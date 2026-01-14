Menor de edad colombiano fue baleado frente a su escuela en Chicago, la familia exige justicia

Padres de familia piden que la institución tome cartas en el asunto para evitar otros casos similares - crédito Redes Sociales

Hay indignación en la comunidad latinoamericana que vive en Cícero, Chicago, en Estados Unidos, puesto que siguen sin registrarse avances en la investigación para identificar a los asesinos de Johan Adarve Sánchez, un colombiano de 17 años que fue baleado frente a su colegio.

Sobre el crimen, las autoridades informaron que el hecho se registró luego de que el joven salió de la preparatoria Morton East High School, más específicamente en la calle 21 con avenida 59.

El adolescente fue trasladado de urgencia a un centro médico del sector, al que llegó sin signos vitales, mientras que sus familiares piden que se esclarezcan los hechos, ya que en más de una ocasión denunciaron que el joven latino era víctima de acoso en la institución educativa.

Una semana sin respuestas

En diálogo con Univisión, familiares de la víctima recordaron cómo era el joven, que se mudó con varios seres queridos a Estados Unidos intentando escapar del conflicto interno en su país. “Era un niño maravilloso, yo le decía que era mi pollo gigante porque era tierno, dulce”, narró una tía del adolescente colombiano.

Autoridades cuentan con un video registrado por las cámaras de seguridad del sector, en el que se observa como un sujeto se acercó al colombiano, le propinó un disparo y luego escapó corriendo hacia el norte de la ciudad.

“A él lo iban a intimidar y él no se dejó. Lo estaban amenazando y él intentó cuidar al primo, en el forcejeo fueron los balazos”, narró un testigo del crimen que sigue siendo investigado por las autoridades.

Para los seres queridos de Johan Adarve, la muerte del joven fue el producto de una tragedia anunciada, puesto que habían pedido ayuda de los directivos de la escuela porque el joven estaba siendo acosado.

“Fue muchas veces a la escuela presentando la situación, informando que estaban teniendo acoso, los estaban persiguiendo, los esperaban en la escuela. Nunca hicieron nada”, declaró una familiar del joven a Univisión.

En diálogo con El País, Steven Adarve, padre de la víctima, reveló que su hijo estaba siendo acosado por su nacionalidad, y que en el sector se afirma que el homicidio fue perpetrado por un joven ecuatoriano al que se refieren bajo el alias de “Causa”.

“El niño llegó agitado a la casa y cuando le preguntamos por qué, nos empezó a contar que lo perseguían y en muchas ocasiones lo golpeaban y le decían groserías y lo trataban mal por ser colombiano”.

Los familiares del latino reafirman que en el centro educativo tenían conocimiento de la situación que se vive en el sector por las bandas delincuenciales que tienen dominio territorial de la zona; sin embargo, las autoridades en Chicago confirmaron que no tienen ningún tipo de reporte al respecto.

Como respuesta a los señalamientos, la preparatoria Morton East High School emitió un comunicado de prensa, en el que su director, José Gamboa, lamentó el homicidio del joven colombiano.

El directivo informó que no es posible exponer al público detalles de la investigación que adelanta la policía, por lo que se abstendrán de confirmar o negar acusaciones específicas sobre el caso. La escuela mencionó en la parte final que la ley les impide poder divulgar información sobre algún estudiante que pueda estar involucrado en el crimen.

De la misma forma, alertaron que en redes sociales hay informes falsos, en los que se hacen afirmaciones sobre el hecho, por lo que pidieron que la comunidad evite compartir estas publicaciones.

Mientras tanto, la familia de la víctima se mantiene en su intención de buscar justicia, además, piden ayuda de la comunidad para poder cubrir los gastos fúnebres.