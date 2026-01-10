Colombia

Escudo Nacional Antidrones: el plan del ministerio de Defensa para blindar a la Fuerza Pública en Colombia

Fabricantes internacionales podrán presentar propuestas en una convocatoria directa del Gobierno colombiano que exige respaldo estatal y prueba en condiciones locales

Guardar
Un nuevo plan oficial busca
Un nuevo plan oficial busca enfrentar los riesgos vinculados al uso ilícito de vehículos aéreos no tripulados en el país, apoyado en estrategias normativas, capacitación de personal y la aplicación de sistemas tecnológicos avanzados - crédito Europa Press

El Ministerio de Defensa de Colombia anunció el lanzamiento del proyecto Escudo Nacional Antidrones para reforzar la seguridad nacional ante la creciente amenaza que representan los drones empleados en actividades criminales.

Según Semana, el objetivo principal es proteger tanto a la población civil como a los miembros de la Fuerza Pública desplegados en unidades militares y policiales.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La iniciativa cuenta con un presupuesto cercano a 6.2 billones de pesos, orientado a blindar al país frente a este nuevo desafío tecnológico. El plan contempla tres líneas estratégicas: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología, según expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez al medio mencionado.

Como parte de la estructura, se conformó un equipo multidisciplinario compuesto por personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Estos especialistas tendrán la responsabilidad de aportar conocimiento operativo y experiencia, y de validar las especificaciones técnicas necesarias para la implementación de las soluciones antidrones.

Una serie de requisitos formales,
Una serie de requisitos formales, que incluyen la actualización constante de dispositivos y la participación exclusiva de fabricantes respaldados por gobiernos, regularán el proceso dirigido a seleccionar soluciones para contrarrestar amenazas aéreas no convencionales - crédito @COMANDANTE_EJC/X

El proyecto recibirá el seguimiento del grupo de transparencia del Ministerio y de una empresa especializada en contratación estatal, buscando altos estándares de integridad y control en todas las adquisiciones.

Empresas fabricantes y gobiernos interesados en suministrar tecnologías antidrones han sido convocados a una reunión informativa el viernes 16 de enero a las 9:00 a. m. en la sede del Ministerio de Defensa. Durante este encuentro, los asistentes tendrán la posibilidad de ampliar información y presentar sus propuestas de acuerdo con las necesidades del país.

La modalidad de contratación será “Gobierno a compañía”, estableciéndose la exigencia de que el Estado o país de origen respalde directamente a las firmas participantes.

El proceso se hará mediante contratación directa, negociando únicamente con fabricantes o sus representantes legales, siempre acompañados formalmente por las embajadas correspondientes.

Dragom, el primer dron militar
Dragom, el primer dron militar desarrollado en Colombia, durante su presentación en la Feria Aeronáutica F-AIR 2025 - crédito Ministerio de Defensa

Como requisitos esenciales, el Ministerio fija la necesidad de asegurar la actualización constante de los equipos, el entrenamiento continuo del personal operativo y la formación de instructores tanto para el manejo como para el mantenimiento de las tecnologías. Se excluye de la convocatoria a las empresas integradoras o comercializadoras: sólo podrán participar fabricantes con capacidad comprobada.

El diálogo durante el proceso se limitará exclusivamente al equipo especializado del Ministerio y los proponentes directos, sin intervenciones de intermediarios, con el propósito de que las soluciones respondan exactamente a las condiciones concretas del país.

Las propuestas presentadas deberán ajustarse a la legalidad vigente y serán evaluadas por equipos técnicos, económicos y jurídicos internos.

Antes de formalizar cualquier adquisición, los equipos seleccionados deberán comprobar su funcionamiento y adaptabilidad en pruebas realizadas en condiciones reales de operación en Colombia, un criterio establecido para garantizar la idoneidad tecnológica, según confirmó el Ministerio.

El Ejército nacional frustra miles de ataques con drones en Colombia en 2025

El Ejército nacional impidió 8.872 ataques con drones en 2025 en diferentes regiones de Colombia, en un contexto marcado por la ofensiva de grupos armados contra instalaciones militares y policiales.

