del Dane, solo el 17,5% de los más de 213.000 micronegocios en Cali con más de un año de antigüedad solicitó crédito en el último año, mientras que el 59,7% se abstuvo por temor al endeudamiento.

Solo seis de cada 10 micronegocios que podrían requerir financiamiento optan por no pedirlo. El uso de préstamos informales pasó del 13% al 24%, y el acceso a créditos bancarios bajó del 72% al 52%.

Las autoridades locales han desplegado estrategias para contrarrestar el fenómeno. La Secretaría de Desarrollo Económico de Cali y la plataforma de microcréditos Monet, lanzaron la campaña ‘Desvárate’, que se orienta a emprendedores y micronegocios, del sector formal e informal.

Bajo esta iniciativa, se ofrecen créditos sin intereses y con trámites sencillos, destinados a personas con ingresos mínimos de $1.000.000, mayores de edad y titulares de cuentas bancarias, Nequi o DaviPlata.

Según la Secretaría de Seguridad
Según la Secretaría de Seguridad del distrito y la Policía Metropolitana, más del 70 % de los asesinatos ocurridos en Cali se relacionan con el sicariato - crédito Alcaldía de Cali

“Esta alianza con la fintech Monet nos permite ofrecer créditos sin intereses que alivian el flujo de caja de nuestros emprendedores y los conectan con una ruta de inclusión financiera digna y responsable”, señalaron portavoces de la Secretaría de Desarrollo Económico municipal.

Según la Secretaría de Seguridad del distrito y la Policía Metropolitana, más del 70% de los asesinatos ocurridos en Cali se relacionan con el sicariato, modalidad frecuentemente vinculada al cobro de préstamos ilegales.

En lo corrido del 2026, la Policía detalló que han realizado 127 capturas (9 de ellas por homicidio) y se han incautado más de 24 armas de fuego.

Las investigaciones en curso determinarán hasta qué punto el asesinato de Oyola Acosta y el fenómeno ‘gota a gota’ continúan entrelazados en el paisaje urbano de la capital del Valle del Cauca.

Temas Relacionados

Calimonumento de Sebastián de BelalcázarMirador en CaliSicariatoPrestamos gota a gotaPolicía de CaliCTIColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: a esta hora se completó el aforo en la primera jornada de su despedida

El encuentro se lleva a cabo hoy, 14 de enero de 2026, en el Movistar Arena de la capital del país, donde miles de fanáticos buscan reunirse para hacer un homenaje en torno a lo que fue su carrera artística

EN VIVO | Siga el

Junior vs. Santa Fe: hora y dónde ver la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

Los campeones del 2025 en la Liga BetPlay inician la temporada oficial del fútbol colombiano con la disputa del título de supercampeón

Junior vs. Santa Fe: hora

Isabel Zuleta se fue contra Alex Char por críticas a Petro tras fallido intento de traslado de cabecillas a Barranquilla: “Parece la copia de Fico”

La congresista aseguró que sus reclamos sobre la inseguridad del país están relacionados un ‘sectarismo’ de su parte y no con una realidad que viva el país

Isabel Zuleta se fue contra

Defensoría del Pueblo prende las alarmas por la salud mental: cerca de 2,5 millones de personas viven con depresión en Colombia

Los trastornos mentales se agravaron en el país después de la pandemia por el coronavirus, dejando a la vista retos para el sistema colombiano en pro de la salud mental de sus habitantes

Defensoría del Pueblo prende las

Abogado de Juan Carlos Suárez, señalado homicida de Jaime Esteban Moreno, se refirió al caso de la violenta muerte del joven: esto dijo

Ignacio Romero, abogado de Suárez, reconstruyó ante ‘Conducta Delictiva’ los hechos, su estrategia, y el difícil entorno que enfrenta cualquier acusado en un proceso marcado por la presión de la opinión pública

Abogado de Juan Carlos Suárez,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Siga el

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: a esta hora se completó el aforo en la primera jornada de su despedida

Marcela Reyes volvió a hablar sobre la millonaria apuesta que hizo con Epa Colombia y contó los detalles

Alexa Torres rompió en llanto como líder en ‘La casa de los famosos’: “No me gusta estar detrás de las personas”

Yina Calderón regresará a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta será la labor que realizará en su participación

Yuri Buenaventura compartió la historia de cómo compuso ‘El Guerrero’, la canción preferida de Miguel Uribe Turbay

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Fuad Char reconoce las dificultades que tendrá Junior FC en la Copa Libertadores: “Somos los equipos más pobres de Suramérica”

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo