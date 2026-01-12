Colombia

Las conmovedoras palabras de Los Tigres del Norte para despedir a Yeison Jiménez

Los integrantes del grupo destacaron la amistad y admiración que sentían por el fallecido cantante

Sus palabras se difundieron ampliamente en las plataformas digitales - crédito Instagram

La noticia del accidente aéreo que cobró la vida del reconocido cantante Yeison Jiménez sacudió al mundo de la música popular en Colombia y otros países. La confirmación del lamentable hecho se dio durante la jornada del 10 de enero de 2026, lo que desató una oleada de mensajes de condolencia a través de las redes sociales.

Entre las voces que se unieron al luto, se destacó el pronunciamiento de Los Tigres del Norte, reconocidos artistas del regional mexicano, que conocieron al joven artista, pues se encontraron con él en algunas presentaciones.

Por medio de sus redes sociales, los artistas enviaron un mensaje de condolencias en medio de la sorpresa tras enterarse de la repentina muerte de su colega: “Fue un placer haber coincidido en varias ocasiones en concierto en nuestra amada Colombia con Yeison Jiménez. Para todas las familias afectadas por este trágico accidente, le damos y les enviamos nuestro más sentido pésame desde el fondo de nuestro corazón”, aseguraron desde el grupo.

La publicación de los famosos
La publicación de los famosos fue recibida con cariño por los colombianos - crédito Colprensa

El dolor se hizo aún más notable cuando Hernán Hernández, uno de los miembros de Los Tigres del Norte se refirió a la huella dejada por el artista en la música y en aquellos que lo conocieron: “Se nos fue una gran voz del popular colombiano, un gran amigo, un gran artista, una gran persona. Que Dios lo tenga en su santa gloria y mis condolencias a toda su familia, todos sus amigos, todos sus seguidores, de parte de su amigo Hernán de Los Tigres del Norte”.

Con estas palabras, los artistas internacionales demostraron que la cercanía y el aprecio que sentían por el intérprete de Por qué la envidia, Hasta la madre, Tu mal sabor y Ya no mi amor trascendió de los escenarios musicales al ámbito personal.

Otra voz de Los Tigres del Norte que llamó la atención fue la de Luis Hernández, que reiteró la empatía del grupo por la lamentable noticia: “A todos los familiares y amigos de Yeison Jiménez, a nombre de Los Tigres del Norte, les queremos dar nuestro más sincero pésame. Los acompañamos en su dolor y que descanse en paz”.

Otro de las exitosos cantantes que se pronunció fue Eduin Caz, el vocalista de una de las bandas mexicanas más exitosas de todos los tiempos: Grupo Firme, que se sumó al homenaje digital, escribiendo en sus cuentas oficiales de las diferentes plataformas digitales: “Qué lamentable noticia, mando mucha fuerza a todos sus familiares, Dios tiene un nuevo ángel que los cuidará desde el cielo, si ocupan algo de un servidor estoy a sus órdenes. Adiós amigo”.

Los mensajes solidarios se multiplicaron entre colegas y allegados del fallecido cantante, que no dudaron en resaltar todas sus cualidades con su carrera musical y su vida personal.

Los Tigres del Norte se
Los Tigres del Norte se han robado el corazón de los colombianos por su cercanía con el territorio nacional - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Entre los comentarios de los internautas sobre estas reacciones, se destacan algunos como: “Gracias por sus palabras a las familias. Ustedes hacen parte de nuestro país”, “Un abrazo desde Colombia. Son muy amados en nuestro país”, “Los amo mis Tigres del Norte gracias por estos mensajes, estamos muy tristes” y “Gracias México sobre todo a los Tigres del norte por sus palabras”.

Yeison Jiménez dejó su huella
Yeison Jiménez dejó su huella imborrable entre los artistas locales e internacionales - crédito @yeison_jimenez / Instagram

Además de Yeison Jiménez, en el siniestro de la aeronave, que ocurrió en inmediaciones de Paipa (Boyacá), perecieron cuatro miembros de su equipo de trabajo, así como el piloto de la avioneta, cuyas identidades fueron reveladas por las autoridades, tras confirmar su abordaje. Sus nombres son:

  • Capitán Fernando Torres Rojas (piloto)
  • Juan Manuel Rodríguez
  • Óscar Marín
  • Jefferson Osorio
  • Weisman Mora.

El país entero lamenta la partida de Yeison Jiménez y las demás personas que se encontraban junto a él.

