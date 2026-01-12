Colombia

Gustavo Petro volvió a defender su política antidrogas pese a la ofensiva de Estados Unidos en el Caribe: “Es cada vez más difícil”

El mandatario argumentó que los operativos han reducido el valor de la materia prima y aumentado las incautaciones, y resaltó que miles de familias avanzan en la sustitución de cultivos ilícitos en zonas clave del país

El mandatario destacó a los
El mandatario destacó a los campesinos en proceso de sustitución de cultivos en Tibú, una de las regiones donde el gobierno reporta avances frente al narcotráfico - crédito Presidencia de Colombia

El presidente de la república, Gustavo Petro, se pronunció nuevamente sobre la efectividad de la política implementada en su administración frente a la lucha contra el narcotráfico.

En su cuenta de X, el mandatario realizó su análisis al citar una investigación periodística que revela las estrategias implementadas por los grupos armados ilegales en el país para el envío de drogas a varios países del mundo, teniendo en cuenta la ofensiva de las fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe, operación bajo el liderazgo del presidente Donald Trump.

Para el jefe de Estado, lo que revela el artículo realizado por el medio Semana, evidencia las dificultades que han tenido las organizaciones armadas durante su mandato presidencial.

En efecto, en Colombia la actividad narcotraficante es cada vez más difícil”, escribió el primer mandatario de los colombianos en la red social mencionada.

El presidente recalcó que la
El presidente recalcó que la incautación de toneladas de cocaína por parte de las autoridades colombianas es cifra récord - crédito @petrogustavo/X

Posteriormente, el presidente Petro detalló algunas cifras que, según él, han mejorado frente al Gobierno de Iván Duque. “El aumento de los cultivos en todo lo que lleva mi Gobierno apenas es de un 6% mientras la incautación aumentó en 150% respecto al anterior gobierno. Incautamos 2.840 toneladas de cocaína, que haciendo la reconversión de la pasta de coca también incautada, nos eleva a 3.050 toneladas de cocaína, en lo que va en mi Gobierno”, mencionó.

Adicional a ello, el mandatario sostuvo que, en materia de extradiciones, su mandato ha enviado 700 capos, “entre ellos 500 a EE. UU., que ahora entregan mucha información a la DEA”.

En su mensaje, subrayó el cambio de control de los puertos a la Armada Nacional y el refuerzo de la vigilancia marítima en el Caribe, lo que ha hecho más complejo el tráfico a través de estas rutas.

Además, reafirmó su postura de que los operativos contra los grupos ilegales se han destacado por la protección de los seres humanos, esto en referencia a sus críticas contra Donald Trump por el uso de misiles para frenar la entrada de droga a esa nación.

“Por los puertos es cada vez más difícil salir y la presencia de la flota en el Caribe juega un papel disuasorio, se pudo hacer en forma concertada, se lo propuse antes a Macron, a Biden y a la misma flota venezolana (...) pero sin usar misiles; tenemos mucha experiencia en la incautación con operaciones desde el aire y toma de la lancha con su tripulación viva”, agregó.

Según Petro, Diez mil familias
Según Petro, Diez mil familias campesinas participan activamente en la sustitución de cultivos en zonas recuperadas de Tibú y El Tarra - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Programas de sustitución de cultivos

De otro lado, Gustavo Petro señaló que la ofensiva contra el narcotráfico en Colombia ha provocado efectos visibles, como la caída en el precio de la hoja de coca y la extensión de programas de sustitución de cultivos a zonas antes controladas por grupos armados, lo que está transformando regiones críticas de la geografía nacional y presionando a las redes criminales a trasladar operaciones hacia Ecuador, Perú y la cuenca del Amazonas.

En lo que eran las zonas del frente 33, en proceso de paz, se han erradicado ya miles de hectáreas en Tibú, cerca de 10.000 familias campesinas están en pleno proceso de sustitución; y en las zonas de control del ELN las familias quieren hacerlo, pero de mano del Ejército”, indicó.

Incluso, el jefe de Estado publicó un mapa satelital donde contempla los resultados anteriormente mencionados. “El área verde están en plena sustitución de cultivos con grupos armados en proceso de paz. El área roja con rayas es la zona que los campesinos quieren sustituir, pero el ELN mata campesinos que lo hagan. El área naranja es población reacia a hacerlo”, añadió.

Mapa del Catatumbo satelital de
Mapa del Catatumbo satelital de cultivos de hoja de Coca - crédito @petrogustavo/X

Dentro de los más recientes logros, Petro subrayó la toma de Filo Gringo, un histórico enclave del narcotráfico bajo el dominio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región nortesantandereana.

“Ya nos tomamos “Filo Gringo” que era el corazón, de la actividad narcotraficante del ELN, y comenzamos la sustitución, en el Tarra. Quien vea el mapa satelital de Tibú de cultivos de hoja de coca, ya puede ver los cambios”, precisó.

Para Petro, las presiones estatales
Para Petro, las presiones estatales obligan a redes criminales a trasladar actividades de narcotráfico a Ecuador, Perú y la Amazonía - crédito @petrogustavo/X

De igual manera, el mandatario resaltó los avances en los procesos de paz adelantados en los departamentos de Nariño y Putumayo. No obstante, reconoció que en esta última región solo se han sustituido 3.000 de las 15.000 hectáreas pactadas, y advirtió que evalúa la seriedad de los compromisos asumidos por los grupos armados en esa región.

A su vez, Petro atribuyó el desplazamiento de la actividad narcotraficante hacia Ecuador, Perú y el río Amazonas a la presión ejercida por su administración, tras el aumento de cultivos y la aparición de nuevos grupos armados durante el gobierno de Iván Duque.

Por último, enfatizó en que actualmente avanza la coordinación de inteligencia entre Brasil y Colombia para enfrentar este fenómeno en la frontera amazónica.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

