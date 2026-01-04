Colombia

Procuraduría le puso el ojo a polémico contrato en Aguachica, Cesar, para instalar el alumbrado navideño: abrió investigación por pago de 2.400 millones

El organismo de control inició pesquisas preliminares tras denuncias sobre la millonaria inversión destinada a la iluminación urbana, que ha generado controversia por la cobertura limitada y la comparación con ciudades de mayor tamaño

La mayor parte del presupuesto
La mayor parte del presupuesto del alumbrado se destinó a la plaza principal y el parque San Roque, dejando sectores urbanos sin cobertura - crédito Alcaldía Aguachica/Instagram

Con el inicio de la temporada navideña en Aguachica, Cesar, el debate público se intensificó luego de que el concejal David Andrés Beltrán cuestionara la destinación de más de 2.400 millones de pesos para iluminar 14 puntos urbanos, una cifra equiparable al presupuesto asignado por la Alcaldía de Bogotá para su propio alumbrado, pese a contar con una población y extensión considerablemente mayores.

Se están gastando 2.400 millones para un alumbrado navideño que no se ve reflejado en las calles. Bogotá y Santa Marta, con mucha más población, tienen un presupuesto parecido al de Aguachica. Es un abuso”, sostuvo Beltrán durante un debate de control político, de acuerdo con declaraciones recogidas por el medio regional El Pilón.

Ante las denuncias, la Procuraduría General de la Nación informó en la mañana del 4 de enero que inició una indagación preliminar contra funcionarios no identificados de la Alcaldía de Aguachica, ante presuntos sobrecostos en el contrato de iluminación navideña, por un valor total de $2.463 millones.

Según la entidad, la investigación busca “establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, así como identificar o individualizar a los presuntos responsables”.

La Procuraduría investiga si la
La Procuraduría investiga si la gestión del contrato del alumbrado navideño de Aguachica justifica una acción disciplinaria formal ante la presión de la opinión pública - crédito Alcaldía Aguachica/Instagram

Esta medida responde tanto al presunto desequilibrio económico como a la distribución irregular de las luminarias, ya que varios sectores de la ciudad habrían quedado excluidos del plan de alumbrado.

El contrato, suscrito con la empresa AGM Desarrollos S.A.S., concesionaria del alumbrado público en Aguachica, destinó cerca de $1.400 millones únicamente a la plaza principal y al parque San Roque.

El resto del presupuesto se habría repartido entre la entrada del municipio y otros espacios urbanos seleccionados, de acuerdo con los documentos revisados por el medio regional.

Esta política de distribución ha sido duramente criticada por concejales municipales, que consideran que la cobertura de solo 14 sectores resulta limitada frente a la magnitud de la inversión.

La Procuraduría General de la
La Procuraduría General de la Nación abre una indagación preliminar por posibles sobrecostos en el contrato de iluminación navideña de Aguachica, valuado en $2.463 millones - crédito Alcaldía Aguachica/Instagram

En la revisión comparativa presentada por Beltrán, el monto asignado a la iluminación navideña de Aguachica para 2025 casi triplica los $876 millones invertidos en el año anterior.

“Aguachica, con una extensión y población infinitamente menor, está gastando cifras similares, pero para un alumbrado limitado, excluyente y sin impacto real para la mayoría de la comunidad”, advirtió el concejal.

Además, el representante señaló la falta de proporcionalidad respecto a otras ciudades como Santa Marta, donde la inversión fue de aproximadamente $2.500 millones en 2024, pese a su mayor número de habitantes y atractivo turístico.

La controversia también abarca la decisión de priorizar la iluminación temporal navideña por encima de la expansión del alumbrado público permanente. Según la respuesta escrita de la concesionaria enviada al Concejo Municipal y citada por El Pilón, las obras para extender la red de alumbrado a zonas aun sin cobertura comenzarían apenas entre finales de 2025 y comienzos de 2026. Mientras tanto, habitantes de barrios y corregimientos continúan reclamando la falta de iluminación en calles y vías intermunicipales.

La adjudicación de más de
La adjudicación de más de 2.400 millones de pesos para la iluminación navideña en Aguachica genera polémica ante la comparación con presupuestos de grandes ciudades - crédito Alcaldía Aguachica/Instagram

Para Beltrán, la administración municipal envía un mensaje erróneo al focalizar recursos en un proyecto que, a su juicio, no atiende las necesidades básicas de la población.

Aguachica no necesita luces para tapar la oscuridad administrativa. Necesita transparencia, equilibrio en la inversión pública y respeto por los recursos de todos”, manifestó el concejal en declaraciones al diario regional, instando a los órganos de control a realizar una revisión exhaustiva del contrato y a priorizar las necesidades de las comunidades que, pese al millonario desembolso, permanecerán sin iluminación adecuada durante las festividades.

En este contexto, la Procuraduría enfatizó su interés en determinar si existen méritos suficientes para avanzar hacia una investigación disciplinaria formal, mientras la opinión pública y los órganos de control mantienen la atención sobre la gestión de los recursos públicos en el municipio.

Procuraduría General de la NaciónAguachicaCesarAlcaldía AguachicaAlumbrado navideñoColombia-noticias

