Un hombre que fue asesinado en mirador turístico de Cali sería un prestamista: esto se sabe

El hecho se presentó en inmediaciones del mirador - crédito Alcaldía de Cali

El reciente asesinato de Wílmer Andrés Oyola Acosta, quien presuntamente era prestamista en Cali, expone con nitidez el trasfondo violento que rodea al fenómeno de los préstamos ilegales conocidos como ‘gota a gota’.

Las autoridades consideran que las actividades financieras que Oyola desempeñaba, y los movimientos de dinero en los que habría estado implicado, podrían aportar elementos cruciales para identificar a quienes estarían detrás de su muerte.

La Policía Metropolitana de Cali, según declaraciones del coronel Andrés Buitrago, atribuyó el homicidio al sicariato vinculado a un conflicto por préstamos de la modalidad ‘paga diario’.

El hecho ocurrió la noche del 11 de enero de 2026, en los alrededores del conocido monumento de Sebastián de Belalcázar, ubicado en la calle 2A con carrera 3 Oeste, un sector de gran afluencia turística en el corazón del Valle del Cauca.

La víctima, de 39 años, recibió un disparo en la cabeza que le costó la vida en el acto, confirmaron tanto la Policía como la Fiscalía General de la Nación.

El hombre fue asesinado por sicarios en moto - crédito Panorama Informativo BC Noticias / Facebook

Las indagaciones adelantan nuevas líneas. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía trabaja en la recolección de elementos materiales probatorios, incluyendo testimonios clave, análisis de conversaciones recientes de la víctima con terceros y la revisión de los movimientos financieros que realizó en los meses previos.

Se elaboran retratos hablados y se revisan minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector. Según las declaraciones del comandante interino, “En estos momentos el CTI se encuentra adelantando todas las acciones judiciales a través de la recolección de todos los elementos materiales probatorios”.

El alcance del ‘gota a gota’ es amplio: existen más de 50 firmas dedicadas a esta actividad en Cali y numerosos individuos actúan por cuenta propia en diversos puntos de la ciudad.

Vendedores ambulantes, moradores de estratos 1, 2 y parte del 3 y taxistas son los principales afectados. Según cálculos difundidos, en el centro de Cali cerca de 4.000 personas mantienen deudas activas con prestamistas ilegales.

La policía continúa investigando las cuentas del hombre asesinado - crédito Policía Nacional

La fragilidad del acceso al crédito formal explica parte del fenómeno. De acuerdo con datos recientes de la encuesta del Dane, solo el 17,5% de los más de 213.000 micronegocios en Cali con más de un año de antigüedad solicitó crédito en el último año, mientras que el 59,7% se abstuvo por temor al endeudamiento.

Solo seis de cada 10 micronegocios que podrían requerir financiamiento optan por no pedirlo. El uso de préstamos informales pasó del 13% al 24%, y el acceso a créditos bancarios bajó del 72% al 52%.

Las autoridades locales han desplegado estrategias para contrarrestar el fenómeno. La Secretaría de Desarrollo Económico de Cali y la plataforma de microcréditos Monet, lanzaron la campaña ‘Desvárate’, que se orienta a emprendedores y micronegocios, del sector formal e informal.

Bajo esta iniciativa, se ofrecen créditos sin intereses y con trámites sencillos, destinados a personas con ingresos mínimos de $1.000.000, mayores de edad y titulares de cuentas bancarias, Nequi o DaviPlata.

“Esta alianza con la fintech Monet nos permite ofrecer créditos sin intereses que alivian el flujo de caja de nuestros emprendedores y los conectan con una ruta de inclusión financiera digna y responsable”, señalaron portavoces de la Secretaría de Desarrollo Económico municipal.

Según la Secretaría de Seguridad del distrito y la Policía Metropolitana, más del 70% de los asesinatos ocurridos en Cali se relacionan con el sicariato, modalidad frecuentemente vinculada al cobro de préstamos ilegales.

En lo corrido del 2026, la Policía detalló que han realizado 127 capturas (9 de ellas por homicidio) y se han incautado más de 24 armas de fuego.

Las investigaciones en curso determinarán hasta qué punto el asesinato de Oyola Acosta y el fenómeno ‘gota a gota’ continúan entrelazados en el paisaje urbano de la capital del Valle del Cauca.