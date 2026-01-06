Colombia

Miguel Polo Polo contestó a la denuncia que radicó Antonio Sanguino en su contra: “Vea… una más, una menos”

La reacción del legislador en una plataforma digital se produjo luego de la publicación de la acusación formal realizada por el ministro de Trabajo del Gobierno Petro

Guardar
Polo Polo se fue en
Polo Polo se fue en contra del ministro Sanguino por denuncia en su contra y de otros congresistas de oposición - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El titular de la cartera laboral, Antonio Sanguino, divulgó el lunes 5 de enero por la noche el texto íntegro de la acusación formal que interpuso ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra de los legisladores Lina María Garrido, Jonathan Ferney Pulido Hernández (‘Jota Pe’) y Miguel Abraham Polo Polo. Por supuestas conductas orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial de Colombia.

Aunque desde la mañana se tenía conocimiento de la presentación de la denuncia, tras el anuncio del propio ministro en redes sociales, ahora el documento fue difundido en su totalidad.

El representante a la Cámara, opositor Miguel Polo Polo, respondió en su cuenta de la red social X a las declaraciones del ministro del Gobierno Petro sobre la denuncia presentada en su contra. El congresista escribió: “Vea… una más, una menos”.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Esta es nuestra denuncia penal ante la honorable Corte Suprema de Justicia contra @linamariagarri1, @MiguelPoloP, @JotaPeHernandez por los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria”, escribió el ministro de Trabajo en su cuenta de X. De igual manera compartió imágenes de su denuncia.

Antonio Sanguino compartió su denuncia
Antonio Sanguino compartió su denuncia en redes sociales - crédito @AntonioSanguino

Miguel Polo Polo reaccionó al anuncio realizado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acerca de la denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia.

El congresista expresó que no le sorprenden este tipo de acusaciones y cuestionó a quienes, según él, respaldan a Nicolás Maduro. Polo Polo señaló que algunos sectores defienden la gestión de Maduro y justifican los procesos electorales en ese país bajo el argumento de la autodeterminación de los pueblos, además de referirse a posibles vínculos con figuras del oficialismo venezolano.

“¿Que nos denuncian? Vea… una más, una menos. Esta gente está re c@g@d@ .Defienden al régimen dictatorial de Maduro, hacen negocios y transacciones con su narco-Estado y, cuando allá se roban las elecciones, salen a hablar de “autodeterminación de los pueblos” y de que “no hay que meterse”. Defienden a Maduro y a Diosdado sin pudor alguno", escribió en su publicación de X el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

El congresista finalizó su mensaje refiriéndose a los señalamientos realizados hacia él y otros legisladores, aludiendo a las publicaciones que ha realizada pidiendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que se tomen medidas contra quienes considera aliados del gobierno venezolano en Colombia. El congresista sugirió que las reacciones negativas reflejan incomodidad ante este tipo de peticiones.

“Pero ahora andan llorando porque le pedimos a Trump que también haga responder a los cómplices del régimen en Colombia. ¿Les cayó el guante? Pues achántenselo”, aseveró el representante en su mensaje respondiendo al funcionario público.

Miguel Polo Polo respondió a
Miguel Polo Polo respondió a la denuncia del ministro del Gobierno Petro - crédito @MiguelPoloP

Con respecto a la denuncia presentada por Antonio Sanguino, el documento fue remitido al magistrado César Augusto Reyes Medina, integrante de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene la competencia para tramitar denuncias penales contra congresistas en funciones.

En el escrito pidió a la Corte Suprema de Justicia evaluar si existen méritos para iniciar un proceso de investigación, con base en mensajes publicados por los legisladores entre el 3 y el 5 de enero, en medio del ambiente político surgido luego de la detención de Nicolás Maduro.

El ministro de Trabajo precisó que no tiene la facultad para emitir un juicio penal definitivo sobre los hechos, pero consideró necesario informar a las autoridades competentes acerca de situaciones que, desde su perspectiva, podrían corresponder a delitos contemplados en la legislación colombiana.

La denuncia presentada destaca los
La denuncia presentada destaca los fundamentos legales que respaldan su solicitud. El ministro sostiene que los hechos descritos podrían constituir los delitos de menoscabo de la integridad nacional - crédito @AntonioSanguino

La denuncia presentada destaca los fundamentos legales que respaldan su solicitud. El ministro sostiene que los hechos descritos podrían constituir los delitos de menoscabo de la integridad nacional, contemplado en el artículo 455 del Código Penal, el cual sanciona actos capaces de poner en riesgo la soberanía, la independencia o el territorio nacional.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloAntonio SanguinoMinisterio del TrabajoCorte Suprema de JusticiaGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

General Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía seguirán suspendidos por presuntos vínculos con alias Calarcá: Procuraduría ratificó su decisión

Las pesquisas buscan determinar la existencia de vínculos entre los suspendidos y estructuras criminales, además de esclarecer la supuesta participación en trámites relacionados con la legalización y movilización de armamento para las disidencias de las Farc

General Juan Miguel Huertas y

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Independiente Santa Fe anunció cuatro nuevos jugadores para la temporada 2026, en donde competirá en la Copa Libertadores

EN VIVO - Mercado de

Mariana Zapata es la nueva habitante confirmada por el Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Lo prometido es deuda”

La reconocida ‘influencer’ se suma a la tercera temporada del ‘reality’, adelantando que su nueva actitud y enfoque pragmático podrían cambiar por completo la dinámica del juego este año

Mariana Zapata es la nueva

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, habla sobre la crisis de salud en el Gobierno Petro: “¿Dónde está la plata?”

El vocero de Pacientes Colombia remarcó las dramáticas consecuencias de la desfinanciación y la deuda acumulada en hospitales bajo control estatal en el sistema sanitario colombiano

Denis Silva, vocero de Pacientes

Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez sorprendieron a fanática en la Feria de Manizales por su cumpleaños: el regalo y el premio que le dieron

El creador de contenido se unió al cantante de música popular para brindarle un emotivo momento a una cantante callejera, la cual conoció a su ídolo y logró brillar ante cientos de personas

Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Mariana Zapata es la nueva

Mariana Zapata es la nueva habitante confirmada por el Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Lo prometido es deuda”

Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez sorprendieron a fanática en la Feria de Manizales por su cumpleaños: el regalo y el premio que le dieron

Extranjero se atrevió a probar su primer ajiaco en popular plaza de mercado de Bogotá: ¿le gustó?

‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Alexis Zapata, jugador de Santa Fe, niega responsabilidad en incendio causado por globo pirotécnico en Itagüí

Murió a sus 75 años Bonifacio Ávila Berrío, “El Bony”, leyenda del boxeo colombiano e ícono de Cartagena

Jugadores colombianos registraron importante caída en su valor de mercado en 2025, según Transfermarkt

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero