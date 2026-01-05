Colombia

Petro enfrenta una ola de críticas al llamar la captura de Nicolás Petro como “secuestro”: “Lo excusa, lo defiende y lo legitima”

El mandatario colombiano no solo defendió al régimen venezolano, sino que cuestionó la intervención de Estados Unidos en Venezuela, acusándolos de violar la soberanía de la nación caribeña, lo que provocó el rechazo político al interior del país

Las declaraciones de Gustavo Petro
Las declaraciones de Gustavo Petro sobre la detención de Nicolás Maduro provocaron un terremoto político - crédito Fernando Vergara/Foto AP

La declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, provocó una serie de reacciones políticas y mediáticas, especialmente en lo que respecta a su comentario sobre la “retención” de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano por parte de los Estados Unidos, que en realidad fue una captura.

En su mensaje, Petro calificó dicha captura como un “secuestro” y criticó de manera contundente la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Las palabras del presidente colombiano no solo fueron recibidas con sorpresa en diversos sectores, sino que desataron un fuerte rechazo de la oposición en Colombia, que acusó al mandatario de realizar un apoyo incondicional al régimen de Maduro.

Petro, que mantiene una postura crítica hacia el Gobierno estadounidense sobre sus operaciones contra el régimen de Maduro, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo a lo que considera una violación a la soberanía de Venezuela.

La insistente defensa de Gustavo
La insistente defensa de Gustavo Petro a Nicolás Maduro provocó cientos de críticas en su contra por un apoyo al régimen venezolano - crédito Reuters

“El Papa rechaza la retención de Nicolás Maduro. Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela, la detención se convierte en secuestro”, escribió en uno de sus post, refiriéndose a lo que calificó como un acto ilegítimo por parte de Estados Unidos.

En su mensaje, el presidente también mencionó que el papa León XIV había expresado su desaprobación frente a la detención, lo cual, según Petro, refuerza la falta de justificación legal para la acción tomada contra Maduro.

En esta línea, Petro continuó sus críticas al Gobierno estadounidense, al afirmar que este destruyó el Estado de derecho a nivel mundial y actuó de forma imperialista en América Latina: “Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”.

Además, acusó a Estados Unidos de intentar hacer retroceder a Venezuela a una “colonia”, y llamó a la unidad del pueblo venezolano para defender su soberanía, independientemente de su inclinación política.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro rechazó la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro; lo que causó controversia - crédito @petrogustavo/X

Reacciones políticas en Colombia por la defensa de Petro al régimen venezolano

Las palabras de Petro provocaron una reacción inmediata de la oposición política en Colombia, que no tardó en cuestionar la postura del presidente. Para muchos opositores, el mandatario colombiano cometió un grave error al defender la dictadura en Venezuela, especialmente teniendo en cuenta las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y las tensiones políticas que marcaron la relación entre los dos países en los últimos años.

Andrés Forero, representante a la Cámara del partido de derecha Centro Democrático, reaccionó a través de sus redes sociales, al sugerir que Petro estaba distorsionando los hechos.

“No mienta y al menos vea los videos que comparte, presidente. En ningún momento el Papa habla del ‘secuestro’ de Maduro y mucho menos lo rechaza. Sé que le cuesta, pero haga un esfuerzo por no difundir más noticias falsas”, escribió Forero en su cuenta de X.

Andrés Forero reaccionó duramente a
Andrés Forero reaccionó duramente a las palabras de Petro, acusándolo de difundir información falsa sobre el papa - crédito @AForero/X

Por su parte, la congresista Katherine Miranda, del Partido Verde, también se mostró crítica con las declaraciones de Petro, preguntándose cuál era el objetivo del presidente al “lavarle la cara a Maduro”.

“Lo verdaderamente peligroso hoy no es el tirano, sino quien lo excusa, lo defiende y lo legitima”, escribió Miranda en un mensaje en X, al referirse a la postura del presidente frente al régimen venezolano.

Según ella, la defensa de Maduro por parte de Petro era inaceptable, ya que, en su opinión, Colombia no puede ser cómplice de lo que considera una “dictadura asqueante”.

Katherine Miranda, congresista del Partido
Katherine Miranda, congresista del Partido Verde, también criticó a Petro, sugiriendo que el presidente busca “lavarle la cara” a Nicolás Maduro - crédito @KatheMirandaP/X

La crítica de la oposición también apuntó hacia el historial de Petro con respecto a la situación de Venezuela y su relación con el régimen de Maduro.

Juan Espinal, representante a la Cámara también del Centro Democrático, calificó de incoherentes las declaraciones del presidente: “@petrogustavo definitivamente usted tiene rabo de paja, habla de ‘secuestro’ para referirse a la detención legítima del narcodictador Maduro, pero nunca ha tenido la decencia de reconocer el secuestro sistemático de miembros de nuestra Fuerza Pública, que en su Gobierno han sido humillados de manera sistemática (sic)”.

El congresista sugirió que Petro no había mostrado la misma preocupación por los secuestros ocurridos en Colombia, especialmente los cometidos por grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc, mismas que operan en gran parte del territorio venezolano, bajo la protección del régimen, de acuerdo con las denuncias.

Juan Espinal acusó a Petro
Juan Espinal acusó a Petro de incoherente al hablar de “secuestro” en el caso de Maduro, pero no reconocer el secuestro de miembros de la fuerza pública en Colombia - crédito @Juan_EspinalR/X

Otro miembro de la oposición, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), también intervino en la polémica, al señalar lo que considera una contradicción en las declaraciones de Petro.

“Como es su compinche #Maduro entonces afirma que fue ‘secuestrado’. Cuando los policías, soldados o colombianos del común son secuestrados por sus ‘hermanos y hermanas’ del #ELN y las #FARC, entonces dice que fueron ‘retenidos’ (sic)”, escribió Lafaurie —esposo de la senadora María Fernanda Cabal—, al aseverar que el presidente aplicaba un doble rasero según su afinidad política.

José Félix Lafaurie intervino en
José Félix Lafaurie intervino en la polémica acusando a Petro de aplicar un doble rasero en sus defensas - crédito @jlafaurie/X

Las críticas no cesaron allí, pues la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del Partido Verde, expresó su preocupación sobre la rapidez con la que Petro defendió a Maduro en un asunto de tal gravedad.

“Al presidente colombiano @petrogustavo no le alcanzó un año y medio para condenar el fraude electoral de Maduro ante los ojos del mundo. Pero en apenas 24 horas lleva más de 7 trinos lamentando su caída”, señaló Juvinao, al cuestionar las prioridades del presidente colombiano.

Cathy Juvinao expresó su desconcierto
Cathy Juvinao expresó su desconcierto por la rapidez con la que Petro defendió a Maduro - crédito @CathyJuvinao/X

María Fernanda Cabal, senadora y figura prominente del Centro Democrático, también se unió al coro de críticas: “¿Cuáles favores se deben? La defensa al narco-dictador Nicolás Maduro por parte de Petro no le ayudará a salir de la lista OFAC (sic)”.

La crítica de la senadora se basa en que el presidente ha defendido a Nicolás Maduro a pesar de las múltiples denuncias e imputaciones por delitos que recaen sobre el líder del régimen. Para ella, esta actitud parece poco común, como si existiera una relación cercana entre ambos o como si se debieran algún tipo de favor.

María Fernanda Cabal cuestionó si
María Fernanda Cabal cuestionó si la defensa de Petro al “narcodictador” Maduro podría estar relacionada con intereses políticos o personales - crédito @MariaFdaCabal/X

