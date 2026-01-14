Crece escándalo por presuntas anomalías en trámites de tránsito en Girón, Santander: denunciantes alertaron amenazas y agresiones

Las denuncias por corrupción en la Dirección de Tránsito de Girón involucran a agentes y empresas privadas en un presunto esquema de multas irregulares - crédito Nicolás Mejía Fotógrafo/ Alcaldía de Girón, Santander

Las denuncias sobre corrupción sistémica en la Dirección de Tránsito del municipio de Girón, en el departamento de Santander, han dado paso a una sucesión de enfrentamientos verbales y situaciones de extrema tensión que afectan tanto a denunciantes como a ciudadanos.

En uno de los episodios recientes, los denunciantes Carlos Parra, exconcejal de Bucaramanga y candidato a la Cámara de Representantes por Santander, junto a Cristian Avendaño, actual representante y aspirante al Senado del partido Alianza Verde, fueron interceptados durante una actividad pública por Diego Alexander Cristancho Blanco y otros individuos que se identificaron como parte de la entidad municipal.

El enfrentamiento incluyó insultos y amenazas explícitas, con frases como “Si me toca lo mato”; “No pongo comparendos, idiotas. Me ve uniformado”; “No le doy cuenta a nadie, idiota. No, no soy alférez” y “Me importa un culo quién es usted (sic)”, provocando una situación de riesgo tanto para los aludidos como para los presentes.

“Mientras exponíamos nuestra propuesta, llegó el agente Diego Cristancho Blanco, a quien le revelamos una empresa criminal para abusar con multas arbitrarias”, mencionaron los denunciantes en un video publicado en sus redes sociales.

Ciudadanos y denunciantes aseguran que las sanciones de tránsito en Girón se anulan a cambio de pagos adicionales, generando desconfianza e ingresos ilegales - crédito @carlosparrabuc/Instagram

Incluso, ambos aspirantes al Congreso publicaron unas conversaciones internas en los que se detalla la forma en que, desde la institución, se orienta a los infractores sobre las alternativas de la empresa privada para cumplir con la sanción.

De acuerdo con la denuncia, el presunto esquema operaría de la siguiente manera: agentes de tránsito imponen multas por infracciones a conductores, quienes luego son remitidos a una empresa privada donde pueden evitar el proceso ordinario de pago y cursos mediante el desembolso de una suma cercana a 30.000 pesos.

“Si no quieren pagar los $30.000, les toca que se vayan a hacer el curso arriba, donde les toca sacar la cita, y quedarse allá las dos horas”, se escucha la voz del agente Cristancho en un audio revelado por Carlos Parra.

Un chat interno revela instrucciones de Diego Cristancho Blanco para vender beneficios por anulación de comparendos, señalando la institucionalización de coimas en Girón - crédito Instagram

Denuncias ciudadanas

Según el documento presentado, existen denuncias que señalan repetidamente a este funcionario de tránsito de Girón que, según su denuncia, estaría vinculado a maniobras destinadas a beneficiar a una empresa privada que gestiona cursos pedagógicos para conductores sancionados, lo que ha despertado inconformidad y sospechas entre los ciudadanos.

“Ponen multas en chancletas, le ponen multas a carros estacionados, pero todo para aprovecharse del negocio familiar ni su empresa (...) una persona que impone comparendos y manda a las mismas personas acá a que le saquen el descuento. ¿No te parece que soy un conflicto de interés?”, precisó.

Tanto Parra como Avendaño aseguran que existen muchos afectados sobre la imposición irregular de comparendos, agresiones verbales y amenazas, pero aseguran que prefieren callar por temor a represalias.

Cristancho Blanco rechaza las acusaciones, argumentando que las gestiones con la empresa privada son legales y niega cualquier esquema de corrupción - crédito Instagram

Entre las acusaciones expuestas por el exconcejal y el congresista, se incluye la supuesta solicitud de favores sexuales a mujeres a cambio de anular sanciones, lo que de comprobarse representaría delitos penales además de faltas graves de tipo disciplinario.

“Lo que estamos escuchando es absolutamente indignante. Son prácticas que no pueden tener cabida en una institución que debe proteger a la ciudadanía”, enfatizó Parra.

Incluso, reseñó que, tras hacer pública la acusación, empezó a recibir testimonios que replican patrones similares en otras zonas del país.

Cristian Avendaño, representante a la Cámara por Santander de la Alianza Verde - crédito Presa Cristian Avendaño

Petición a las autoridades nacionales

En ese sentido, ambos candidatos al Congreso anunciaron que pondrán a disposición del Ministerio de Transporte y de la Superintendencia de Transporte los chats y demás elementos recopilados, con el objetivo de que las autoridades realicen todas las verificaciones necesarias.

“Tenemos que acabarles el negocio. Y hasta ahora hemos revelado solo una parte de las irregularidades. Por todo lo anterior, le exigimos al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia que intervenga los tránsitos del área metropolitana”, informaron.

Presunto soborno de un agente de tránsito a un conductor en Santander - crédito Captura video @ColombiaOscura_/X

A su vez, no descartan presentar ante el Congreso una iniciativa que fortalezca los controles y las garantías ciudadanas en estos procedimientos.

“Ejercer control político y veeduría ciudadana no puede convertirse en una sentencia de amenazas. Denunciar irregularidades en tránsito es defender a la gente, no provocar violencia”, puntualizaron.

Respuesta de la secretaría de tránsito de Girón

Ante las graves denuncias, la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Girón confirmó que ha iniciado una investigación interna tras la circulación en redes sociales de un video que contiene denuncias de presunta corrupción cometida por uno de sus agentes.

“Rechazamos de manera absoluta cualquier acto de corrupción, tráfico de influencias y comportamiento irregular”, declaró el secretario de Tránsito y Movilidad, José Manuel Reinozo Gómez a los medios locales.

La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Girón abrió una investigación interna por denuncias de presunta corrupción contra uno de sus agentes - crédito X

Igualmente, el funcionario detalló que la administración ya se encuentra en proceso de revisión detallada de la situación.

“La información será remitida a las autoridades competentes, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia”, complementó.

La Secretaría de Tránsito agregó que el gobierno municipal no tolera ni tolerará este tipo de conductas, independientemente de la persona involucrada.

“La confianza de la ciudadanía se construye con hechos y con decisiones firmes. En Girón, la legalidad y la honestidad no se negocian”, concluyó.