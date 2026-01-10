Aparatoso accidente de tránsito entre carro particular y volqueta en vía a Buenaventura habría dejado dos personas muertas

Accidente de tránsito en vía Buenaventura se registró hacia el mediodía del viernes 9 de enero - crédito OCR Grupo Legal/Facebook

Un accidente de tránsito se registró hacia el mediodía del viernes 9 de enero de 2026, en la vía que conduce a Buenaventura, exactamente en el sector conocido como Los Tubos, donde colisionaron un vehículo particular y una volqueta.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo, identificado con las placas DXT 695, impactó con la volqueta por causas aún no esclarecidas.

El evento generó momentos de angustia entre los presentes, ya que, según testigos citados en el lugar, una mujer habría quedado atrapada dentro del vehículo particular, lo que movilizó a habitantes del sector y conductores que ofrecieron ayuda improvisada con los recursos disponibles mientras llegaban los organismos de emergencia.

El accidente se produjo entre un vehículo particular y una volqueta - crédito Fotomontaje Infobae (OCR Grupo Legal/Facebook)

Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de personas lesionadas ni la gravedad de sus heridas, y se desconoce el estado de los ocupantes de la volqueta implicada en el siniestro. Algunas versiones extraoficiales indican que dos personas murieron.

De hecho, en videos que circulan masivamente en redes sociales se observa la acción de los testigos, que actuaron de inmediato para tratar de socorrer a una de las víctimas, que quedó tendida en el piso, con múltiples lesiones.

Al sitio llegaron de unidades de tránsito, personal de emergencias y una ambulancia para atender a los heridos, evaluar la situación y restablecer la movilidad en este corredor vial.

Cabe señalar que esta vía ha sido escenario de múltiples siniestros viales graves, que incluyen vehículos de carga pesada, dejando en algunos casos víctimas fatales, por lo que usuarios no tardaron en expresar su preocupación por la falta de garantías en la seguridad.

“Esa vía Cali- Buenaventura necesita seriamente que la bendiga un cura con agua bendita”; “Una vía tan importante y poca señalización”; “Solo tragedias se escuchan en esta vía (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Dos personas fallecieron en accidente en la doble calzada Buga–Buenaventura

Un grave accidente de tránsito se registró el lunes 5 de enero en la doble calzada Buga–Buenaventura, una de las vías más transitadas del Valle del Cauca, dejando como saldo dos personas adultas mayores fallecidas y varios heridos. El siniestro ocurrió a la altura del PR 77 +778, según confirmaron los Bomberos Voluntarios de Dagua.

El vehículo con cinco personas a bordo cayó a un abismo - crédito La Voz del Pacífico/Facebook

De acuerdo con información preliminar, un vehículo particular de color gris colisionó con una tractomula y, tras el impacto, cayó a un abismo. El siniestro dejó dos adultos mayores muertos y tres personas más heridas, mientras que fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

Al lugar del accidente acudieron organismos de socorro, unidades del Cuerpo de Bomberos de Dagua, personal de la Policía de Carreteras y delegados de la Unión Vial Camino del Pacífico, que coordinaron la atención de la emergencia. Con apoyo de una grúa especializada, las autoridades extrajeron el vehículo accidentado del abismo, lo que permitió continuar con las labores de inspección y avanzar en la normalización del tránsito.

Un menor fallecido y tres heridos dejó accidente con grúa en la doble calzada Cali–Buenaventura

Un accidente ocurrido la tarde del martes 6 de enero en el kilómetro 23 de la doble calzada Cali–Buenaventura provocó la muerte de un niño de 12 años y dejó tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad y el operador de una grúa telescópica.

El siniestro sucedió en el sector La Esperanza, corregimiento de Córdoba, jurisdicción de Buenaventura, cuando la pluma de la grúa colapsó durante la instalación de un puente peatonal y cayó sobre varias viviendas y locales comerciales.

Las autoridades confirmaron que la grúa perdió estabilidad por causas aún en investigación, lo que produjo el colapso de techos y daños estructurales en edificaciones, así como la destrucción de al menos dos comercios.

Escena posterior al colapso de la pluma de una grúa telescópica durante la instalación de un puente peatonal en el kilómetro 23 de la vía Cali-Buenaventura - crédito red social X

Los heridos, una niña de dos años, un adolescente de 14 y el operador de la maquinaria, fueron auxiliados por organismos de emergencia y trasladados a centros asistenciales en Buenaventura y Cali. El niño de 12 años falleció en un hospital de Cali debido a un trauma craneoencefálico.

La empresa Unión Vial Camino del Pacífico S.A.S., responsable del tramo y de la obra, lamentó el hecho y activó su Protocolo de Atención de Emergencias, además de expresar sus condolencias a la familia del menor fallecido y su solidaridad con los afectados. La compañía aseguró que las víctimas reciben atención médica y acompañamiento psicosocial, y que colabora con las autoridades para esclarecer las causas del accidente.