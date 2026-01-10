Colombia

Una avioneta se accidentó e incendió en la vía entre Paipa y Duitama: esto se sabe

Los cuerpos de emergencia acudieron de inmediato tras el impacto y la posterior conflagración reportados por habitantes

La avioneta se incendió tras
La avioneta se incendió tras el impacto - crédito @facetasdeboyaca/X

Una avioneta se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá, durante la tarde del sábado 10 de enero de 2026.

Según los primeros reportes, la aeronave se incendió tras impactar en tierra, lo que generó alarma entre los habitantes del sector, que solicitaron de inmediato la presencia de ambulancias y del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.

De acuerdo con información difundida en redes sociales por un usuario que presenció los momentos previos del hecho, la aeronave perdió el control pocos segundos antes de despegar del aeropuerto de la ciudad.

El testigo relató: “Acabo de ver caer esta avioneta a segundos de haber despegado en el aeropuerto de Paipa, Boyacá… hay humo en el punto donde cayó”, según su publicación.

Hasta el momento, las autoridades locales se desplazaron al lugar para evaluar la situación y determinar tanto el número de personas afectadas como las posibles causas del accidente. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial sobre el estado de los ocupantes y las circunstancias que provocaron el siniestro.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

AvionetaAccidente aéreoIncendioPaipaDuitamaCuerpo de BomberosAeropuertoBoyacáColombia-Noticias

