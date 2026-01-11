Daniel Briceño explicó por qué aspirará a la Cámara y no al Senado y se mostró optimista con votación que saque el Centro Democrático

Daniel Briceño será la cabeza de lista del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

A 56 días para que se adelanten las elecciones al Congreso en Colombia, el exconcejal de Bogotá Daniel Briceño se perfila a ser una de las grandes apuestas del partido Centro Democrático a la Cámara de Representantes. Aunque las fichas estaban puestas para que integrara la lista cerrada al Senado por la colectividad, lo cierto es que el joven político apuntará a su llegada al órgano de circunscripciones regionales, en una decisión que según explicó tiene motivos claros.

En entrevista con Infobae Colombia, el también veedor ciudadano argumentó su decisión, luego de la controversia que también se gestó por lo que sería su tardía renuncia al cabildo distrital. Entre sus propuestas están la reducción del gasto público, la modernización del Estado, la reforma a la contratación y la regulación de plataformas de movilidad; y aseguró que su partido busca hacer historia en Bogotá durante las próximas elecciones legislativas.

“La Cámara representa más la transacción política que a la gente”, Daniel Briceño

El aspirante explicó que su aspiración a la Cámara de Representantes se fundamenta en la necesidad de transformar esa corporación. “El aspecto más importante tiene que ver con el papel de la Cámara en la actualidad. Mi candidatura tiene que ver por lo que ha venido pasando, que también responde la pregunta que me hace mucha gente: ‘por qué no pidió el Senado’. La Cámara necesitaba voces que realmente sean firmes, que sean coherentes”, sostuvo el político.

Daniel Briceño quiere convertirse en uno de los 18 representantes a la Cámara por Bogotá en la legislatura 2026-2030 - crédito Colprensa

A juicio de Briceño, la corporación ha sido “absolutamente vergonzosa” durante los últimos periodos. “La mayoría de representantes a la Cámara no representan a la gente, representan unos intereses políticos de sus propios equipos y por eso siempre terminan vendiéndose al gobierno de turno”, aseguró. Y añadió que también se debe “al rol vergonzoso del Partido Conservador y el Partido Liberal durante este gobierno en la Cámara de Representantes” durante el cuatrienio.

En ese orden de ideas, afirmó que el funcionamiento de la Comisión de Acusaciones no ha respondido a las obligaciones en materia jurídica tiene con el país. “Durante años, los representantes que han sido elegidos para estar allí, pues literalmente se han acomodado a las circunstancias y no han logrado sacar ninguno de los procesos y ni siquiera el país ha sabido qué pasaba allí”, destacó el cadndiato, cabeza de lista de la Cámara por el partido opositor.

En caso de que se asegure su presencia en el órgano legislativo, Briceño indicó que el aspirante del Centro Democrático anunció tiene listos cerca de veinte proyectos de ley para presentar en el Congreso. “Nosotros llevamos varias propuestas y muchas tienen que ver con cosas que hemos denunciado. Con mi equipo queremos presentar al país unos 20 proyectos”, expresó el exconcejal a esta redacción, en el que se ha trazado un plan de ruta.

El candidato del Centro Democrático lanzó duras críticas contra la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por su inacción en los casos del presidente Gustavo Petro - crédito Cámara de Representantes

Briceño detalló que la principal bandera de su campaña es la austeridad y la reducción del aparato estatal. “Queremos presentarle una propuesta al país en la que logremos poner sobre la mesa una reducción de gastos burocráticos, de lujos, de entidades y además de una serie de privilegios que tienen los funcionarios públicos que ronden los 20 billones de pesos al año, que es más o menos la cifra que siempre se presenta en una reforma tributaria”, aclaró.

A su vez, el candidato planteó medidas como eliminar y fusionar ministerios, recortar gastos en esquemas de seguridad oficiales, que implican más de $5 billones en esquemas de seguridad; disminuir el gasto en logística, eventos, publicidad y reducir la cantidad de contratistas. “No son contratistas que estén trabajando por la gente, sino que son contratistas que representan a los políticos”, añadió el aspirante a la cámara baja en las iniciativas planeadas.

Sobre la contratación pública, Briceño precisó que tiene entre sus propuestas la erradicación de lo que ha llamado “contrataderos”: las entidades que, según explicó, reciben plata ‘a dedo’. “No nos podemos mentir. Nueve de cada diez contratos hoy, lastimosamente, en Colombia se entregan a dedo y el otro, pues en licitación o en concurso de méritos y eso no tiene ningún tipo de sentido”, remarcó el político, de formación abogado y que se ha convertido en gran sorpresa.

El exconcejal Daniel Briceño le ha hecho estricto control político a la gestión del presidente Gustavo Petro en materia de contratación - crédito Daniel F. Briceño/Facebook - Andrea Puentes/Presidencia

Daniel Briceño propuso acabar el sistema de patios y grúas en el país

Una de las propuestas más novedosas del candidato es la eliminación del sistema de patios y grúas para vehículos inmovilizados. “Creemos que la sanción que recibe un ciudadano en donde la grúa se le lleva el carro a un patio, ese sistema debe acabarse. Debemos pasar a un sistema moderno, en donde la inmovilización se da digitalmente. El ciudadano lleva el carro a su casa y en caso tal de que lleguen a incumplirlo, va a tener sanciones más drásticas”, explicó.

