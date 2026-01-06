Llegó el 2026 y subió el pollo asado en Colombia: Medellín tiene el precio más alto del país y en Bogotá está barato

El precio promedio nacional del pollo asado mostró una variación interanual de 1,89%, la más baja del cuarto trimestre - crédito Canva

El comportamiento de los precios del pollo asado en Colombia durante diciembre de 2025 reflejó un incremento anual de $809 en el precio promedio del plato en Colombia, establecimiento un nuevo nivel de referencia dentro de las tendencias inflacionarias que evalúa el Banco de la República.

Según el Índice de Pollo Asado publicado por el diario La República, este indicador fue revelado tras la reciente fijación del salario mínimo para 2026, que aumentó 23,7% impulsado por una inflación del 5,3% hasta noviembre del 2025.

En ese sentido, la atención se dirige ahora a la publicación del dato final de inflación de diciembre, que será revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), fundamental para las decisiones en materia de tasas de interés y ajustes de bienes y servicios indexados.

Según el sondeo realizado en siete ciudades principales, en diciembre de 2025 el precio promedio del plato fue de $43.561, lo que representa un incremento frente al periodo en 2024, que alcanzó $42.752, equivalente a una variación interanual de 1,89%, la más baja del cuarto trimestre.

En el periodo analizado, Medellín sobresale como la ciudad donde el platillo alcanzó el valor más alto, con un promedio de $51.330, mientras que Tunja permanece como la capital colombiana con el precio más bajo, situado en $34.500, respectivamente.

Además de Medellín, otras ciudades del país en donde tiene el precio elevado de esta receta popular en los hogares colombianos son Cartagena ($50.580), Cali ($46.780), Cúcuta ($46.360) y Villavicencio ($40.200).

Entre tanto, el reporte del citado medio de comunicación señala que en Bogotá se evidenció la mayor baja en el valor del pollo asado, pasando de $52.066 en diciembre de 2024 a $35.180 durante 2025, una variación que contrasta con el comportamiento general y contribuye a la tendencia de desaceleración inflacionaria anticipada por expertos del sector financiero para este cierre de año.

El papel del pollo asado como producto representativo del consumo de los hogares colombianos convierte a su precio en un termómetro informal de las presiones inflacionarias presentes en la economía.

Frente a esta subida del precio, Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, explicó a La República que los rubros clave para el comportamiento de la inflación en 2026 serán alimentos, servicios y bienes.

“También proyectamos una variación mensual del IPC de 0,39%. Esperamos que los principales aportes provengan de alimentos, servicios y bienes, en ese orden, parcialmente compensados por la caída de regulados”, comentó el experto.

Igualmente, subrayó que las comidas fuera del hogar, incluyendo el pollo asado, tendrán un peso relevante en el comportamiento del IPC de servicios, que en noviembre mostró un incremento anual de 7,65%.

En cuanto al análisis sectorial, David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, aseguró al medio citado que el reciente aumento en los precios del gas natural vehicular tendrá un efecto limitado en el transporte, dado que la mayoría de la flota utiliza diésel.

Las previsiones de Corficolombiana indican que la inflación en este rubro se ubicará en 5,34% durante diciembre, superada únicamente por el índice de bienes, estimado en 2,78%.

Frente al desafío de mantener o modificar la tasa de interés, el experto no descarta que el Banco de la República evalúa la posibilidad de sostener la tasa actual por octavo mes seguido o incrementarla en respuesta a la presión ejercida por la revisión salarial.

De otro lado, Cubides agregó que el ajuste del salario mínimo a dos millones de pesos, con auxilio de transporte incluido, podría estimular la demanda interna, aunque implicaría un aumento en los costos empresariales, lo que complicaría un eventual recorte de tasas si estos incrementos se trasladan a los consumidores.

“Prevemos una aceleración de la inflación este año hacia 6%, que traería un aumento de 50 puntos básicos en la tasa del Banco de la República en enero, dejando la tasa en 9,75%, desde 9,25% actual”, concluyó al diario mencionado, aludiendo a una política monetaria más restrictiva como medida para contener la inflación.