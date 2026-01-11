Barrancabermeja ofrece recompensa de $15 millones por información del asesinato del patrullero Hamer Martínez

El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, explica las acciones de investigación y el ofrecimiento de $15 millones por información que permita capturar a los responsables. - crédito Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

El distrito especial de Barrancabermeja anunció una recompensa de hasta $15 millones de pesos para quienes brinden información que permita capturar a los responsables del asesinato del patrullero Hamer Guisseppe Martínez Sarmiento. El hecho ocurrió en la comuna tres de la ciudad, mientras el uniformado se encontraba en su periodo de descanso.

La decisión fue comunicada luego de una reunión extraordinaria de seguridad, en la que participaron funcionarios de la alcaldía, la Policía Nacional y fuerzas militares, con el objetivo de acelerar las investigaciones y llevar a los autores del crimen ante la justicia.

Eduardo Ramírez Alipio, secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, expresó el rechazo de la administración distrital frente al asesinato del patrullero. “Desde la alcaldía distrital de Barrancabermeja rechazamos categóricamente el asesinato ocurrido esta tarde en la comuna tres del patrullero de nuestra Policía Nacional, Hamer Martínez, oriundo de nuestro distrito especial de Barrancabermeja. Nos unimos en solidaridad, no solo con su familia, a quien acompañamos en este momento tan difícil, sino también con toda la institución policial”, declaró el funcionario.

La alcaldía recordó que el paquete de recompensas vigente en el distrito busca incentivar la denuncia ciudadana y la entrega de información crucial sobre delitos ocurridos en la jurisdicción. En este caso, la suma ofrecida responde a la gravedad del hecho y al interés de las autoridades en esclarecer el asesinato del uniformado.

La Policía Nacional y la Alcaldía Distrital refuerzan las investigaciones tras el asesinato del patrullero Martínez. - crédito alcaldía distrital de Barrancabermeja

Avances en la investigación y primeras hipótesis

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que el crimen estaría relacionado con un presunto hurto cometido en contra del patrullero, quien se encontraba fuera de servicio al momento del ataque. Las autoridades trabajan en la recolección de información y análisis de indicios que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato.

La Policía Nacional y las fuerzas militares han enfocado sus esfuerzos en establecer líneas de investigación precisas, según indicó Ramírez Alipio. Además, la administración distrital hizo un llamado a los habitantes de Barrancabermeja a aportar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso, recordando que la identidad de los denunciantes se mantendrá en reserva.

Solidaridad institucional y memoria del patrullero

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, manifestó su dolor y solidaridad con la familia del patrullero asesinado. “¡Luto! Con profundo dolor y consternación, lamentamos el vil asesinato de uno de nuestro patrullero Hamer Guisseppe Martínez Sarmiento en el municipio de Barrancabermeja, Santander, ocurrido mientras se encontraba en periodo de descanso. Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a su familia. Honramos su memoria y rechazamos categóricamente toda forma de violencia”, escribió el oficial en sus redes sociales.

El General William Oswaldo Rincón Zambrano expresó sus condolencias a la familia del patrullero Hamer Martínez - crédito @DirectorPolicia/X

Seguridad y trabajo conjunto para enfrentar la violencia

De acuerdo con la alcaldía distrital, el trabajo conjunto entre la administración, la Policía Nacional y las fuerzas militares busca restablecer las condiciones de seguridad en el distrito especial. “A todos nuestros ciudadanos de Barrancabermeja, que no les quepa duda que seguiremos trabajando incansablemente para que tengamos las condiciones de seguridad que merece el distrito especial”, afirmó Ramírez Alipio.

La administración insistió en que momentos como este requieren respuestas contundentes, utilizando las herramientas legales y el acompañamiento de la fuerza pública. La estrategia incluye la articulación con la ciudadanía, para fortalecer el denominado trinomio de la seguridad: fuerza pública, administración distrital y colaboración de la comunidad.

Autoridades locales activaron un plan de seguridad y recompensas para esclarecer el asesinato del patrullero Martínez, ocurrido durante su periodo de descanso - crédito Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Recompensa

La recompensa de $15 millones de pesos se encuentra activa y las autoridades han habilitado líneas telefónicas y canales digitales para recibir información sobre los responsables del asesinato. La Policía Nacional garantizó la confidencialidad de los datos suministrados y reiteró el llamado a la comunidad para que confíe en los mecanismos institucionales.