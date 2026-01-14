Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a enviar mensaje de terror a otros niños

Imagen de referencia - La niña de 12 años, junto a su madre, fue liberada tras pasar una semana en cautiverio y grabar un video intimidatorio - crédito Colprensa

En el auge de la violencia registrada en la región del Catatumbo (Norte de Santander, Colombia), una niña de 12 años fue secuestrada junto a su madre por las disidencias de las Farc, y forzada a grabar un video destinado a atemorizar a los menores de esa parte del país.

En el filme revelado por Noticias RCN, la menor relató que fue raptada junto con su progenitora cuando se encontraba jugando en un parque del municipio de Tibú (oriente de Colombia), y fueron abordadas por varios sujetos armados que posteriormente se identificaron del grupo armado mencionado.

“Me agarran a mí sola en el parque y me llevan para Paloquemao y me dicen que la misión mía era tomar una foto y, si no lo hacía, lo iba a pagar”, indicó la niña en el video publicado por el noticiero nacional.

Del mismo modo, la menor mostró su frustración al mencionar cómo los captores se aprovecharon de su vulnerabilidad. “Se aprovecharon de mi niñez y de mi inocencia para enviarles un mensaje a los niños del Catatumbo”, precisó.

El secuestro de una niña en Catatumbo evidencia el incremento de violencia y la vulneración de derechos en la región - crédito Captura de Video Noticias RCN

La grabación, impuesta por los secuestradores, tenía como objetivo disuadir a otros menores a través del miedo y el ejemplo de su propio sufrimiento. Tras una semana de cautiverio, la menor y su madre fueron liberadas.

La permanencia de disputas armadas ha provocado desplazamientos masivos y una crisis humanitaria cuyas consecuencias afectan profundamente la vida de los habitantes, especialmente la de los más jóvenes.

En Tibú, el conflicto entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha recrudecido, comprometiendo derechos básicos, como el acceso a la educación y la seguridad, según informes publicados por el citado medio de comunicación.

Madres del Catatumbo por la Paz rechazan la utilización de menores como informantes y denuncian el sufrimiento cotidiano de las familias - crédito AFP

Organizaciones sociales exigen garantías para la niñez en Catatumbo

La intensificación del conflicto armado en Catatumbo sigue generando graves consecuencias para la población civil.

El 16 de enero de 2026, la región cumpliría un año desde el inicio de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN, situación que ha provocado cerca de 89.013 desplazados y ha costado la vida de al menos diez menores de edad, según el último informe del PMU citado por las autoridades departamentales.

Frente a este escenario, diversas organizaciones sociales han elevado una petición urgente a los grupos armados ilegales: proteger a los niños y jóvenes del conflicto. Esta alerta surge tras el reciente secuestro de una adolescente de catorce años junto a su madre en la región, un caso que, según los colectivos, refleja el patrón recurrente de instrumentalización de menores.

El reciente secuestro de una adolescente y su madre evidencia el uso recurrente de menores por parte de actores armados en Catatumbo - crédito @aOCANAdecileSI/X

Carmen García, vocera de Madres del Catatumbo por la Paz, manifestó a Caracol Radio la constante preocupación de las familias de la zona.

“Nosotros seguimos rechazando totalmente estos hechos en los que se utiliza a una menor de edad de 14 años para ser informante de estos grupos que están allí en disputa y donde también se involucra a su madre”, enfatizó a la cadena radial.

García relató que estas situaciones afectan de manera cotidiana a las comunidades: “Esta situación, lamentablemente, se vive cada día en territorio con nuestros menores de edad y con las madres, porque son las madres a quienes les toca sufrir por sus hijos, salir, no nos importa exponer nuestras vidas con tal de buscar a nuestros hijos y poderlos traer sanos y salvos a nuestra casa”.

Carmen Elena García, líder de la Asociación de Madres Catatumbo, alerta sobre el aumento del miedo y la incertidumbre entre las comunidades afectadas por la guerra - crédito Madres del Catatumbo/Instagram

El llamado de las Madres del Catatumbo por la Paz no se dirige solo a los actores armados. García también pidió al Gobierno Nacional que abra espacios de diálogo con los grupos ilegales, con el objetivo de avanzar hacia la paz en Catatumbo.

La vocera insistió en la necesidad de excluir definitivamente a los menores del conflicto. “Que los niños hay que dejarlos por fuera de la guerra, que ya basta, que no solamente es el sufrimiento que lleva este niño, el daño psicológico que le hacen a este niño, sino también el daño que le hacen a su familia, a su madre, que somos las que más expuestas estamos en toda esta problemática”, puntualizó.