Tropas del Ejército atacadas con
Tropas del Ejército atacadas con drones cargados de explosivos en Cauca - crédito redes sociales/Facebook }

982 de estos incidentes fueron neutralizados mediante tecnología de interceptación de señales, que logró bloquear los dispositivos y devolverlos a su punto de origen.

Las autoridades concentran la búsqueda de José Sánchez Navarro (alias Wilser) y Alonso Contreras Ramírez (alias Fercho), catalogados como cabecillas del frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ambos cuentan con órdenes de captura vigentes por delitos graves y, según la Fiscalía General de la Nación, representan una prioridad en las operaciones de seguridad pública por su historial criminal y capacidad para introducir mejoras tecnológicas en los ataques.

La Tercera División, responsable de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, reportó la neutralización de 2.500 intentos de ataque con drones. La Segunda División, presente en Santander, Norte de Santander y Bolívar, frustró 2.000 eventos similares.

En Antioquia, bajo la jurisdicción de la Séptima División, se bloquearon 1.400 incidentes, y en la región de los Llanos Orientales y Meta, la Cuarta División detuvo 1.200 ataques. En el resto del país, los casos no superaron los 400.

Temas Relacionados

Escudo Nacional AntidronesMinisterio de Defensa de ColombiaDronesSeguridad nacionalFuerzas Militares de ColombiaPolicía Nacional de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Políticos reaccionaron a la encuesta de AtlasIntel: pone a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la cima de la contienda electoral

Dirigentes reaccionaron con entusiasmo y advertencias tras los resultados que ubican a De la Espriella e Iván Cepeda como favoritos en las próximas elecciones presidenciales

Políticos reaccionaron a la encuesta

Vecinos no aguantaron más: Alcaldía de La Estrella, Antioquia, cerró cuatro discotecas por el ruido

Un grupo de bares conocidos como ‘remataderos’ dejaron de operar luego de que la autoridad aplicara las normas del nuevo plan de ordenamiento territorial para responder a solicitudes históricas de la comunidad

Vecinos no aguantaron más: Alcaldía

7 peajes subirán un 2% por encima del IPC en 2026: algunos casi alcanzan los $20.000

Además del ajuste anual por inflación, varios corredores viales del país aplicarán un incremento adicional del, una medida que responde a compromisos contractuales

7 peajes subirán un 2%

Esto es lo que va a pagar la clase media de impuestos en 2026: expertos recomiendan ‘ajustar el bolsillo’

Las nuevas reglas fiscales podrán involucrar a quienes antes quedaban fuera del radar tributario. Esto es lo que van a pagar en la clase media

Esto es lo que va

Centro Democrático aclara que no ha autorizado vallas ni propaganda a favor de Paloma Valencia rumbo a la Gran Consulta por Colombia

El partido pidió canalizar el respaldo ciudadano únicamente por vías legales y anunció que solo la gerencia de campaña podrá avalar publicidad o manejo de recursos tras la inscripción oficial

Centro Democrático aclara que no
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo alerta por

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

Disidencias de las Farc pusieron en marcha su plan de expansión: estarían reclutando menores de comunidades indígenas en Vichada

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

Confirman la muerte de alias Polo, alfil de ‘Iván Mordisco’ en las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo fue objeto de

Carla Giraldo fue objeto de “odios y amores” por su actitud en el lanzamiento de ‘La Casa de los famosos 3′: “Parece concursante”

Melissa Gate habló de la posibilidad de sumarse a ‘La casa de los famosos’ en Estados Unidos: “Estoy entre la espada y la pared”

Cristina Hurtado sorprendió al mostrar sus estrías para dar un mensaje de amor propio: “Este cuerpo no es perfecto, es real”

Beéle, Manuel Turizo y Peter Manjarrés encabezan el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla: todo lo que debe saber

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: movimientos de los equipos durante el viernes 9 de enero

Crece la tensión por la reducción de cupos en las plantillas del fútbol colombiano: los jugadores evaluarían cese de actividades

Colombiano campeón de la Libertadores y referente con Flamengo reveló intención de comprar el Real Cartagena: “Ese es mi sueño, la verdad”

Jhon Jáder Durán y Dávin Sánchez paralizan Turquía por la Supercopa: hora y dónde ver Galatasaray vs. Fenerbahce

No todo es alegría en Junior de Barranquilla con Luis Fernando Muriel: le dañó un fichaje de peso