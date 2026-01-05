Colombia

Ministra de Ambiente llamó “vendepatrias” a quienes piden a Trump que capture a Gustavo Petro: “Es traición”

Irene Vélez aseguró que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y una incursión militar estadounidense, como ocurrió en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, traería consecuencias irreparables para el país

Guardar
La ministra encargada llamó traidores
La ministra encargada llamó traidores a quienes piden detención de Gustavo Petro por parte de Estados Unidos - crédito Presidencia/montaje Infobae

La operación militar desplegada por Estados Unidos en Venezuela para capturar al exdictador Nicolás Maduro sigue causando fuertes reacciones en Colombia, después de que varios sectores de la oposición solicitaran al presidente Donald Trump adelantar una incursión similar para llevar a prisión a Gustavo Petro.

De hecho, en la mañana del lunes 5 de enero, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, se despachó contra congresistas y líderes políticos que le han solicitado al jefe de Estado estadounidense que intervenga en Colombia.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta de X, la jefa de cartera llamó al sector de oposición “vendepatrias”, asegurando que solicitar una intervención de Trump en Colombia resulta un delito.

“Hay que recordarle a todos los vendepatrias que desear la guerra es irresponsable y pedir una ocupación extranjera es traición. Colombia es el país de la belleza“, señaló la ministra (e).

En su mensaje, Vélez aseguró que una intervención norteamericana en el país traería consecuencias irreparables, especialmente, por la gran biodiversidad que tiene Colombia y la importancia de su mantenimiento para el mantenimiento de agua y el equilibrio de los ecosistemas del mundo.

“Somos el segundo con mayor biodiversidad en el mundo, más de 80 mil especies registradas, líder global en diversidad de aves, orquídeas, mariposas, anfibios, peces de agua dulce y palmas, con miles de especies endémicas. El 42% de nuestro territorio es amazonía, donde se forma el increíble fenómeno de ríos voladores que asegura el agua al centro del país“, señaló.

Temas Relacionados

Irene VélezGustavo PetroDonald TrumpPiden capturar a Gustavo PetroAtaque de EEUU a VenezuelaMinisterio de AmbienteColombia-noticias

Más Noticias

Dos muertos y más de cinco heridos en accidente de microbús de pasajeros en La Guajira

Los organismos de emergencia prestaron asistencia a ocupantes de un vehículo que resultaron heridos tras el volcamiento y posterior incendio de una unidad de transporte

Dos muertos y más de

Turista estadounidense explicó en redes por qué prefiere Medellín a Bogotá: “¿Por qué carajos...?”

El hombre explicó mediante un video que Bogotá es una ciudad muy bonita, llena de museos y gente guapa, pero hay un detalle que no soporta de la capital

Turista estadounidense explicó en redes

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

América de Cali y Millonarios confirmaron nuevos jugadores para las competencias del 2026, mientras que el vigente campeón sigue sin anunciar llegadas, ni salidas de su plantilla

EN VIVO - Mercado de

Petro afirmó que “tomaría de nuevo las armas” y Enrique Gómez contestó: “¿Se apoyará en ELN y Farc?”

La dura respuesta de Gómez a Petro se dio tras el presidente colombiano afirmar que volvería a la guerrilla por defender a Colombia

Petro afirmó que “tomaría de

El periodista Luis Carlos Vélez fue detenido por militares venezolanos en la frontera con Colombia: “Nos metieron a un cuarto”

El comunicador aseguró que, junto a su equipo de grabación, fueron retenidos por integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana cuando estaban realizando un especial informativo sobre la situación del vecino país

El periodista Luis Carlos Vélez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respondió a las

Yina Calderón respondió a las críticas por pasar Año Nuevo en su pueblo y Asaf la defendió: “Hay cosas que el dinero no compra”

Cintia Cossio reveló que le hacían brujería a su mamá en su propia casa: encontraron ratas disecadas y tierra de cementerio

Cintia Cossio se pronunció sobre lo que está pasando con Venezuela: “Veo al pueblo superfeliz”

Jois Ramírez habla tras un año de la muerte de Kevin Bocanegra en el Nevado del Tolima: “Él me dijo que siguiera, que iba a estar bien”

Video: Alzate arremetió contra cantante vallenato por robarse el show en unas ferias en Santander; le dijo “Atarbán”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

Hora y dónde ver el primer partido de la tenista colombiana Camila Osorio en la temporada 2026 de la WTA: es favorita

Colombia vs. Países Bajos: hora y dónde ver el segundo partido de la Tricolor en la Kings World Cup Nations

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional