Ministro de Educación respondió a Juan Daniel Oviedo para defender al presidente: “Los precios se convierten en un instrumento de poder”

Daniel Rojas Medellín salió en defensa del presidente Gustavo Petro tras las críticas de Juan Daniel Oviedo por el aumento de tarifas ajustadas a la inflación, entre ellas los peajes - crédito Joel González/Presidencia - Facebook

Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, salió al paso de los señalamientos de Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y candidato presidencial que está en la Gran Consulta por Colombia de centro-derecha, y defendió la posición del presidente Gustavo Petro frente al debate por los incrementos de tarifas que se ajustan con base en la inflación.

Su respuesta puso el foco en la interpretación económica del alza de precios y en la lectura política que, a su juicio, otros actores plantean de forma simplificada, en este caso por el aumento del valor de los peajes en Colombia.

El pronunciamiento del ministro se conoció luego de que Oviedo cuestionara al mandatario por pedir contención en ciertos cobros, mientras la inflación y el salario mínimo presionan los costos. Rojas optó por una argumentación extensa y teórica, con referencias a la economía política, para explicar por qué, desde su perspectiva, la discusión no se limita a promesas ni a decisiones aisladas del Gobierno.

El ministro de Educación sostuvo que cuando los salarios aumentan, las empresas trasladan esos costos a los precios para proteger sus márgenes, lo que alimenta el conflicto económico - crédito Shutterstock

En su mensaje, el jefe de la cartera de Educación recordó una reflexión previa del presidente sobre el origen de la inflación (el aumento sostenido de los precios que reduce el poder adquisitivo del dinero): “¿Recuerdan cuando el presidente @petrogustavo citando al economista italiano Piero Sraffa dijo que toda inflación es una disputa por la distribución? Acá está claro. La inflación es un mecanismo de ajuste social, no un fenómeno técnico”.

Rojas Medellín profundizó en esa idea y sostuvo que los precios no responden de manera automática a una sola variable, por lo que en su post afirmó: “Volviendo a la distribución funcional del ingreso: la producción genera un excedente, ese excedente se reparte básicamente entre salarios, que corresponden a los trabajadores, y beneficios, que se concentran en los capitalistas. Los precios dependen de cómo se distribuya ese excedente, no al revés”.

“No surge simplemente porque haya ‘demasiado dinero’. Surge porque si los salarios suben o intentan subir, las empresas trasladan esos aumentos a precios para mantener una distribución favorable al capital y el conflicto se reproduce en espiral”, agregó el ministro en su mensaje.

Daniel Rojas Medellín centró su respuesta en una lectura estructural del alza de precios y rechazó la idea de que el debate se reduzca a promesas incumplidas o decisiones aisladas del Ejecutivo - crédito @DanielRMed/X

Otro de los puntos centrales de su mensaje se centró en el papel del poder dentro de la formación de precios. “Los precios se convierten en un instrumento de poder”, indicó, en una frase que marcó el tono político de su defensa y que contrastó con el enfoque técnico que, según él, domina en algunas críticas al Ejecutivo.

En un segundo apartado de su publicación, el ministro reforzó esa postura y amplió su argumento: “Los precios no son simples señales de mercado. Son herramientas para resolver, de manera temporal, el conflicto distributivo. Subir precios es una forma de defender beneficios, disciplinar salarios reales y redefinir la distribución. Son una decisión política”.

“La inflación nunca es neutral. Mientras existan clases con intereses opuestos habrá tensiones distributivas y la inflación será una de las vías en las que trabajadores o capitalistas tratarán de resolverlo”, afirmó, en una declaración que buscó cerrar el debate desde una óptica estructural.

Daniel Rojas Medellín aseguró que la inflación nunca resulta neutral y que refleja tensiones permanentes entre intereses opuestos en la sociedad - crédito Luisa González/Reuters

Con estas palabras, el ministro de Educación respondió de forma directa a Juan Daniel Oviedo y respaldó al presidente Petro en medio de la controversia por el aumento de tarifas y costos asociados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Y es que Juan Daniel Oviedo lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro al comparar su manejo económico con el de alguien que invita, pero no paga. El exdirector del Dane cuestionó la viabilidad de aumentar el salario mínimo en 23% y esperar que los costos de administración crezcan mucho menos, al afirmar que esa expectativa responde más a un deseo que a criterios económicos.

El candidato escribió en su cuenta de X: “¿Alguno de ustedes tiene ese amigo muy “buena gente”, el que invita, propone planes, pero cuando llega la cuenta… ¿no paga o se va? Bueno, esto es más o menos eso. @petrogustavo es el amigo que invita sin plata, antes de irse. Subir el salario mínimo 23% y esperar que los costos de administración suban solo 6% u 8% no es macroeconomía, es deseo”.

Juan Daniel Oviedo comparó la postura del Gobierno con la de alguien que invita, pero no paga, y cuestionó la viabilidad de contener los gastos administrativos - crédito @JDOviedo/X

Oviedo sostuvo que los incrementos reales ya afectan a los hogares, recordó que la cuota de administración subió casi al mismo ritmo que el salario mínimo: “Un dato clave: el año pasado la cuota de administración subió 8,99%, muy cerca del 9,53% que subió el salario mínimo. Entonces, saquen cuentas. El golpe en la administración se siente desde marzo. Porque la economía no funciona por decreto, funciona por costos. Siempre alguien paga la cuenta. Y casi nunca es el que más habla”.