Colombia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a enviar mensaje de terror a otros niños

Un caso de secuestro y utilización de una menor para enviar mensajes de advertencia refleja las tácticas empleadas por actores ilegales ante la persistente disputa territorial en esta región de Norte de Santander

Guardar
Imagen de referencia - La
Imagen de referencia - La niña de 12 años, junto a su madre, fue liberada tras pasar una semana en cautiverio y grabar un video intimidatorio - crédito Colprensa

En el auge de la violencia registrada en la región del Catatumbo (Norte de Santander, Colombia), una niña de 12 años fue secuestrada junto a su madre por las disidencias de las Farc, y forzada a grabar un video destinado a atemorizar a los menores de esa parte del país.

En el filme revelado por Noticias RCN, la menor relató que fue raptada junto con su progenitora cuando se encontraba jugando en un parque del municipio de Tibú (oriente de Colombia), y fueron abordadas por varios sujetos armados que posteriormente se identificaron del grupo armado mencionado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me agarran a mí sola en el parque y me llevan para Paloquemao y me dicen que la misión mía era tomar una foto y, si no lo hacía, lo iba a pagar”, indicó la niña en el video publicado por el noticiero nacional.

Del mismo modo, la menor mostró su frustración al mencionar cómo los captores se aprovecharon de su vulnerabilidad. “Se aprovecharon de mi niñez y de mi inocencia para enviarles un mensaje a los niños del Catatumbo”, precisó.

El secuestro de una niña en Catatumbo evidencia el incremento de violencia y la vulneración de derechos en la región - crédito Captura de Video Noticias RCN

La grabación, impuesta por los secuestradores, tenía como objetivo disuadir a otros menores a través del miedo y el ejemplo de su propio sufrimiento. Tras una semana de cautiverio, la menor y su madre fueron liberadas.

La permanencia de disputas armadas ha provocado desplazamientos masivos y una crisis humanitaria cuyas consecuencias afectan profundamente la vida de los habitantes, especialmente la de los más jóvenes.

En Tibú, el conflicto entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha recrudecido, comprometiendo derechos básicos, como el acceso a la educación y la seguridad, según informes publicados por el citado medio de comunicación.

Madres del Catatumbo por la
Madres del Catatumbo por la Paz rechazan la utilización de menores como informantes y denuncian el sufrimiento cotidiano de las familias - crédito AFP

Organizaciones sociales exigen garantías para la niñez en Catatumbo

La intensificación del conflicto armado en Catatumbo sigue generando graves consecuencias para la población civil.

El 16 de enero de 2026, la región cumpliría un año desde el inicio de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN, situación que ha provocado cerca de 89.013 desplazados y ha costado la vida de al menos diez menores de edad, según el último informe del PMU citado por las autoridades departamentales.

Frente a este escenario, diversas organizaciones sociales han elevado una petición urgente a los grupos armados ilegales: proteger a los niños y jóvenes del conflicto. Esta alerta surge tras el reciente secuestro de una adolescente de catorce años junto a su madre en la región, un caso que, según los colectivos, refleja el patrón recurrente de instrumentalización de menores.

El reciente secuestro de una
El reciente secuestro de una adolescente y su madre evidencia el uso recurrente de menores por parte de actores armados en Catatumbo - crédito @aOCANAdecileSI/X

Carmen García, vocera de Madres del Catatumbo por la Paz, manifestó a Caracol Radio la constante preocupación de las familias de la zona.

“Nosotros seguimos rechazando totalmente estos hechos en los que se utiliza a una menor de edad de 14 años para ser informante de estos grupos que están allí en disputa y donde también se involucra a su madre”, enfatizó a la cadena radial.

García relató que estas situaciones afectan de manera cotidiana a las comunidades: “Esta situación, lamentablemente, se vive cada día en territorio con nuestros menores de edad y con las madres, porque son las madres a quienes les toca sufrir por sus hijos, salir, no nos importa exponer nuestras vidas con tal de buscar a nuestros hijos y poderlos traer sanos y salvos a nuestra casa”.

