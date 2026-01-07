Joven de 18 años fue enviado a prisión por apuñalar a su hermano durante riña familiar en Medellín

El caso fue judicializado como homicidio agravado en grado de tentativa tras una riña entre hermanos ocurrida en el barrio Prado Centro. - crédito Ilustración Infobae

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un joven de 18 años señalado de atacar con arma blanca a su propio hermano durante una riña familiar registrada en el barrio Prado Centro, en el centro de Medellín.

La decisión judicial se adoptó a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanza el proceso penal en contra del joven, identificado como Isaac González Henao, a quien se le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los hechos se presentaron el 30 de diciembre de 2025 al interior de una vivienda ubicada en el barrio Prado Centro. Según el ente acusador, ese día se produjo una discusión entre los dos hermanos, la cual fue escalando hasta convertirse en una confrontación física.

Las autoridades establecieron que, en medio del altercado, el hermano de Isaac González ingresó a la vivienda y lo habría agredido. Posteriormente, ambos salieron del inmueble y continuaron la pelea en la vía pública.

La Fiscalía presentó el caso ante un juez de control de garantías y solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad. - crédito Fiscalía.

Ataque con arma blanca en plena vía pública

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, durante la confrontación en el exterior de la vivienda, Isaac González Henao sacó un arma blanca y apuñaló a su hermano en el pecho, ocasionándole una herida de gravedad.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada. La rápida intervención del personal de salud permitió evitar un desenlace fatal.

Víctima recibió incapacidad médico-legal de 40 días

La Fiscalía confirmó que la persona lesionada recibió una incapacidad médico-legal inicial de 40 días, producto de la herida ocasionada con el arma blanca.

“La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde recibió atención oportuna. Debido a la lesión ocasionada, se le otorgó una incapacidad médico-legal de 40 días”, informó el ente investigador.

El estado de salud del herido fue estabilizado y continúa bajo seguimiento médico.

Imputación por homicidio agravado en grado de tentativa

Luego de su captura, Isaac González Henao fue presentado ante un juez con función de control de garantías, donde la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Durante la audiencia, el joven no aceptó los cargos formulados. Sin embargo, el juez consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras continúa el proceso judicial.

La defensa del imputado podrá ejercer los recursos correspondientes dentro de las etapas procesales previstas en la ley.

La víctima recibió atención médica oportuna y una incapacidad médico-legal de 40 días, según confirmó el ente investigador. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Violencia por intolerancia en Medellín

Este caso se suma a los registros de violencia asociada a problemas de convivencia en la ciudad. De acuerdo con cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), los homicidios derivados de situaciones de intolerancia aumentaron en 25 casos, lo que representa un incremento cercano al 30%, en comparación con el año anterior, cuando se registraron 83 hechos de este tipo.

Las autoridades han señalado que los conflictos familiares y vecinales continúan siendo un factor relevante en los hechos de violencia registrados en Medellín.

Autoridades se refieren al incremento de casos

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, se refirió al aumento de los homicidios relacionados con problemas de convivencia y explicó que este fenómeno responde, en gran parte, a la forma en que se manejan los conflictos cotidianos.

“Estos hechos están asociados a la falta de mecanismos adecuados para resolver los conflictos de manera pacífica, especialmente entre familiares y vecinos”, indicó el funcionario según El Colombiano.

Contraste con homicidios de origen criminal

Las cifras oficiales muestran que, en los últimos años, la diferencia entre los homicidios asociados a bandas criminales y los relacionados con intolerancia se ha reducido de manera sostenida. Tras la pandemia del covid-19, los casos derivados de disputas personales aumentaron, mientras que los relacionados con estructuras criminales han presentado una reducción progresiva.

Para 2025, Medellín registró una de las cifras más bajas de homicidios de las últimas décadas, aunque con un mayor peso de los casos originados en conflictos de convivencia.

El proceso penal continúa mientras el joven de 18 años permanece recluido en un centro penitenciario de Medellín. - crédito iStock

Proceso judicial en curso

Mientras avanza la investigación, Isaac González Henao permanecerá recluido en un centro penitenciario, a la espera de las siguientes etapas del proceso penal. La Fiscalía continuará con la recolección de pruebas y testimonios para sustentar la acusación presentada ante la autoridad judicial.

El caso continúa bajo conocimiento de las autoridades competentes.