Petro sorprendió con su desayuno después del medio día, mientras opinaba de la caída del régimen venezolano: “Mi mismo horario biológico”

Gustavo Petro desató todo tipo de críticas tras compartir un mensaje en el que insinuó que estaba desayunando sobre las 3:00 p. m. - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro provocó controversia tras compartir en sus redes sociales un artículo del diario estadounidense The New York Times sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Lo que parecía ser una simple invitación a leer una crítica al accionar de Donald Trump, tomó un giro inesperado cuando el mandatario destacó que él mismo estaba “degustando” el artículo mientras desayunaba, a las 2:38 p. m., algo poco común para la mayoría de los colombianos.

El 3 de enero de 2026, se produjo un ataque militar sorpresa de Estados Unidos contra Venezuela, que incluyó la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen; este hecho, que sacudió la política internacional, se realizó bajo el pretexto de combatir el narcotráfico en la región.

Aunque el mensaje de Gustavo Petro se produjo el 4 de enero, a lo largo del día, varias personalidades se preguntaron si la hora en la que Petro estaba desayunando – bien entrada la tarde – era realmente el detalle más relevante de la jornada.

Donald Trump ordenó un exitoso operativo militara en el que fue capturado Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela - crédito Evelyn Hockstein/Reuters

Junto a la columna, en su cuenta de X, el mandatario escribió: “Haré un comentario sobre este editorial más adelante, de un periódico, que Trump llamaría de oposición desleznable, pero que considero serio y muy influyente en el mundo. Degústenlo ustedes en su desayuno, si están en mi mismo horario biológico (sic)”.

Petro compartió el enlace del artículo publicado por el diario en mención, que analiza las implicaciones de la acción militar. El texto describe la intervención de Trump como “ilegal”, debido a la falta de aprobación del Congreso de Estados Unidos, lo que, según los autores, socava tanto la democracia interna como el derecho internacional.

A pesar de la fuerte condena internacional al régimen de Maduro, el diario critica que la intervención estadounidense podría tener consecuencias aún peores para Venezuela y la región, basándose en experiencias pasadas de intervenciones militares en Irak, Afganistán y Libia.

El presidente Gustavo Petro compartió un artículo de The New York Times sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, pero lo que causó revuelo fue el momento - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, fue la hora en la que Petro decidió compartir el artículo lo que desató una ola de críticas, especialmente dentro de la oposición colombiana. Mientras los ojos del mundo estaban puestos en Venezuela, donde la situación política y social se encuentra en un punto crítico, la actividad del mandatario colombiano en redes sociales, a esa hora, no pasó desapercibida.

La polémica sobre el desayuno tardío de Petro mientras Venezuela enfrenta una intervención militar

El representante a la Cámara Andrés Forero, del partido Centro Democrático, no tardó en señalar la tardía hora del mandatario para un desayuno: “¿@petrogustavo se despierta y desayuna a las 2:30 P.M.? Eso explica muchas cosas... (sic)”.

La crítica no solo se centró en la falta de puntualidad del presidente, sino en la percepción de que Petro podría estar más concentrado en su vida personal que en los problemas del país.

Andrés Forero se burló de la hora en que el presidente Petro insinuó que desayunaba - crédito @AForero/X

Por su parte, el concejal de Bogotá Humberto “Papo” Amin también hizo un comentario mordaz sobre el desayuno tardío de Petro.

“¿Desayuno a las 2:30 p.m.? Al parecer usted sigue de vacaciones, Presidente @petrogustavo. Y el que también se fue de viaje fue su amigo Nicolás Maduro. En este momento está disfrutando de la ciudad de Nueva York (sic)”, escribió en su cuenta, al aludir a la captura del líder del régimen que ya se encuentra en tierra norteamericana.

La crítica al horario de Petro no se limitó solo a su falta de puntualidad, sino que muchos opositores señalaron la falta de compromiso del presidente con la gestión de Colombia, considerando que mientras la situación interna del país sigue siendo tensa, el mandatario se enfoca en temas internacionales, como lo demuestra este incidente.

El concejal de Bogotá Humberto “Papo” Amin hizo un comentario mordaz sobre el desayuno tardío de Petro - crédito @papoamin/X

Algunos de los comentarios que se destacaron en la red social señalan: “¿Horario biológico? Horario Alcohólico será!Desayunando a las 2pm”; “Le gusta dar papaya a mi presi. Ahora van a decir que desayuna a las 3 de la tarde. Ay dios mío”; “2:38 su desayuno en su horario BIOLÓGICO …¿Para hacer ahora convenientemente una defensa a la explotación de petróleo?”; “¿Desayunado a las 3 pm? El asunto grave es que no hubo rechazo de su gobierno a una narcodictadura abusiva con los derechos humanos y con la democracia”.