Carmen Elena García, líder de
Carmen Elena García, líder de la Asociación de Madres Catatumbo, alerta sobre el aumento del miedo y la incertidumbre entre las comunidades afectadas por la guerra - crédito Madres del Catatumbo/Instagram

El llamado de las Madres del Catatumbo por la Paz no se dirige solo a los actores armados. García también pidió al Gobierno Nacional que abra espacios de diálogo con los grupos ilegales, con el objetivo de avanzar hacia la paz en Catatumbo.

La vocera insistió en la necesidad de excluir definitivamente a los menores del conflicto. “Que los niños hay que dejarlos por fuera de la guerra, que ya basta, que no solamente es el sufrimiento que lleva este niño, el daño psicológico que le hacen a este niño, sino también el daño que le hacen a su familia, a su madre, que somos las que más expuestas estamos en toda esta problemática”, puntualizó.

Temas Relacionados

Disidencias de las FarcELNCatatumboMenor secuestradaNiños CatatumboViolencia en el CatatumboSecuestroViolencia en ColombiaColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

En dos días se iniciará el primer semestre de la Liga BetPlay 2026, mientras que Junior y Santa Fe serán los dos primeros clubes en tener competencia oficial, con la Superliga de Colombia 2026

EN VIVO - Mercado de

Esta es la otra millonada que el Gobierno Petro ‘olvidó’ contar para que aviones Gripen puedan volar en Colombia: supera los 90 millones de dólares

Las autoridades han comprometido más de 330.000 millones de pesos en la modernización de la base aérea de Puerto Salgar, fundamental para el funcionamiento de la reciente adquisición de aeronaves de combate por parte de la Fuerza Aeroespacial

Esta es la otra millonada

Video: el concejal del Pacto Histórico, José Cuesta, fue abucheado en bus de Transmilenio cuando hacía campaña con Amaranta Hank

El momento se dio cuando intentaban buscar votos para las próximas elecciones de Cámara y Senado

Video: el concejal del Pacto

Fenalco demandó el decreto de aumento del salario mínimo de 2026 y alertó por la pérdida de más de 770 mil empleos

El gremio de los comerciantes pidió al Consejo de Estado suspender de manera inmediata el decreto que fijó el incremento del 23,7%, al advertir graves inconsistencias legales y presiones inflacionarias

Fenalco demandó el decreto de

Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, salió en defensa de Paloma Valencia tras comentario de ‘Matador’: “Para el sobrepeso hay solución”

El empresario colombiano lanzó fuertes críticas contra el caricaturista y candidato al Senado del Pacto Histórico, quien comparó una imagen de una paloma blanca con una fotografía de la aspirante presidencial del Centro Democrático

Tomás Uribe, hijo de Álvaro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército sometió y desarticuló comisión

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

Tebi Bernal, participante de ‘La

Tebi Bernal, participante de ‘La casa de los famosos Colombia 3′, expulsó al primer participante de la competencia

Laura Jaramillo defendió a Sofía Jaramillo por declaraciones que dio en ‘La casa de los famosos Colombia’ sobre Michael Ortega y envió contundente mensaje

Yaya Muñoz confirmó el fin de su relación con Jose Rodríguez: “No es por algo bueno”

En vivo: está todo está listo para el homenaje al cantante Yeison Jiménez en Bogotá

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma cosechó otra victoria y a Neos le tocó pagar arriendo

Deportes

EN VIVO - Boca Juniors

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Óscar Cortés vuelve al fútbol sudamericano: el tiempo que estará y el valor que pagará su nuevo equipo

Altas y bajas Liga BetPlay: estos fueron los movimientos del mercado de fichajes para el 13 de enero

El fútbol se llevó el rating: estos fueron los partidos más vistos por los colombianos en 2025