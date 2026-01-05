Globo con pólvora desató pánico entre la comunidad al ocasionar un grave incendio en Itagüí

El video se difundió rápidamente y desató las críticas de la ciudadanía - crédito Denuncias y Mercadeo / Facebook

La caída de un globo con pólvora sobre el tejado del salón social de la unidad residencial La Hortensia 2, situada detrás del Centro de la Moda en Itagüí, provocó un incendio la mañana del domingo 4 de enero de 2026 alrededor de las 8:00 a. m., de acuerdo con videos y fotografías que circulan a través de las redes sociales.

En el momento de la tragedia, la comunidad reaccionó de inmediato, debido a que varios jóvenes se aproximaron hacia el lugar de la tragedia con extintores y lograron evitar que las personas que se encontraban allí resultaran lesionadas.

El incendio fue controlado finalmente con la intervención de los bomberos, que aseguraron la zona y extinguieron por completo las llamas mientras aseguraron que la comunidad estuviera aislada de la tragedia.

Pese al balance positivo con la ciudadanía, los reportes de los organismos de socorro indican que se registraron daños materiales leves en el edificio, especialmente en la infraestructura del salón social por lo que sufrió afectaciones menores, sin víctimas entre los vecinos.

La comunidad exige responsabilidad con el uso de la pólvora - crédito @miguel.zarate08/IG | @eigth.a/IG | @davidjimenez.91/IG

Según las primeras informaciones, el globo habría sido lanzado desde el sector de Guayabal y, tras recorrer una distancia no determinada, cayó sobre la unidad residencial. El contacto del material inflamable del globo con la superficie del techo inició el fuego, desatando el pánico entre la comunidad.

Cabe mencionar que elevar globos con pólvora es una tradición presente desde hace años en celebraciones populares de Antioquia. Sin embargo, estos artefactos se han convertido en un peligro tanto en zonas urbanas como rurales. Y es que su recorrido impredecible puede derivar en incendios al aterrizar sobre viviendas, áreas verdes o infraestructuras comunitarias.

Frente a estos riesgos, existen alternativas como los globos solares, que se elevan usando aire caliente y energía solar, sin necesidad de combustión. Al no utilizar pólvora y materiales inflamables, disminuyen el peligro de incendios, aunque expertos advierten que su uso debe ser moderado para evitar posibles impactos ambientales.

Las autoridades municipales insisten en que la fabricación y el lanzamiento de globos con pólvora representa una amenaza para la seguridad de las personas, los hogares y el entorno, reiterando el llamado a adoptar prácticas festivas más responsables y seguras.

Las autoridades atendieron la emergencia - crédito @DAGRDMedellin/X

Otro caso similar en la celebración de Año Nuevo

Al menos 45 unidades de bomberos tuvieron que combatir desde el 31 de diciembre de 2025 un incendio forestal en el cerro Quitasol, en Bello, que superó las 24 horas activo y se habría originado por un globo de mecha lanzado durante celebraciones navideñas.

En el operativo se contó con la presencia de soldados del Batallón Pedro Nel Ospina, equipos de rescate de Ponalsar y la Defensa Civil Bellanita, que trabajaron por evitar que el fuego alcanzara áreas urbanas tras la reactivación de puntos calientes en la madrugada del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con Jhon Alexander Osorio, secretario de Gestión de Bello, citado por Noticias Caracol, se realizaron 40 descargas de bambi bucket, pero las condiciones climáticas causaron dificultades en las labores y el incendio se extendió por más tiempo del previsto por los uniformados.

Las autoridades pide cuidar a los menores y evitar el uso de estos artefactos - crédito Pixabay

Cabe mencionar que otras dos emergencias se registraron en Copacabana y en San Sebastián de Palmitas. En la urbanización Luna Lunera, bomberos trabajaron durante toda la noche del cierre de año después de que vecinos alertaran sobre un incendio que amenazaba varias viviendas, aunque no se reportaron personas lesionadas.

La última conflagración fue controlada rápidamente en zona boscosa cercana al corregimiento de San Sebastián de Palmitas, aunque está bajo investigación para determinar si fue causada por pólvora como en los casos mencionados.