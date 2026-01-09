Daniel Palacios afirmó que “Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano”, por anuncio de reunión con Delcy Rodríguez

El presidente confirmó la visita a Colombia de Delcy Rodríguez - créditos Catalina Olaya y Cristian Bayona / Colprensa | @realdonaldtrump/IG | Adam Gray / Reuters

El país político sigue dejando posiciones encontradas luego de lo que fue la llamada entre los presidentes de Colombia (Gustavo Petro) y EE. UU. (Donald Trump), además del anuncio de la reunión que sostendrán delegaciones de ambas naciones en la Casa Blanca, en Washington.

Sin embargo, uno de los puntos que más escozor ha generado en la derecha colombiana es la confirmación de que Petro tendrá una reunión en Colombia con la presidente interina del régimen venezolano Delcy Rodríguez (por invitación que él le extendió), quien quedó a cargo del país de manera transitoria luego de lo que fue el operativo militar de EE. UU. que dejó la caída del dictador Nicolás Maduro.

Uno de los candidatos presidenciales que dejó ver sus reparos en lo anterior fue Daniel Palacios (Rescatemos a Colombia), que busca sellar de forma definitiva su ingreso a la Gran Consulta, una coalición de dirigentes que decidieron unirse en pro de definir un candidato único que represente a la derecha con una posición menos radical a la de Abelardo de la Espriella.

Para ello Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Juan Carlos Pinzón (Verde Oxígeno), David Luna (Sí hay un camino), Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones), Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia) y Vicky Dávila (Movimiento Valientes), además de Palacio, buscan definirlos trámites finales ante la Registraduría para dejar en firme la colectividad que buscara hacerle peso al abogado cordobés.

Al respecto, Palacios dejó en diálogo con el programa La tarde (NTN24), y sobre el anuncio del encuentro entre Petro y Rodríguez que “lo primero que debe pasar y que esperaríamos es que el gobierno colombiano se ponga del lado de la democracia y deje de defender al narcodictador Maduro, que Colombia haga parte de un proceso de transición democrática en Venezuela y no de seguir atacando y defendiendo... en particular, defendiendo a Nicolás Maduro”.

Palacios siguió su arremetida en contra de Petro y en su análisis dejó varios cuestionamientos al jefe de Estado.

“¿Qué es lo que ha hecho? Es que lo que nosotros hemos visto en estos últimos siete días después de la exitosa operación que adelantó Estados Unidos para capturar al narcodictador, torturador, violador sistemático de derechos humanos Nicolás Maduro, ha sido una actitud del Gobierno de Colombia liderado por Gustavo Petro de defensa de Nicolás Maduro. Desconocer los vínculos con el narcotráfico claros que tiene Nicolás Maduro y su régimen", expuso el exministro del Interior.

En esa misma línea argumentativa Palacios dijo: “Y no ha hecho parte de ese gran esfuerzo por solicitar una transición democrática”.

Por tal motivo, el candidato presidencial afirmó que “si esa reunión se va a dar, lo que quede claro es que Colombia apoya el proceso de transición democrática en Venezuela y que no solamente lo apoya, sino que lo exige”.

Pero en este punto Palacios dejó claro un aspecto que considera relevante como parte del proceso: “Colombia también exige que ese gobierno expulse a los grupos terroristas que hoy alberga, que los deje de financiar, que los deje de apoyar y de darles libre tránsito”.

El exministro del Interior destacó que “esa debería ser la agenda, pero no nos engañemos, esa no va a ser la agenda, porque Gustavo Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano y lo que probablemente terminará haciendo es dando algún mensaje de solidaridad contra Nicolás Maduro y de apoyo a ese régimen que tanto daño le ha hecho a Venezuela y que tanto daño le ha hecho a Colombia”.

Al final de su primera intervención Palacios sentenció: “Porque hay que tener claro algo: para que en Colombia haya paz, necesitamos una Venezuela libre”.

En el segundo tramo de la charla, y sobre el posible temor a que el gobierno colombiano termine de “lavarle la cara al régimen”, interpela el periodista a Palacios, él le dio la razón y confirmó que esa posibilidad también ha pasado por su cabeza.

“Totalmente de acuerdo, y es la gran preocupación que hemos tenido, porque el comportamiento de Gustavo Petro ha sido la de la defensa de los criminales, ha sido la política del amor del delincuente y ha sido una constante defensa al narcodictador Nicolás Maduro”, respondió el candidato presidencial.

En un ejemplo Palacios destacó que “tanto ha sido la defensa (de Petro al régimen de Maduro) que lo ha llevado a dañar las relaciones históricas con Estados Unidos, llevarlas al borde del insulto, al borde del ataque, ha tildado de una intromisión por parte de los Estados Unidos y una violación al derecho internacional la captura de Nicolás Maduro, y constantemente ha dicho que no existe el Cartel de los Soles, ha dicho de manera constante que no existe narcotráfico en Venezuela”.

Palacios al final cuestionó los resultados en la lucha antidrogas de las que el propio presidente ha sacado pecho en más de una ocasión.

“(Petro) ha llegado hasta el extremo de decir que es que él ha luchado contra el narcotráfico, cuando la evidencia en Colombia es absolutamente clara de que aquí lo único que ha pasado es que se han envalentonado los narcotraficantes, se han incrementado los cultivos y la producción de droga y han limitado el accionar de la fuerza pública”, argumentó el exjefe de la cartera del Interior.

Palacios cerró diciendo que “el actuar de Gustavo Petro siempre ha sido el de la defensa de los criminales y el de la denuncia de un aliado como lo es Estados Unidos”.

"Esperemos que después de su llamada con Trump, el jaguar de papel, que estaba muy bravito, que estaba aquí haciendo una bulla muy grande, se termine alineando con la parte correcta de la historia y esa es la de denunciar el narcotráfico, denunciar las dictaduras y estar del lado de la democracia y de la libertad”, finalizó el candidato.