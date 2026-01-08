Antioquia alcanza 200 personas lesionadas por pólvora antes del Puente de Reyes, con 65 casos en menores

- crédito Colprensa

El número de personas lesionadas por el uso y la manipulación de pólvora continúa aumentando en el departamento de Antioquia, de acuerdo con la información divulgada por Blu Radio.

El reporte más reciente entregado por la Gobernación de Antioquia señala que, a falta del Puente de Reyes, el consolidado alcanza 200 casos registrados en diferentes municipios.

Las autoridades departamentales indicaron que el episodio más reciente se presentó en la ciudad de Medellín el 6 de enero, cuando un menor de 14 años resultó con una lesión ocular.

Según el informe, el adolescente no estaba manipulando pólvora, pero un volador ingresó a su vivienda y le ocasionó el daño.

Durante los primeros siete días de enero, los casos de personas afectadas por pirotecnia siguieron siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades de salud y de gestión del riesgo. La situación mantiene en alerta a las instituciones, debido a la persistencia de incidentes relacionados con estos artefactos.

De acuerdo con el balance oficial, de los 200 lesionados reportados hasta la fecha, 135 corresponden a personas adultas, mientras que 65 casos involucran a menores de edad. Esta cifra representa un poco más del 30 % del total, un dato que ha sido destacado en los informes oficiales por el impacto que tiene sobre niños y adolescentes.

Las autoridades señalaron que estos registros se presentan pese a la realización de campañas de prevención, controles y jornadas de sensibilización adelantadas en distintos municipios del departamento. Dichas estrategias buscan reducir el uso de pólvora durante las festividades de fin e inicio de año, así como advertir sobre los riesgos asociados.

El reporte entregado por la Gobernación también detalla la distribución de los casos por municipios. Medellín encabeza la lista con 79 personas lesionadas, concentrando la mayor cantidad de reportes en el departamento. A esta ciudad le sigue Itagüí, con 10 casos registrados.

En el mismo informe se indica que el municipio de Bello reporta 8 personas afectadas por pólvora, mientras que Girardota contabiliza 6 casos. Finalmente, Sonsón aparece en el balance con 5 personas lesionadas, completando el grupo de municipios con mayor número de reportes.

Las autoridades de salud también informaron sobre la situación de las unidades de quemados para adultos y niños en el departamento. Según el reporte actualizado, estos servicios presentan una ocupación del 100 %, no solo por personas lesionadas con pólvora, sino también por pacientes con quemaduras causadas por líquidos calientes.

Esta ocupación total ha sido monitoreada de manera permanente por los centros asistenciales, que continúan recibiendo pacientes derivados de diferentes municipios. La alta demanda en estos servicios se mantiene durante los primeros días del año, de acuerdo con los datos oficiales.

Las cifras divulgadas hacen parte del seguimiento que realizan las autoridades departamentales en el marco de la temporada de celebraciones, periodo en el que históricamente se registra un incremento en los incidentes asociados al uso de pirotecnia.

Desde la administración departamental se reiteró que los reportes se consolidan a partir de la información enviada por hospitales, clínicas y secretarías de salud municipales, lo que permite actualizar de manera constante el panorama de personas afectadas.

El balance de 200 lesionados se suma a otros reportes nacionales que evidencian el impacto del uso de pólvora durante las festividades, especialmente en poblaciones vulnerables como los menores de edad, quienes continúan apareciendo en una proporción significativa dentro de las estadísticas.

Las autoridades mantienen activos los mecanismos de vigilancia epidemiológica y de control, mientras se desarrolla el cierre de la temporada asociada al Puente de Reyes, periodo en el que se concentra una parte importante de estos incidentes en el departamento, según lo reportado por Blu Radio.