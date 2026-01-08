Abusador sexual fue condenado a 57 años de cárcel en Cali: secuestró y abusó a por lo menos nueve mujeres

Wilson Alexander Prado Cabezas, condenado pro abuso sexual a varias mujeres en Cali - crédito Fiscalía

Una condena de más de 57 años de prisión pone final del oscuro historial delictivo de Wilson Alexander Prado Cabezas, un abusador sexual serial cuya captura y procesamiento penal respondieron a una de las investigaciones más contundentes desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación en el departamento de Valle del Cauca.

Según el fallo emitido, las pruebas recopiladas bastaron para que un juez penal de conocimiento lo declarara responsable de retener y agredir sexualmente, al menos, a nueve mujeres en distintos municipios de la región entre julio y noviembre de 2022.

El esquema de Prado Cabezas consistía en la utilización de plataformas virtuales para establecer contacto con sus víctimas. Tras ganar su confianza, les proponía reunirse o las convencía de aceptar un falso servicio de transporte en motocicleta. Luego, el agresor las llevaba, bajo engaños, a sectores apartados de Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí, donde las amenazaba de muerte, golpeaba, despojaba de sus pertenencias y las sometía sexualmente. El rango de edad de las mujeres afectadas estaba comprendido entre 20 y 40 años.

Uno de los aspectos más inquietantes documentados durante la investigación, conducida por un fiscal especializado de la Seccional Cali, fue la retención prolongada que sufrieron algunas de las sobrevivientes. Prado Cabezas exigió a los familiares de sus víctimas pagos de rescate cuyos montos variaban entre $3 y $3.000 millones para asegurar su liberación.

En un operativo conjunto, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de un hombre señalado como responsable de abuso sexual en la ciudad de Cali. El video muestra el momento de la detención y el traslado del individuo - crédito Fiscalía

La veracidad de las imputaciones se reforzó con análisis técnicos realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En palabras del dictamen pericial, "el perfil genético de Wilson Alexander Prado Cabezas coincide en un 99,99 % con las muestras obtenidas de las víctimas“, dato que resultó decisivo para desenmascarar al responsable de la cadena de agresiones.

El fallo no solo establece la responsabilidad penal de Prado Cabezas por los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, sino que también señala que se trata de conductas agravadas. Entre las sanciones, el juez impuso una multa correspondiente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ordenando además que la pena privativa de libertad se cumpla en un centro penitenciario.

Menor de tres años fue abusado sexualmente en Bogotá

Un menor de tres años fue víctima de abuso sexual en la localidad de Bosa, en Bogotá, hecho que ha provocado alarma en la comunidad y ha puesto en evidencia fallas en los mecanismos de alerta y protección.

El padre del niño, en diálogo con el sistema informativo de CityTv, relató que al notar lesiones en las partes íntimas de su hijo, distintas a simples moretones, decidió buscar atención médica de inmediato. Tras el ingreso al hospital, se activó el protocolo de abuso sexual infantil, identificando un “código blanco”, motivo por el cual el menor permaneció hospitalizado durante cuatro días, mientras Bienestar Familiar y las autoridades judiciales iniciaron la investigación.

El testimonio del padre de la víctima de tres años no solo expuso la gravedad del hecho, sino también cuestionó el proceder de las instituciones encargadas de la protección de los menores - crédito Ilustración Infobae Colombia

Previamente, el padre había descubierto heridas y moretones en el pequeño, pero ni la persona encargada de su cuidado desde hacía año y medio, ni el personal del jardín infantil, supieron explicar el origen de estas lesiones. “Cuando yo llamé a la señora que nos lo cuidaba, ella no supo dar una explicación al respecto”, afirmó el hombre.

El hombre también acusó al jardín infantil donde asistía su hijo de no informar sobre las heridas, sumando este hecho a lo que considera omisiones graves en la protección al menor. “Ella tenía que haberme informado automáticamente a mí de que a mi bebé había llegado con esas laceraciones al jardín”, señaló.

La situación física y emocional del niño sigue siendo delicada. Según el padre, el menor mantiene conductas de angustia, como inspeccionarse frecuentemente y llorar mientras menciona el dolor. “El niño ahorita mismo se encuentra... Él cada vez se anda mirando su pipí (llorando)”, agregó.

Finalmente, el padre reclamó acciones judiciales y rechazó una conciliación económica con la persona señalada: “Yo no quiero conciliación porque yo no necesito dinero de ella, yo lo que necesito es que se haga justicia con mi bebé”, declaró a CityTv.