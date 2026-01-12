Los lujosos gastos de Gustavo Petro vuelven a generar polémica: ahora por una chaqueta edición limitada de Balmain

La chaqueta Balmain, reconocida internacionalmente por su exclusividad y alto precio, se convirtió rápidamente en el foco de comentarios - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro vuelve a estar en el centro de la controversia por sus hábitos de consumo, luego de que una reciente publicación en redes sociales pusiera el foco en una chaqueta de lujo edición limitada de la marca francesa Balmain. Según el usuario de X @MisiónCumplida, la prenda tiene un valor de 48 millones de pesos y fue lucida por el mandatario en una fotografía publicada en sus redes sociales el 11 de enero de 2026.

Aunque el mensaje de la publicación buscaba destacar la necesidad de que el salario mínimo sea suficiente para una familia, gran parte de la atención de los usuarios se centró en la prenda que Petro llevaba puesta, generando críticas por la presunta contradicción entre su discurso y su estilo de vida.

La chaqueta que desató las críticas en redes sociales

La chaqueta Balmain, reconocida internacionalmente por su exclusividad y alto precio, se convirtió rápidamente en el foco de comentarios y memes en plataformas como X y Facebook. Algunos usuarios señalaron que el presidente predica la priorización de productos nacionales mientras adquiere artículos de lujo importados, lo que, para muchos, evidencia una doble moral.

La publicación viral resumía que “Petro con una chaqueta francesa de lujo, edición limitada Balmain de $48.000.000. Todos los días les dice a sus seguidores que compren industria colombiana porque las prendas de lujo internacionales explotan a los niños de Bangladesh. ¿Por qué Petro quiere que los colombianos solo compren en Arturo Calle y el ONLY mientras él compra en las tiendas más exclusivas del mundo?”, cuestiono el usuario ‘Misión cumplida’.

Más allá del comentario crítico, esta situación abrió un debate más amplio sobre la coherencia entre las políticas y la vida personal del presidente, especialmente en un contexto donde los ciudadanos esperan que los líderes predicar con el ejemplo.

Contraste con su discurso sobre consumo nacional

El contraste entre los hábitos de Petro y su discurso público no es nuevo. En 2022, el mandatario había insistido en la necesidad de priorizar productos colombianos sobre importados, argumentando que esta medida era clave para fortalecer la economía local: “Si queremos mejorar la situación económica, hay que dejar de comprar productos importados si se producen en Colombia.”

Sin embargo, las imágenes y la atención mediática sobre la chaqueta Balmain pusieron en evidencia una brecha entre sus declaraciones y su comportamiento personal. La crítica no se centra únicamente en el precio del artículo, sino en la percepción de incoherencia política, ya que el presidente promueve la austeridad y el consumo de productos nacionales mientras él mismo recurre a marcas de lujo internacionales.

Críticas de candidatos presidenciales intensifican la polémica

La chaqueta Balmain no solo llamó la atención de ciudadanos y usuarios de redes sociales, sino que también generó reacciones de figuras políticas y candidatos presidenciales, quienes cuestionaron la coherencia entre el discurso de Petro y su estilo de vida.

El candidato presidencial Daniel Palacio expresó su descontento, señalando que la adquisición de la chaqueta de lujo evidencia un privilegio que no coincide con la imagen que el mandatario promueve. Palacio comentó irónicamente: “El comunista progresista con chaqueta Balmain que vale alrededor de 2 mil dólares. Qué belleza. De verdad los únicos que terminaron viviendo sabroso fue Petro y su combo. Y todavía les creen…”

Con estas palabras, el aspirante busca resaltar la aparente contradicción entre el llamado de Petro a consumir productos nacionales y su elección de prendas internacionales de alto valor.

Por su parte, Juan Carlos Pinzón, otro candidato presidencial, también se pronunció sobre la publicación del presidente y subrayó que la soberanía de un país no se mide por artículos de lujo. Pinzón aseguró: “Soberanía no es una chaqueta ni un jaguar. Soberanía es un Estado fuerte, fronteras controladas y ley que se cumple. No propaganda. Porque mereces algo mejor.”

Con esta declaración, el exministro de Defensa buscó enfatizar que la atención debería centrarse en políticas públicas y seguridad, y no en la apariencia o el consumo personal del presidente.

Repercusiones y contexto histórico

Esta no es la primera vez que Gustavo Petro se ve envuelto en polémicas por sus compras de lujo. En noviembre de 2025, la UIAF presentó un informe que documentaba gastos del presidente entre 2023 y 2025, incluyendo transacciones en Gucci, Prada, Ralph Lauren y tiendas europeas de lujo, además de pagos en un club nocturno en Lisboa llamado Ménage Strip Club, lo que generó críticas de políticos y ciudadanos por igual.

El informe también reveló gastos relacionados con su familia y su residencia, incluyendo aportes al Liceo Francés y pagos por hipoteca y administración de vivienda, sumando egresos que alcanzaron 496 millones de pesos en dos años. Esta información alimenta la percepción pública de que el mandatario mantiene un estilo de vida lujoso, en contraste con sus llamados a la austeridad y el consumo responsable.

El debate actual en redes y política

Tras la publicación de la fotografía con la chaqueta Balmain, el tema se volvió tendencia en redes sociales y medios digitales. Ciudadanos han cuestionado si la imagen refleja coherencia entre la política pública y la vida privada del presidente. Algunos consideran que estas acciones podrían debilitar la confianza en su liderazgo, mientras otros defienden que los gastos personales son legales y corresponden a sus ingresos.