Exdirectora de la URF explicó por qué propuesta de Petro de retornar el dinero de las pensiones del exterior es una mala idea

Mónica Higuera, exdirectora de la URF - crédito Pedraza Producciones

Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), volvió a cuestionar la propuesta impulsada por el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, frente al manejo de los recursos de los fondos de pensiones.

En declaraciones a Blu Radio, la exfuncionaria sostuvo que tuvo una conversación telefónica con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, donde le manifestó su inconformidad ante la idea de que se reviertan al país las inversiones que se han hecho en el extranjero, al considerar que no era técnicamente viable y podría llevar a una salida desordenada de recursos, afectando el ahorro de los colombianos afiliados al sistema.

No obstante, Higuera afirmó que sus puntos críticos a la propuesta no iban alineados con los intereses planteados por el primer mandatario de los colombianos.

“Con el ministro en la llamada telefónica en la que hizo la solicitud, sí. Con el superintendente financiero (César Ferrari), no. Eso que era muy riesgoso liquidar los recursos que estaban invertidos en diferentes plazos, jurisdicciones, monedas y con restricciones y llamados de capital diversos, pues eso era prácticamente imposible. Y él (Germán Ávila) me dijo: ‘Es una orden del presidente (Gustavo Petro), hay que hacerla’”, manifestó al citado medio de comunicación.

El ministro no descarta decreto que podría revertir el dinero de las pensiones en el exterior - crédito Carlos Ortega/EFE

Adicionalmente, la exdirectora de la URF indicó que, tras la exigencia del jefe de cartera económica, presentó la propuesta al Gobierno, pero recalcó que no fue con el monto mencionado por el Ejecutivo, que era de 125 billones de pesos en un periodo de seis meses, sino por un precio inferior.

A su vez, detalló que, al entregar el documento al viceministro técnico de Hacienda Leonardo Pazos, le recomendó que esta no tenía la cifra establecida por Petro, lo que, según ella, generó discordia en el funcionario.

“Quizás en lo que se podría llegar a revisar es aquello que se vence, saber cómo se aloca dentro de Colombia, cómo se invierte dentro de Colombia. Pero creo que, de manera muy específica, eso es algo que podrían responderles los administradores de los fondos de pensiones, que son quienes conocen la diversidad de productos, de jurisdicciones y de riesgos en los que han invertido los recursos de los colombianos”, mencionó Higuera.

Igualmente, la exfuncionaria aseveró que este eventual decreto no estaba previsto dentro del paquete de medidas establecidas tras la declaratoria de emergencia económica, luego de la negativa del Congreso a la ley de financiamiento.

La propuesta para repatriar 125 billones de pesos de fondos de pensiones generó preocupación por riesgos para los ahorros de los trabajadores - crédito Monet

Razones de su salida del cargo

En los primeros días del 2026, tras anunciar su salida de la dirección de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera se pronunció en los medios de comunicación sobre las razones que motivaron a que se apartara del cargo.

En diálogo con El Tiempo, la exfuncionaria precisó que la URF es la única entidad autorizada para tramitar este tipo de proyectos ante el Consejo Directivo, por lo que calificó la actuación del superintendente Cesar Ferrari como una extralimitación. “Ni el superintendente, ni su delegado, ni Hacienda o su delegado pueden hacerlo”, afirmó Higuera al diario nacional.

La magnitud del monto en disputa fue igualmente objeto de controversia pública. Según Higuera, el cálculo oficial difundido sobrepasaba la realidad: “Siempre se habló de 125 billones (cuando eran 250 billones de pesos) y esos corresponden al monto total de los ahorros pensionales que están fuera del país”, aclaró, distanciándose de los datos entregados por el ministro Ávila.

Higuera advirtió que el plan de repatriación carece de liquidez en el mercado colombiano y supone alto riesgo sistémico - crédito Asofiduciarias

La exdirectora detalló además que la iniciativa apareció mientras la Ley 2381 se encontraba suspendida y en espera de revisión por la Corte Constitucional, lo que convertía en especialmente problemática cualquier reforma a la Ley 100, columna vertebral del sistema de pensiones colombiano.

Higuera subrayó la precariedad técnica de la propuesta principal: “No hay liquidez ni profundidad en el mercado colombiano para absorber una suma de esa magnitud. Además, estos recursos se encuentran en portafolios de riesgo moderado y alto, no son fácilmente liquidables; están en múltiples monedas, diversas regiones y tienen restricciones”, explicó al medio nacional.

Consultada sobre el futuro de la propuesta gubernamental, Higuera Garzón fue categórica, al señalar a La FM de RCN Radio que el decreto que imponía la repatriación de $120 billones en seis meses “no va a salir así”.

El monto de 250 billones comunicado por Hacienda excede la cifra real de fondos pensionales que están fuera de Colombia, explica Higuera - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

De acuerdo con la exdirectora, el propio presidente Gustavo Petro ha reconocido las advertencias y aseguró que las reformas se orientarán a evitar la fuga futura de capitales, buscando inversiones que impulsen el bienestar social pero sin poner en peligro los recursos de los trabajadores colombianos.

Por el momento, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y la Unidad de Regulación Financiera, están trabajando en un nuevo borrador que cumpla con las determinaciones del presidente Gustavo Petro.