Con una apuesta política, Juan Carlos Pinzón se unió a la Gran Consulta por Colombia: esperan elegir a una sola figura de centro-derecha

Con esta noticia, a tan solo meses de las elecciones presidenciales de 2026, el exministro de Defensa aspira a ser elegido de manera popular para convertirse en el representante oficial de la coalición, que ahora cuenta con ocho miembros tras su incorporación

En un mensaje de gratitud y un llamado a la unidad para enfrentar los grandes retos de Colombia, así celebró Juan Carlos Pinzón la unión a la consulta - crédito @PinzonBueno/X

A pocos meses de las cruciales elecciones presidenciales en Colombia, un nuevo movimiento cobró fuerza dentro de la coalición de centro-derecha, conocida como la Gran Consulta por Colombia, pues Juan Carlos Pinzón Bueno, actual candidato del partido Oxígeno Verde, colectivo de Ingrid Betancourt, decidió sumarse a este frente con el objetivo de apoyar la selección de un solo aspirante para disputar la Presidencia en los comicios de marzo de 2026.

Pinzón Bueno se unirá así al grupo de figuras de renombre dentro del espectro político colombiano, que ya habían pactado un proceso de unidad para elegir a su representante en un evento que se llevará a cabo el mismo día de las elecciones legislativas, el 8 de marzo de 2026.

Esta consulta busca consolidar a la centro-derecha en torno a un solo candidato, con la esperanza de presentar una alternativa sólida ante la contienda presidencial.

La coalición de centro-derecha enfrenta una batalla interna para definir quién será el representante para la Presidencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así se dio la noticia de la integración de Pinzón Bueno

David Luna, exsenador y uno de los principales candidatos dentro de la coalición, fue la persona que dio a conocer la noticia en sus redes sociales. A través de un mensaje en su cuenta de X, el líder escribió: “Los siete integrantes de #LaGranConsulta, junto a Juan Carlos Pinzón, adelantamos un proceso de conversaciones profundas sobre el futuro del país y los principales retos que enfrenta Colombia”.

“El candidato manifestó su interés en hacer parte de la consulta el próximo 8 de marzo de 2026, así como su compromiso con los principios y valores de unidad que nos han convocado, entendiendo por unidad la capacidad de construir acuerdos en medio de las diferencias”, añadió a su mensaje el líder político.

Luna destacó la importancia de este paso en la consolidación de la coalición: “De igual manera, expresó su decisión de respaldar en la primera vuelta presidencial a quien resulte ganador o ganadora de este ejercicio democrático. Le damos la bienvenida a este equipo”.

David Luna fue el encargado de anunciar la unión de Juan Carlos Pinzón a la Gran Consulta por Colombia - crédito @lunadavid/X

Con la incorporación de Pinzón, la Gran Consulta por Colombia suma una nueva figura política a su lista, que ya incluye a destacados personajes del panorama político nacional.

Entre ellos se encuentran David Luna, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria. Juntos, estos candidatos buscan fortalecer la unidad dentro del centro-derecha y aumentar sus posibilidades de éxito en un escenario electoral que desde ya es altamente competitivo.

Con esta decisión, Pinzón reafirmaría su compromiso con la construcción de un país más próspero y con la necesidad de superar las profundas divisiones políticas que marcaron los últimos años en Colombia.

La Gran Consulta por Colombia está integrada por ocho aspirantes presidenciales - crédito @VickyDavilaH/X

Con ocho aspirantes presidenciales quedó conformada la Gran Consulta por Colombia

Con esta apuesta política, la mayoría de los miembros provienen de una base de apoyo popular, al llegar con firmas de respaldo, salvo por Juan Carlos Pinzón Bueno, como se mencionó previamente. También están Paloma Valencia, que obtuvo su aval del Centro Democrático —liderado por el expresidente Álvaro Uribe—, y Juan Manuel Galán, que llegó con el respaldo del Nuevo Liberalismo.

Es importante resaltar que Juan Carlos Pinzón Bueno ocupó el cargo de ministro de Defensa durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. En su actual campaña presidencial, dice que su enfoque estará centrado en fortalecer la seguridad democrática en Colombia, una prioridad que surge a raíz del incremento de la violencia y el crecimiento de grupos armados ilegales que amenazan la estabilidad del país.

Con esta decisión política, los miembros de la coalición buscan consolidar un solo candidato, cuyo objetivo es probablemente suceder a Gustavo Petro en la presidencia. La idea común entre los integrantes es evitar que alguien con la misma ideología del actual Gobierno, es decir, de izquierda, llegue al poder o se instale en la Casa de Nariño.

Juan Carlos Pinzón, un hombre con experiencia en seguridad democrática, se posiciona como el candidato en busca del aval ciudadano - crédito Juan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

Están de acuerdo en que es fundamental que el futuro mandatario no comparta las mismas propuestas ni los mismos enfoques que los del gobierno actual, ya que consideran que no están alineados con los intereses y principios de la coalición.

