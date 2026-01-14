Esposa de Yeison Jiménez besó el ataúd y dejó allí el sombrero del artista en medio del homenaje

El acto simbólico fue aplaudido por las miles de personas presentes en el Movistar Arena - crédito radiolatv/Instagram

El homenaje a Yeison Jiménez reunió algunas de las figuras más importantes de la música popular, gran cantidad de personas se congregaron en el Movistar Arena de Bogotá tras el fallecimiento del cantante el sábado 10 de enero de 2026.

El acto tuvo uno de sus momentos más simbólicos principales cuando Sonia Restrepo, esposa del artista, dejó el sombrero que marcó la imagen pública de Jiménez sobre el ataúd, marcando así la despedida de uno de los principales referentes de la música popular colombiana.

Durante la ceremonia, la compañera sentimental del artista y madre de sus tres hijos (dos biológicos de Yeison y la hija mayor de Sonia) se acercó visiblemente afectada al centro del escenario, donde mostró su respeto en medio del acto simbólico.

Como se aprecia en los diferentes videos que circulan a través de las redes sociales, Sonia Restrepo sostuvo entre sus manos el sombrero del cantante, que lo acompañó en sus grandes presentaciones, lo colocó sobre el ataúd tras besar el cajón, y se retiró en silencio.

Para los asistentes, ese gesto se convirtió en el cierre del paso de Yeison Jiménez por la vida y su transformación final en leyenda para la música popular nacional.

Cabe mencionar que al reconocimiento en el Movistar Arena se sumaron colegas como Luis Alfonso, Ciro Quiñonez, Jhonny Rivera, Francy, Arelys Henao, Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, entre otros, que subieron a la tarima para despedirlo con algunas de las canciones que el artista más disfrutaba.

Entre todas las muestras de cariño por parte de los asistentes, también se destacó la llegada de Thaliana, su hija de 7 años, que llegó en los hombros de uno de sus familiares y formó un corazón con las manos mientras que sostenía una bomba blanca. Después, saludó a todos los asistentes con una sonrisa y, más tarde, dio unas palabras que hicieron llorar a más de uno.

“Yo quiero decirles una cosa y aunque sean grandes o chiquitos, agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor”, indicó la menor, dejando sorprendidos a todos los asistentes.

Las muestras de duelo sobre el escenario marcaron profundamente a sus allegados y todos aquellos que seguían su carrera.

Cabe recordar que, desde Manzanares, su municipio natal, la alcaldía decretó tres días de luto y ordenó el izado de la bandera a media asta. En un comunicado difundido en X, el gobierno municipal afirmó: “Yeison Jiménez, a lo largo de su trayectoria artística, se consolidó como una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, alcanzando reconocimiento a nivel nacional e internacional, llevando con orgullo el nombre de Manzanares y del departamento de Caldas a múltiples escenarios, y convirtiéndose en un referente cultural para las nuevas generaciones”.

Por su parte, el equipo de trabajo de Jiménez agradeció en un mensaje público el apoyo recibido y extendió su solidaridad a las familias de las víctimas del accidente. Según el texto difundido: “No solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas”, aludiendo además a la influencia del artista en la música popular colombiana.

La despedida por parte de la comunidad artística nacional fue hecha por personalidades como Carlos Vives, Silvestre Dangond y Fonseca, que utilizaron sus redes sociales para resaltar el legado musical de Yeison Jiménez y mostrar su solidaridad con sus familiares y amigos más cercanos.

Y es que el artista se posicionó como uno de los más influyentes en el género gracias a canciones como Por qué la envidia, Aventurero, Destino final, Vete, Ni tengo ni necesito y El mejor caballo.