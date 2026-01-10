Escudo Nacional Antidrones: el plan del ministerio de Defensa para blindar a la Fuerza Pública en Colombia

Un nuevo plan oficial busca enfrentar los riesgos vinculados al uso ilícito de vehículos aéreos no tripulados en el país, apoyado en estrategias normativas, capacitación de personal y la aplicación de sistemas tecnológicos avanzados - crédito Europa Press

El Ministerio de Defensa de Colombia anunció el lanzamiento del proyecto Escudo Nacional Antidrones para reforzar la seguridad nacional ante la creciente amenaza que representan los drones empleados en actividades criminales.

Según Semana, el objetivo principal es proteger tanto a la población civil como a los miembros de la Fuerza Pública desplegados en unidades militares y policiales.

La iniciativa cuenta con un presupuesto cercano a 6.2 billones de pesos, orientado a blindar al país frente a este nuevo desafío tecnológico. El plan contempla tres líneas estratégicas: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología, según expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez al medio mencionado.

Como parte de la estructura, se conformó un equipo multidisciplinario compuesto por personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Estos especialistas tendrán la responsabilidad de aportar conocimiento operativo y experiencia, y de validar las especificaciones técnicas necesarias para la implementación de las soluciones antidrones.

Una serie de requisitos formales, que incluyen la actualización constante de dispositivos y la participación exclusiva de fabricantes respaldados por gobiernos, regularán el proceso dirigido a seleccionar soluciones para contrarrestar amenazas aéreas no convencionales - crédito @COMANDANTE_EJC/X

El proyecto recibirá el seguimiento del grupo de transparencia del Ministerio y de una empresa especializada en contratación estatal, buscando altos estándares de integridad y control en todas las adquisiciones.

Empresas fabricantes y gobiernos interesados en suministrar tecnologías antidrones han sido convocados a una reunión informativa el viernes 16 de enero a las 9:00 a. m. en la sede del Ministerio de Defensa. Durante este encuentro, los asistentes tendrán la posibilidad de ampliar información y presentar sus propuestas de acuerdo con las necesidades del país.

La modalidad de contratación será “Gobierno a compañía”, estableciéndose la exigencia de que el Estado o país de origen respalde directamente a las firmas participantes.

El proceso se hará mediante contratación directa, negociando únicamente con fabricantes o sus representantes legales, siempre acompañados formalmente por las embajadas correspondientes.

Dragom, el primer dron militar desarrollado en Colombia, durante su presentación en la Feria Aeronáutica F-AIR 2025 - crédito Ministerio de Defensa

Como requisitos esenciales, el Ministerio fija la necesidad de asegurar la actualización constante de los equipos, el entrenamiento continuo del personal operativo y la formación de instructores tanto para el manejo como para el mantenimiento de las tecnologías. Se excluye de la convocatoria a las empresas integradoras o comercializadoras: sólo podrán participar fabricantes con capacidad comprobada.

El diálogo durante el proceso se limitará exclusivamente al equipo especializado del Ministerio y los proponentes directos, sin intervenciones de intermediarios, con el propósito de que las soluciones respondan exactamente a las condiciones concretas del país.

Las propuestas presentadas deberán ajustarse a la legalidad vigente y serán evaluadas por equipos técnicos, económicos y jurídicos internos.

Antes de formalizar cualquier adquisición, los equipos seleccionados deberán comprobar su funcionamiento y adaptabilidad en pruebas realizadas en condiciones reales de operación en Colombia, un criterio establecido para garantizar la idoneidad tecnológica, según confirmó el Ministerio.

El Ejército nacional frustra miles de ataques con drones en Colombia en 2025

El Ejército nacional impidió 8.872 ataques con drones en 2025 en diferentes regiones de Colombia, en un contexto marcado por la ofensiva de grupos armados contra instalaciones militares y policiales.

Tropas del Ejército atacadas con drones cargados de explosivos en Cauca - crédito redes sociales/Facebook }

982 de estos incidentes fueron neutralizados mediante tecnología de interceptación de señales, que logró bloquear los dispositivos y devolverlos a su punto de origen.

Las autoridades concentran la búsqueda de José Sánchez Navarro (alias Wilser) y Alonso Contreras Ramírez (alias Fercho), catalogados como cabecillas del frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ambos cuentan con órdenes de captura vigentes por delitos graves y, según la Fiscalía General de la Nación, representan una prioridad en las operaciones de seguridad pública por su historial criminal y capacidad para introducir mejoras tecnológicas en los ataques.

La Tercera División, responsable de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, reportó la neutralización de 2.500 intentos de ataque con drones. La Segunda División, presente en Santander, Norte de Santander y Bolívar, frustró 2.000 eventos similares.

En Antioquia, bajo la jurisdicción de la Séptima División, se bloquearon 1.400 incidentes, y en la región de los Llanos Orientales y Meta, la Cuarta División detuvo 1.200 ataques. En el resto del país, los casos no superaron los 400.