Colombia

En Antioquia solo hubo una operación contra coca en 2025 y fue en Amalfí: alerta por 23.000 hectáreas sembradas

La Gobernación de Antioquia informó que en 2025 solo se registró una operación contra cultivos ilícitos en Amalfí, donde murieron 13 policías, mientras el departamento reporta más de 23.000 hectáreas de coca, según datos oficiales

crédito Colprensa
- crédito Colprensa

En Antioquia, las autoridades departamentales reportaron que durante 2025 únicamente se tuvo conocimiento de una operación contra cultivos ilícitos, la cual se desarrolló en el municipio de Amalfí y terminó con la muerte de 13 integrantes de la Policía Nacional.

La información fue entregada por la Gobernación del departamento, que expresó preocupación por la extensión actual de los sembradíos de coca en el territorio, de acuerdo con un reporte publicado por Blu Radio.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, explicó que el operativo ocurrido en Amalfí es el único del que tuvo conocimiento directo durante el año anterior, principalmente por el impacto que generó el ataque armado contra el grupo de uniformados que adelantaba labores de aspersión manual.

crédito Colprensa
-crédito Colprensa

Según indicó el funcionario, ese hecho marcó el balance departamental en materia de acciones contra los cultivos ilícitos.

De acuerdo con la información oficial entregada por la administración departamental, Antioquia registra más de 23.000 hectáreas de coca sembradas, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades locales. El dato corresponde a los registros consolidados sobre la presencia de cultivos de uso ilícito en distintas subregiones del departamento, donde operan varios actores armados.

Martínez señaló que la ausencia de más operativos contra estos cultivos durante 2025 genera inquietud dentro del gobierno departamental, en especial por la relación directa entre las economías ilegales y los niveles de violencia registrados en distintas zonas rurales. En ese contexto, hizo referencia a la responsabilidad del Gobierno nacional frente a la implementación de estrategias de erradicación.

Esa es la única actividad que yo como secretario de seguridad tuve conocimiento y eso por el hecho que se presentó. Lo único que sí tengo que dejar claro es que el departamento tiene más de 23.000 ha de coca sembradas. Aquí el Gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada para acabar con ese flagelo”, afirmó el funcionario, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Colprensa - Álvaro Tavera
(Colprensa - Álvaro Tavera)

El secretario también se refirió a la violencia asociada al narcotráfico, la cual, según indicó, está relacionada con la disputa territorial entre diferentes estructuras armadas ilegales. En Antioquia, estas confrontaciones involucran a guerrillas como el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, organizaciones que buscan controlar corredores estratégicos y economías ilícitas.

Según la Gobernación, estas disputas inciden directamente en la seguridad de las comunidades y en la capacidad del Estado para adelantar acciones de erradicación o sustitución de cultivos, especialmente en zonas de difícil acceso donde la presencia institucional es limitada.

En contraste con el balance de operativos contra cultivos ilícitos, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, adscrita a la Agencia de Renovación del Territorio, entregó cifras relacionadas con los programas de sustitución voluntaria en Antioquia. Estos datos corresponden a los registros administrativos vigentes hasta el 10 de diciembre de 2025.

Según ese informe, en el municipio de Anorí se reportaron 516 hectáreas en procesos de sustitución. En Briceño, la cifra asciende a 322 hectáreas, mientras que en Cáceres se contabilizaron 326 hectáreas vinculadas a estos programas. En el caso de Ituango, se registraron 225 hectáreas, en el marco de iniciativas como el PNIS y RenHacemos.

El reporte oficial también incluye al municipio de Tarazá, donde se documentaron 534 hectáreas en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito. Estas cifras hacen parte de los esfuerzos institucionales orientados a reemplazar economías ilegales por actividades productivas legales, bajo esquemas acordados con las comunidades.

Colprensa - Álvaro Tavera
(Colprensa - Álvaro Tavera)

En total, el consolidado entregado por la Agencia de Renovación del Territorio indica que 1.923 hectáreas se encuentran en procesos de sustitución en Antioquia. Este número contrasta con las más de 23.000 hectáreas de coca reportadas en el departamento, de acuerdo con los datos citados por la Gobernación.

Las autoridades departamentales continúan realizando seguimiento a la evolución de estos indicadores, tanto en lo relacionado con la presencia de cultivos ilícitos como con los avances de los programas de sustitución. La información recopilada sirve como base para los análisis de seguridad y para la coordinación con entidades del orden nacional.

El caso del operativo en Amalfí, en el que murieron 13 policías, sigue siendo uno de los hechos más relevantes en el balance de 2025 para Antioquia en materia de lucha contra los cultivos ilícitos, según el reporte divulgado por Blu Radio.

