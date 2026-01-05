Explosión de un cilindro de gas en Bogotá dejó dos personas muertas: autoridades investigan el caso

Las autoridades investigan la situación que ocurrió a plena luz del día - crédito Bomberos Bogotá

Durante la tarde del 5 de enero de 2026 se confirmó que dos personas murieron tras la explosión de un cilindro de gas en una vivienda ubicada en la diagonal 51 Sur con 2 Este, en el sur de Bogotá. El hecho desató la preocupación entre los habitantes del sector, que no dudaron en comunicarse con las autoridades para pedir asistencia.

Tras recibir la comunicación, el cuerpo de Bomberos de Bogotá activó de inmediato un operativo de emergencia que incluyó a los Equipos Especializados Técnico de Rescate, Materiales Peligrosos y unidades de las Estaciones de Bomberos de las estaciones de Marichuela y Venecia, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos para brindar la atención requerida.

Asimismo, el comunicado oficial precisó que se solicitó el apoyo de las autoridades del Sector Salud por lo que las víctimas recibieron atención prehospitalaria al ser encontradas con lesiones graves, aunque posteriormente fallecieron a causa de las graves lesiones ocasionadas por la explosión.

Ante el desenlace fatal, el Equipo Especializado de Investigación de Incendios fue convocado para establecer las causas del suceso, mientras que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) asumió la evaluación estructural de la vivienda.

Los vecinos no salen del asombro ante lo ocurrido - crédito Bomberos Bogotá

Reporte oficial de los Bomberos

Un vocero del Cuerpo de Bomberos reveló que desde la institución se están verificando las acciones de las diferentes entidades, luego de la explosión presentada en el sector de Palermo Sur, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

“Aún se desconoce qué tipo de producto y que se estaba manipulando en este lugar. Desafortunadamente, no hay una información concreta y tenemos que esperar hasta que la Policía Judicial haga el levantamiento de los cuerpos y posteriormente, con el equipo de materiales peligrosos, realizar todo el proceso de investigación y poder determinar cuál fue la posible hipótesis de esta situación de la explosión y la emergencia que se presentó acá”, explicó el uniformado.

El hecho requirió de la presencia de los organismos de socorro - crédito Bomberos Bogotá

Fuerte explosión generó pánico en Bogotá

El caso ocurrido en la primera semana del año no es el único que se ha presentado en la capital del país por causa de un cilindro de gas, pues en la jornada del 31 de octubre de 2025 ocurrió una explosión que provocó daños materiales frente a la Clínica Los Nogales en Bogotá, sin que se reportaran heridos ni víctimas, aunque el estallido desató preocupación entre los residentes y transeúntes.

Según declaró el concejal de Bogotá Juan David Quintero, la pipeta pertenecía a un vendedor informal y habría presentado una fuga, lo que desencadenó la detonación. Aunque esta fue una versión preliminar presentada sobre lo ocurrido en esta concurrida zona de la ciudad.

A raíz del suceso, aumentaron las exigencias de habitantes del sector y trabajadores que transitan por allí a diario para que las autoridades distritales refuercen los controles sobre la presencia de vendedores ambulantes en las áreas públicas y vías del sector.

La situación desató toda una conversación en torno a las prácticas de los vendedores ambulantes - crédito @JD_Quinteror / X

El uso de cilindros de gas en espacios no autorizados fue señalado por el concejal como un riesgo directo para transeúntes y empleados, de acuerdo con las preocupaciones expresadas por la comunidad: “Una pipeta de gas explotó al frente de la clínica Los Nogales, estos son los riesgos a los que se enfrenta la comunidad por tener vendedores ambulantes invadiendo el espacio público y las vías”.

Tras el comentado suceso, las autoridades locales se encargan de revisar si el vendedor tenía autorización para operar en la zona, además de evaluar las fallas de seguridad que ocasionaron el accidente que llevó a la ciudadanía a cuestionar a la Alcaldía de Chapinero sobre las acciones adelantadas para controlar esta actividad.