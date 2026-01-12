Colombia

Funeral de Yeison Jiménez será en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y detalles del último adiós

Tras la ceremonia, el cuerpo del artista será trasladado al cementerio Jardines del Recuerdo, donde se llevará a cabo su sepultura junto a su mánager personal. Este será el lugar definitivo en el que descansarán sus restos, en medio de un acto íntimo con sus seres queridos

Guardar
Seguidores del artista se preparan
Seguidores del artista se preparan para darle el último adiós en una ceremonia que reunirá a miles de personas en Bogotá. - crédito redes sociales

El país entero se prepara para despedir a Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, cuyo fallecimiento ha generado una profunda conmoción nacional. Tras el trágico accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero de 2026 en el departamento de Boyacá, se confirmaron oficialmente los detalles del funeral y las exequias, que permitirán a miles de seguidores rendirle un último homenaje.

Según información confirmada por Noticias Caracol, el funeral de Yeison Jiménez se realizará el martes 13 de enero de 2026 en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

  • Lugar: Movistar Arena de Bogotá
  • Fecha: Martes 13 de enero de 2026
  • Hora: Desde las 10:00 de la mañana
  • Acceso: Abierto al público, con ingreso permitido para fanáticos y seguidores

El Movistar Arena se convertirá en una cámara ardiente masiva, donde se espera la asistencia de miles de personas que acompañaron la carrera del artista desde sus inicios y que hoy lamentan su partida.

La decisión de realizar las exequias en el Movistar Arena responde a la enorme dimensión del legado de Yeison Jiménez. Su música marcó a generaciones, y canciones como “Aventurero”, “Vete”, “Un perro enamorado” y “Tengo ganas” se convirtieron en himnos del género popular en Colombia.

Será un acto cargado de sentimiento, música y homenajes, en el que familiares, amigos, colegas y fanáticos se unirán para despedir a uno de los artistas más influyentes de los últimos años.

En las afueras de El
En las afueras de El Campín, los colombianos ya rindieron un homenaje a Yeison Jiménez con velas encendidas, mensajes de despedida y canciones - crédito redes sociales

¿Dónde será sepultado Yeison Jiménez?

Tras la ceremonia en el Movistar Arena, el cuerpo del cantante será trasladado a su lugar de descanso eterno en el cementerio Jardines del Recuerdo en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con las mismas fuentes, Yeison Jiménez será sepultado junto a Óscar Marín, su mánager personal, quien también falleció en el accidente aéreo. Este gesto ha sido interpretado como un símbolo de la unión que mantuvo su equipo hasta el último momento.

El accidente aéreo que enluta a Colombia

El fatal siniestro ocurrió en la vereda Romita, en la zona limítrofe entre Paipa y Duitama, cuando la avioneta en la que viajaba el artista no logró completar el despegue desde el aeropuerto Juan José Rondón.

La aeronave cayó a unos dos kilómetros del punto de despegue, en una finca de difícil acceso, minutos después de iniciar el vuelo con destino a Marinilla, Antioquia, donde Yeison Jiménez tenía previsto ofrecer un concierto.

Las autoridades confirmaron la identidad de las personas que perdieron la vida en el accidente:

  • Yeison Jiménez: Cantante de música popular
  • Capitán Hernando Torres: Piloto de la aeronave
  • Juan Manuel Rodríguez: Productor visual
  • Óscar Marín: Mánager personal
  • Jefferson Osorio: Booking manager
  • Weisman Mora: Fotógrafo

La pérdida de todo su equipo de trabajo ha generado aún más dolor entre los seguidores del artista y el sector musical del país.

El Ministerio de Transporte dio
El Ministerio de Transporte dio a conocer información oficial sobre el accidente que el sábado 10 de enero terminó con la vida del cantante Yeison Jiménez y cinco personas más en Boyacá - crédito @yeison_jimenez/Instagram - Suministrada a Infobae Colombia

Testimonios del siniestro

Testigos presenciales relataron los instantes previos a la tragedia. Maximiliano Panqueba, administrador de la finca donde cayó la avioneta, aseguró que la aeronave volaba a baja altura y realizó maniobras irregulares antes del impacto.

Maximiliano Panqueba, administrador de la finca donde cayó la aeronav y quien además grabó uno de los primeros videos tras el accidente, menciono en Noticias Caracol que todo comenzó con un sonido extraño: “Nosotros lo único que pudimos observar fue que la avioneta venía a una baja altura. Ella hizo un giro hacia la derecha. Cuando ella hace el giro, se sintió un golpe duro, un primer estruendo. La avioneta se vino como hacia el piso y nuevamente hubo una aceleración que volvió y levantó vuelo y de ahí sí ya vino picada”.

Las imágenes mostraban la avioneta en llamas, la misma escena que encontró al llegar al lugar. “Pues nosotros quedamos todos consternados, el susto es muy duro. Es una situación muy triste para todos porque es un momento de mucha angustia de no poder hacer absolutamente nada”, señaló Maximiliano ante el medio.

Avanzan las investigaciones: estas son las hipótesis

El Ministerio de Transporte informó que se adelantan tres líneas de investigación para esclarecer las causas del accidente:

  1. Evalúan los factores operacionales, al considerar las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas al momento del accidente.
  2. Analizan los aspectos técnicos y de mantenimiento, incluidos los manuales de la aeronave, la trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad.
  3. Se centran en factores humanos, al revisar el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo que recientes.

Las autoridades confirmaron que la avioneta volaba a unos 50 metros de altura, que el impacto inicial habría generado un rebote y que posteriormente se produjeron dos explosiones causadas por residuos de combustible.

Según el comunicado, la aeronave
Según el comunicado, la aeronave logró mantenerse en vuelo durante unos segundos a baja altura, aproximadamente 50 metros sobre el terreno, antes de desplomarse - crédito redes sociales

Homenajes en todo el país

Mientras llega el día del funeral, Colombia ya rinde homenaje a Yeison Jiménez. En ciudades como Bogotá y Cali, fanáticos han encendido velas, exhibido fotografías y reproducido sus canciones más emblemáticas en espacios públicos.

El género popular está de luto, pero el legado musical de Yeison Jiménez seguirá vivo en cada escenario, cada canción y cada seguidor que hoy lo despide con el corazón en la mano.

