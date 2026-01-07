Autoridades alertan por quemados con pólvora en Córdoba: 69 casos reportados, según Sivigila

- crédito archivo Colprensa

Un nuevo reporte del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) encendió las alertas en el departamento de Córdoba por el incremento de personas lesionadas por manipulación de pólvora, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades sanitarias departamentales y registrada por La W Radio.

Según el consolidado oficial, Córdoba acumula 69 casos de personas quemadas, lo que representa un aumento de 14 registros frente al mismo periodo del año anterior.

La Secretaría de Salud departamental indicó que los datos corresponden al seguimiento realizado durante la temporada de mayor uso de artefactos pirotécnicos.

El informe detalla que 17 de los afectados son menores de edad, situación que mantiene la vigilancia reforzada en centros hospitalarios y en los reportes municipales. Las autoridades señalaron que los eventos se asocian principalmente a prácticas de manipulación sin medidas de seguridad y a la exposición directa durante celebraciones.

La distribución territorial de los casos muestra que Montería concentra 20 personas lesionadas, seguida por Montelíbano con 10 y Lorica con 8. En Planeta Rica se reportaron 6 casos, mientras que San Bernardo del Viento registró 4. Otros municipios con reportes incluyen Ayapel (3), Tierralta (3), Cereté (2), Ciénaga de Oro (2), Sahagún (2), San Antero (2) y Pueblo Nuevo (2).

De igual manera, el balance departamental relaciona un caso en cada uno de los municipios de Canalete, Chinú, Purísima, San Carlos y Valencia, cifras que hacen parte del monitoreo permanente que adelantan las autoridades de salud en coordinación con el nivel nacional.

La Secretaría de Salud de Córdoba explicó que la mayoría de las lesiones se produjeron por la manipulación indebida de artefactos pirotécnicos de uso común durante las festividades. Entre los elementos más mencionados en los reportes se encuentran “el tote”, “la mata suegra” y “volcanes”, según la clasificación incluida en los formularios de notificación.

En cuanto a la gravedad de las lesiones, la administración departamental precisó que las quemaduras registradas corresponden a grados 1 y 2, considerados de menor complejidad clínica dentro de la clasificación médica. “Las quemaduras fueron categorizadas como grados 1 y 2, que son las de menor gravedad. Hasta el momento no se han reportado muertes por lesiones de pólvora”, señaló la autoridad sanitaria en su comunicación oficial.

El informe también incorpora variables asociadas a las circunstancias en que ocurrieron los hechos. De los 69 casos reportados, 30 personas se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento de la lesión, de acuerdo con la verificación realizada por los equipos de vigilancia epidemiológica en los municipios.

Las autoridades departamentales informaron que la vigilancia intensificada por lesiones causadas por pólvora e intoxicaciones se mantendrá activa durante los primeros días de enero. “La Gobernación de Córdoba a través de su Secretaría de Desarrollo de la Salud, mantendrá las acciones vigilancia de este evento de interés en salud pública hasta el 17 de enero”, indicó la entidad en el comunicado citado por La W Radio.

Este periodo de observación forma parte de una estrategia nacional que se implementa de manera simultánea en todos los departamentos del país, con el objetivo de consolidar información, verificar la atención médica de los afectados y actualizar los reportes enviados al Sivigila.

Las autoridades sanitarias reiteraron que los datos recopilados permiten identificar patrones territoriales, edades de mayor afectación y factores asociados, información que es utilizada para orientar las acciones de prevención y control desde el ámbito institucional. El seguimiento incluye la verificación de la atención prestada en centros asistenciales públicos y privados.