Colombia

Barrancabermeja ofrece recompensa de $15 millones por información del asesinato del patrullero Hamer Martínez

Las autoridades investigan el caso como un posible hurto y hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con datos que ayuden a esclarecer el crimen

Guardar
El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, explica las acciones de investigación y el ofrecimiento de $15 millones por información que permita capturar a los responsables. - crédito Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

El distrito especial de Barrancabermeja anunció una recompensa de hasta $15 millones de pesos para quienes brinden información que permita capturar a los responsables del asesinato del patrullero Hamer Guisseppe Martínez Sarmiento. El hecho ocurrió en la comuna tres de la ciudad, mientras el uniformado se encontraba en su periodo de descanso.

La decisión fue comunicada luego de una reunión extraordinaria de seguridad, en la que participaron funcionarios de la alcaldía, la Policía Nacional y fuerzas militares, con el objetivo de acelerar las investigaciones y llevar a los autores del crimen ante la justicia.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Eduardo Ramírez Alipio, secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, expresó el rechazo de la administración distrital frente al asesinato del patrullero. “Desde la alcaldía distrital de Barrancabermeja rechazamos categóricamente el asesinato ocurrido esta tarde en la comuna tres del patrullero de nuestra Policía Nacional, Hamer Martínez, oriundo de nuestro distrito especial de Barrancabermeja. Nos unimos en solidaridad, no solo con su familia, a quien acompañamos en este momento tan difícil, sino también con toda la institución policial”, declaró el funcionario.

La alcaldía recordó que el paquete de recompensas vigente en el distrito busca incentivar la denuncia ciudadana y la entrega de información crucial sobre delitos ocurridos en la jurisdicción. En este caso, la suma ofrecida responde a la gravedad del hecho y al interés de las autoridades en esclarecer el asesinato del uniformado.

La Policía Nacional y la
La Policía Nacional y la Alcaldía Distrital refuerzan las investigaciones tras el asesinato del patrullero Martínez. - crédito alcaldía distrital de Barrancabermeja

Avances en la investigación y primeras hipótesis

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que el crimen estaría relacionado con un presunto hurto cometido en contra del patrullero, quien se encontraba fuera de servicio al momento del ataque. Las autoridades trabajan en la recolección de información y análisis de indicios que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato.

La Policía Nacional y las fuerzas militares han enfocado sus esfuerzos en establecer líneas de investigación precisas, según indicó Ramírez Alipio. Además, la administración distrital hizo un llamado a los habitantes de Barrancabermeja a aportar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso, recordando que la identidad de los denunciantes se mantendrá en reserva.

Solidaridad institucional y memoria del patrullero

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, manifestó su dolor y solidaridad con la familia del patrullero asesinado. “¡Luto! Con profundo dolor y consternación, lamentamos el vil asesinato de uno de nuestro patrullero Hamer Guisseppe Martínez Sarmiento en el municipio de Barrancabermeja, Santander, ocurrido mientras se encontraba en periodo de descanso. Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a su familia. Honramos su memoria y rechazamos categóricamente toda forma de violencia”, escribió el oficial en sus redes sociales.

El General William Oswaldo Rincón
El General William Oswaldo Rincón Zambrano expresó sus condolencias a la familia del patrullero Hamer Martínez - crédito @DirectorPolicia/X

Seguridad y trabajo conjunto para enfrentar la violencia

De acuerdo con la alcaldía distrital, el trabajo conjunto entre la administración, la Policía Nacional y las fuerzas militares busca restablecer las condiciones de seguridad en el distrito especial. “A todos nuestros ciudadanos de Barrancabermeja, que no les quepa duda que seguiremos trabajando incansablemente para que tengamos las condiciones de seguridad que merece el distrito especial”, afirmó Ramírez Alipio.

La administración insistió en que momentos como este requieren respuestas contundentes, utilizando las herramientas legales y el acompañamiento de la fuerza pública. La estrategia incluye la articulación con la ciudadanía, para fortalecer el denominado trinomio de la seguridad: fuerza pública, administración distrital y colaboración de la comunidad.

