Ministra de Ambiente llamó “vendepatrias” a quienes piden a Trump que capture a Gustavo Petro: “Es traición”

La ministra encargada llamó traidores a quienes piden detención de Gustavo Petro por parte de Estados Unidos - crédito Presidencia/montaje Infobae

La operación militar desplegada por Estados Unidos en Venezuela para capturar al exdictador Nicolás Maduro sigue causando fuertes reacciones en Colombia, después de que varios sectores de la oposición solicitaran al presidente Donald Trump adelantar una incursión similar para llevar a prisión a Gustavo Petro.

De hecho, en la mañana del lunes 5 de enero, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, se despachó contra congresistas y líderes políticos que le han solicitado al jefe de Estado estadounidense que intervenga en Colombia.

A través de su cuenta de X, la jefa de cartera llamó al sector de oposición “vendepatrias”, asegurando que solicitar una intervención de Trump en Colombia resulta un delito.

“Hay que recordarle a todos los vendepatrias que desear la guerra es irresponsable y pedir una ocupación extranjera es traición. Colombia es el país de la belleza“, señaló la ministra (e).

En su mensaje, Vélez aseguró que una intervención norteamericana en el país traería consecuencias irreparables, especialmente, por la gran biodiversidad que tiene Colombia y la importancia de su mantenimiento para el mantenimiento de agua y el equilibrio de los ecosistemas del mundo.

“Somos el segundo con mayor biodiversidad en el mundo, más de 80 mil especies registradas, líder global en diversidad de aves, orquídeas, mariposas, anfibios, peces de agua dulce y palmas, con miles de especies endémicas. El 42% de nuestro territorio es amazonía, donde se forma el increíble fenómeno de ríos voladores que asegura el agua al centro del país“, señaló.