Colapso de una grúa dejó a un menor muerto y tres heridos: también destrozó casas y locales comerciales

Escena posterior al colapso de la pluma de una grúa telescópica durante la instalación de un puente peatonal en el kilómetro 23 de la vía Cali-Buenaventura - crédito red social X

Una grave tragedia se registró en la tarde del martes 6 de enero en el kilómetro 23 de la doble calzada Cali-Buenaventura, cuando la pluma de una grúa telescópica colapsó durante la instalación de un puente peatonal y cayó sobre varias viviendas y locales comerciales del sector La Esperanza, en el corregimiento de Córdoba, jurisdicción de Buenaventura.

El accidente dejó como saldo la muerte de un niño de 12 años y tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad y el operador de la maquinaria.

De acuerdo con información entregada por medios regionales como Chica Noticias, el siniestro ocurrió mientras se adelantaban maniobras para posicionar una de las estructuras del puente.

Por razones que aún son materia de investigación, la grúa perdió estabilidad y su brazo metálico se desplomó sobre edificaciones ubicadas a un costado de la vía, provocando el colapso de techos, daños estructurales en viviendas y la destrucción total de al menos dos establecimientos comerciales.

Las autoridades confirmaron que entre los heridos se encuentran una niña de dos años y un adolescente de 14, que quedaron atrapados bajo los escombros junto al operador de la grúa. Todos fueron auxiliados por organismos de emergencia que acudieron al lugar tras el llamado de la comunidad.

El niño de 12 años, que resultó gravemente herido, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario en Cali, donde falleció minutos después debido a la gravedad de un trauma craneoencefálico, según el reporte médico preliminar.

Vista general del lugar del accidente en el sector La Esperanza, corregimiento de Córdoba, donde una grúa colapsó durante la instalación de un puente peatonal en la vía Cali-Buenaventura - crédito red social X

Los otros tres heridos fueron remitidos a la clínica Santa Sofía, en Buenaventura, y a otros centros asistenciales de la capital del Valle del Cauca.

El operador de la maquinaria sufrió lesiones en uno de sus brazos, mientras que los menores presentaron traumatismos de distinta consideración. Las autoridades indicaron que su estado de salud es monitoreado de manera permanente.

Tras el accidente, residentes del sector describieron escenas de pánico y confusión, mientras se realizaban las labores de rescate y se acordonaba la zona para evitar nuevos riesgos. Vecinos del lugar aseguraron a los medios citados que varias personas se encontraban dentro de los locales comerciales y viviendas afectadas al momento del colapso, lo que incrementó la magnitud de la emergencia.

Algunos testigos manifestaron sospechas sobre presuntas irregularidades en la operación de la grúa. Según versiones recogidas por Blu Radio, el operador habitual del equipo no se encontraba al mando en el momento del accidente y la persona que lo reemplazaba no tendría la experiencia necesaria para ejecutar la maniobra.

El colapso de la grúa dejó un menor de 12 años fallecido y tres personas heridas, entre ellas dos niños y el operador de la maquinaria, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de Buenaventura y Cali - crédito red social X

“El operador fijo estaba descansando y quien manejaba la grúa no sabía manejar eso bien. Al intentar girar, la máquina perdió el equilibrio y se vino encima de las casas”, relató una vecina del sector.

Las autoridades señalaron que estas versiones hacen parte del material probatorio que será analizado dentro de la investigación en curso, la cual busca determinar si el colapso se debió a una falla mecánica, a deficiencias en el procedimiento técnico o a una posible impericia humana.

La empresa Unión Vial Camino del Pacífico S.A.S., concesionaria responsable del tramo y encargada de la obra, lamentó lo ocurrido y activó su Protocolo de Atención de Emergencias. En un comunicado oficial, la compañía expresó sus condolencias a la familia del menor fallecido y su solidaridad con la comunidad del corregimiento de Córdoba y el Distrito Especial de Buenaventura.

Comunicado emitido por la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico S.A.S., en el que la empresa lamenta el accidente - crédito red social X

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad sincera a los padres y familiares del menor, al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Córdoba, Santa Elena y San Cipriano, y a todos los allegados en este momento de inmenso dolor. Como empresa, nos unimos al luto que embarga a la comunidad”, señaló la concesionaria.

La empresa también informó que las víctimas están recibiendo atención médica a través del seguro contratado para la obra y que se brinda acompañamiento psicosocial a la familia del menor fallecido, así como a los demás afectados por el siniestro. Además, indicó que puso a disposición de las autoridades toda la documentación y los equipos necesarios para colaborar con la investigación.