Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Un vehículo de carga permaneció atravesado luego de que individuos armados detuvieran el flujo vehicular en el corredor vial

Un grupo de hombres armados
Un grupo de hombres armados obliga al conductor de un camión a abandonar el vehículo durante el bloqueo vial - crédito Redes sociales

Un grupo de hombres armados bloqueó la carretera entre Pereira y Quibdó en la madrugada del miércoles 7 de enero, deteniendo un camión y obligando a su conductor a abandonar el vehículo, que quedó atravesado en la vía.

Desde por lo menos las 3:00 a. m. se mantiene interrumpido el tránsito en la zona.

Las autoridades acudieron a la altura de Tadón, en el departamento de Chocó, para evaluar la presencia de un paquete bomba y determinar las medidas necesarias ante la posible amenaza, para restablecer el flujo en la zona.

De acuerdo con información preliminar, los sujetos bajaron al conductor, atravesaron el vehículo de carga en la calzada e instalaron un paquete que podría contener explosivos.

La circulación por la Ruta
La circulación por la Ruta Nacional 70 entre Ocaña y Ábrego recuperó la normalidad - crédito Ejército

Otro explosivo en vías del país

La circulación por la Ruta Nacional 70 entre Ocaña y Ábrego recuperó la normalidad después de que las autoridades efectuaron la destrucción controlada de un artefacto explosivo.

El grupo de Explosivos y Demoliciones del Ejército Nacional intervino en la mañana del miércoles siete de enero para retirar el peligro en el sector, según reportaron las autoridades.

El dispositivo, que obstruía el paso y comprometía la seguridad vial, fue neutralizado de manera segura.

Cerca de las 11:30 a. m., las fuerzas de seguridad informaron que la movilidad se había restablecido por completo. Las autoridades destacaron: “A esta hora total normalidad sobre este corredor vial”.

Destrucción controlada de un artefacto
Destrucción controlada de un artefacto explosivo en el sector que de Ocaña conduce hacia Ábrego - crédito Ejército

La operación permitió que los conductores reanudaran sus desplazamientos habituales entre las localidades afectadas.

