Pipe Calderón se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y habría lanzado pulla a Petro: “Digan ustedes quién sigue”

El cantante felicitó al pueblo venezolano por el operativo que los libró de la dictadura en un operativo adelantado por el ejército estadounidense

El cantante no dudó en aprovechar la oportunidad para lanzarle un dardo a Gustavo Petro - crédito @pipecalderon/IG

La detención de Nicolás Maduro y su traslado bajo custodia de fuerzas estadounidenses han marcado una jornada que ha sacudido el tablero político latinoamericano.

Con el operativo “Resolución Absoluta”, más de 150 aeronaves estadounidenses atacaron puntos militares de alto valor en Caracas, según confirmaron fuentes consultadas, lanzando un operativo que concluyó con la captura y posterior traslado de Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, hacia Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, subrayó la magnitud del momento al confirmar la aprehensión de Maduro: “Ambos fueron trasladados al buque USS Iwo Jima antes de ser llevados a Nueva York”, expuso Trump según la cobertura.

Nicolás Maduro saludó a los
Nicolás Maduro saludó a los presentes y les dio el Año Nuevo a su llegada a Nueva York - crédito Redes Sociales/X

Las operaciones militares comenzaron poco después de las 2:00 a. m. y finalizaron a las 4:29 a. m., momento en que, según la misma cobertura, las tropas estadounidenses evacuaron el área.

Durante la intervención aérea, un helicóptero recibió disparos desde territorio venezolano, informó la fuente, aunque no se registraron bajas.

Este despliegue fue la culminación de meses de creciente tensión y de numerosos señalamientos de narcoterrorismo y corrupción impulsados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la administración de Maduro.

La reacción política fue instantánea a nivel regional. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, reclamó una prueba de vida para Maduro y Flores.

“Exigimos la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar lo que ha sido una ‘agresión criminal’ por parte de Estados Unidos”, manifestó Rodríguez en un mensaje emitido desde Caracas.

Cilia Flores en su llegada
Cilia Flores en su llegada a Nueva York para ser juzgada junto a su esposo, el dictador Nicolás Maduro - crédito Redes Sociales/X

Desde Colombia, Álvaro Uribe, expresidente y figura política de peso en la zona, respaldó la intervención militar norteamericana. “Es una legítima defensa”, declaró Uribe, apoyando la medida que en cuestión de horas modificó la ecuación geopolítica regional.

En Perú, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló lo que podría significar esta detención para miles de exiliados. Remarcó: “La detención de Maduro podría facilitar el regreso de miles de venezolanos exiliados”, exponiendo la dimensión humana de la noticia.

Ecos de la noticia se manifestaron de inmediato en las calles y en la comunidad venezolana del exterior. Venezolanos exiliados en Lima se reunieron frente a la embajada de su país, portando banderas y expresando su esperanza por un nuevo rumbo.

En Caracas, la tensión persiste en un clima marcado por llamados a proteger a la población civil y evitar represalias.

Divulgan nuevas imágenes de Nicolás
Divulgan nuevas imágenes de Nicolás Maduro detenido en Nueva York (X)

El impacto trascendió la política e invadió el terreno social y cultural. Pipe Calderón, cantante colombiano, compartió su sentir tras conocerse la noticia: “De verdad, qué día tan espectacular, hermano. Qué buena noticia uno levantarse y ver algo así. Ver algo así, ¡increíble! Quiero felicitar a todos mis amigos, a toda la gente que conozco de Venezuela, que sé que han esperado esto como una fantasía, como algo que se veía muy lejos y hoy se cumplió“.

Y concluyó diciendo que: “Es el comienzo de la libertad para el pueblo venezolano. Qué alegría tan grande, de verdad”, dijo Calderón a través de sus cuentas en redes sociales“.

La incertidumbre sobre el destino de Maduro sigue latente, mientras la comunidad internacional evalúa posibles respuestas a un escenario que reconfigura la dinámica del poder en América Latina.

Juliette Pardau compartió la emoción
Juliette Pardau compartió la emoción que le provocó la captura de Nicolás Maduro por los Estados Unidos - crédito @juliepardau/IG

No fue el único famoso que se pronunció, pues la actriz Juliette Pardau también compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram reaccionando a la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

“Ahora que ya procesé todo esto; que comprobé que no es IA y que vi una y otra vez las noticias, puedo decir... GRACIAS DIOS MÍO, pensé que nunca iba a ver a este señor pagar lo que hizo", dejando a la vista la emoción que le provocó la captura.