Autoridades locales activaron un plan
Autoridades locales activaron un plan de seguridad y recompensas para esclarecer el asesinato del patrullero Martínez, ocurrido durante su periodo de descanso - crédito Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Recompensa

La recompensa de $15 millones de pesos se encuentra activa y las autoridades han habilitado líneas telefónicas y canales digitales para recibir información sobre los responsables del asesinato. La Policía Nacional garantizó la confidencialidad de los datos suministrados y reiteró el llamado a la comunidad para que confíe en los mecanismos institucionales.

Temas Relacionados

patrullero Hamer MartínezCondolencias oficialesPatrullero asesinadoSeguridad en Barrancabermejaasesinado en BarrancabermejaColombia-Noticias

Más Noticias

Capturan en Colombia a Miguel Morocho, exconcejal de Santo Domingo, buscado por tentativa de asesinato en Ecuador

La detención se produjo en Cúcuta gracias a la coordinación entre autoridades ecuatorianas, colombianas y cooperación internacional, mientras Morocho intentaba cruzar la frontera hacia Venezuela

Capturan en Colombia a Miguel

Carlos Vives homenajea a Yeison Jiménez cantando “Jaime Molina” en plena Feria de Manizales

Durante su presentación, el artista transmitió un mensaje de respeto y admiración por la trayectoria de su colega fallecido, resaltando la fuerza de la música como medio para mantener viva la memoria de quienes dejaron huella en el público

Carlos Vives homenajea a Yeison

Resultados Baloto y Revancha sábado 10 de enero: números ganadores del último sorteo

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo Baloto

Resultados Baloto y Revancha sábado

Equipo de Yeison Jiménez despide al artista: “se va físicamente, pero su legado se queda en la música y en el corazón de su gente”

La organización expresó solidaridad con las familias de los fallecidos y agradeció a seguidores, colegas y medios por sus mensajes de apoyo, destacando la trayectoria del artista y la necesidad de respetar la privacidad durante el duelo

Equipo de Yeison Jiménez despide

Yohan Úsuga, amigo y productor de Yeison Jiménez, habla del impacto de su partida: “Pensamos que era un mal sueño”

El amigo cercano del artista relató a Infobae Colombia la conmoción tras conocerse la noticia, destacó su liderazgo en la música popular y la influencia que tuvo en nuevas generaciones, recordó el impacto de la canción “El Aventurero” en su trayectoria conjunta y envió un mensaje de solidaridad a su familia

Yohan Úsuga, amigo y productor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Confirman masacre de tres personas

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

Disidencias de las Farc pusieron en marcha su plan de expansión: estarían reclutando menores de comunidades indígenas en Vichada

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives homenajea a Yeison

Carlos Vives homenajea a Yeison Jiménez cantando “Jaime Molina” en plena Feria de Manizales

Equipo de Yeison Jiménez despide al artista: “se va físicamente, pero su legado se queda en la música y en el corazón de su gente”

Yohan Úsuga, amigo y productor de Yeison Jiménez, habla del impacto de su partida: “Pensamos que era un mal sueño”

En video: Así fue el último concierto de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo en Boyacá

Sonia Restrepo, la esposa y gran apoyo de Yeison Jiménez, protegió su historia de amor fuera de los escenarios

Deportes

Alarmas en la selección Colombia

Alarmas en la selección Colombia por las lesiones de Jhon Lucumí y el Cucho Hernández: esto se sabe

Altas y bajas Liga BetPlay: estos fueron los movimientos del 10 de enero en el mercado de fichajes

Deportivo Cali y Once Caldas no se hicieron daño en Palmaseca: empate sin goles en amistoso por la Serie Colombia

José Enamorado se olvidó de Junior y ya es jugador de Gremio: así fue la presentación del atacante

Junior de Barranquilla aún no cerraría el fichaje de Luis Fernando Muriel: detalle clave tiene demorados a los tiburones