El dirigente enfatizó que el negocio de las grúas y los patios “es un dolor de cabeza para muchos ciudadanos en estos momentos” y aseguró que impulsará la modernización de este sistema. Por su parte, en otro de los frentes en los que quiere trabajar, el aspirante incluyó cambios estructurales en el manejo de la educación pública y la administración estatal, teniendo en cuenta que en sus denuncias señaló los retrados en materia de infraestructura.

“En la educación queremos levantar la restricción que hay en este momento para los colegios en concesión. Los colegios en concesión son los mejores colegios públicos que hay en Bogotá y en el país, y queremos que más privados administren más colegios públicos. Pero para eso tenemos que levantar una restricción que hay en la ley en estos momentos”, explicó el candidato, que hasta noviembre de 2025 hizo parte del Concejo de Bogotá.

El Centro Democrático quiere liderar el número de escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, a partir del 20 de julio de 2026 - crédito Colprensa

En cuanto a la carrera administrativa, Briceño defendió la necesidad de establecer evaluaciones periódicas para los empleados públicos. “Vamos a plantear que los funcionarios de carrera administrativa, los que se ganan un cargo por concurso, el mismo sea reevaluado cada cinco años. Tienen que volver a presentar una especie de concurso y volverse a ganar ese cargo”, indicó a Infobae Colombia, lo que buscaría configurar con base en el talento las nóminas estatales.

Según el candidato, que es cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, “no podemos estarle entregando cargos a la gente durante 30, 40 y 50 años, que eso genera muchos de los problemas que hay hoy en el Estado”. Por su parte, la regulación de las aplicaciones de movilidad es otra de las prioridades de Briceño, que propuso “nivelar la cancha” entre quienes trabajan con plataformas como Uber, Didi y Cabify, y los taxistas tradicionales.

“Queremos que la gente que trabaja en Uber, Didi y Cabify tengan su opción legal en estos momentos, pero que también los taxistas, que hoy están llenos de tantos impuestos, tasas, intermediaciones y seguros, puedan reducirse y tener acceso ellos también a ese privilegio que es la tarifa dinámica”, explicó el exconcejal, que considero clave modernizar el transporte público y abrir el debate sobre estas plataformas en el territorio nacional.

Daniel Briceño estuvo dos años en el Concejo de Bogotá, en el que lideró una serie de proyectos y debates de control político a la administración de Carlos Fernando Galán - crédito Colprensa

Así se sacudió Daniel Briceño de los señalamientos de utilizar como trampolín su curul en el Concejo de Bogotá

En respuesta a los que lo acusan de haber utilizado el Concejo de Bogotá como trampolín político, Briceño defendió su gestión. “Durante mi ejercicio en el Concejo, hice y trabajé más que todos los concejales, incluso trabajé más que todos los concejales que representan a esos contradictores míos, que no dieron tantos resultados como lo di yo”, expresó el político bogotano, que recordó que ha hecho más de 25 debates de control político y proyectos de acuerdo.

Y, del mismo modo, enumeró logros como el haber sido ponente del Plan Distrital de Desarrollo, además de denunciar múltiples casos de corrupción en el distrito y contratos que consideró “absolutamente ilegales”. Por ello, a los que cuestionan su paso al Congreso de la República, destacó que “lo que sienten ellos es que hay un proyecto político que les incomoda, eso es en el fondo lo que pasa. A ellos no les gusta que los denuncien, ni que le demuestren”.

El reto electoral de Daniel Briceño con el Centro Democrático: “Vamos por el mejor resultado en la historia de Bogotá”

Por último, el candidato trazó para su partido una meta ambiciosa para la contienda que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo de 2026, y en la que el colectivo de oposición quiere recuperar el espacio perdido en el legislativo, y ser la primera fuerza política del país. “Va a obtener el resultado más alto en la historia de la Cámara de Representantes en Bogotá. Y si no, el peor escenario es repetir el último más alto, que fue el de 2018”, declaró a Infobae Colombia.

Según Daniel Briceño, el expresidente Álvaro Uribe se puso en "la boca del lobo" con su presencia en el puesto 25 de la lista al Senado - crédito Colprensa

Asimismo, Briceño fue claro en señalar que la apuesta es alcanzar más de medio millón de votos y entre cinco y seis curules. “Estamos apuntando a estar por encima del medio millón de votos, que eso es un resultado absolutamente gigantesco con partidos que vienen en crecimiento en la ciudad. Estamos apuntando entre cinco y seis representantes a la Cámara. Hoy tenemos únicamente dos, que son (Andrés) Forero y (José Jaime) Uscátegui”, reafirmó.

Sobre la lista al Senado que incluye en el puesto 25 al expresidente Uribe, Briceño fue claro en su concepto. “El presidente se puso, como lo dice él mismo, en la boca del diablo, literalmente. Veinticinco senadores es una meta supremamente alta y más en un momento en donde hay mucho partido, y la cifra repartidora estará absolutamente alta. Habrá una cantidad de partidos que van a estar quitando votos, van a estar sumando de uno y de otro lado”, puntualizó.

Añadió que la lista premió a liderazgos como los de los representantes Andrés Forero y Hernán Cadavid, que están en los primeros lugares. “Renovar el partido con la aparición de personajes como Claudia Margarita Zuleta, María Clara Posada, Julia Correa, y además castigar también a gente que no lo hizo bien”, agregó el candidato, que también mencionó elementos que, a su juicio, han decepcionado en su ejercicio legislativo, como el parlamentario Ciro Ramírez.