Marbelle aprovechó la advertencia de Donald Trump a Petro para burlarse de su “trasero”: “Solo ruinas”

La cantante Marbelle reaccionó a las declaraciones de Donald Trump sobre Gustavo Petro y el narcotráfico, generando controversia en redes sociales - crédito @marbelle.oficial / IG - @infopresidencia/X

La cantante colombiana Marbelle reavivó la polémica en redes sociales al reaccionar a las recientes declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que advirtió sobre la supuesta relación del mandatario colombiano, Gustavo Petro, con el narcotráfico.

La artista, conocida por sus críticas al Gobierno actual, ironizó sobre el presidente tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, generando una ola de comentarios divididos.

La situación política en Venezuela atrajo la atención internacional luego de la intervención militar estadounidense que derivó en la captura del dictador venezolano y su esposa.

Marbelle ironizó sobre el presidente Petro tras la captura de Nicolás Maduro, intensificando la polarización política en Colombia- crédito @@Marbelle30/ @petrogustavo/X

En ese contexto, Trump apareció en la escena pública para ofrecer detalles sobre el operativo y lanzó una advertencia directa a el mandatario colombiano, afirmando que: “Petro tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína. (...) La están enviando a EE. UU. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero”.

La intérprete de Adicta al dolor, que cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la música y una presencia constante en la televisión colombiana, no tardó en reaccionar a través de su perfil en la red social X.

Compartió la imagen del discurso de Trump y añadió: “Lástima que el trasero es lo que más atrofiado tiene… Solo ruinas”. La publicación de la artista generó una rápida respuesta entre sus seguidores, dividiéndose entre quienes respaldaron su postura y quienes la criticaron por su tono.

La reacción de los internautas no tardó en llegar con comentarios como: “Entonces no tiene nada que cuidarse, caso perdido, jajajaja”; “Por eso debe ser que no le preocupa jaja… Ya no queda nada que cuidar"; “Marbelle eres terrible jajaja”; “Trump le va a acabar hasta con las ruinas”.

Marbelle se burló de Petro tras la caída de Maduro - crédito @Marbelle30 / X

Es preciso mencionar que la cantante ha sido una de las voces más persistentes contra la administración de Gustavo Petro desde el inicio de su mandato. Su descontento ha quedado reflejado en diversas intervenciones públicas, en las que ha aprovechado coyunturas políticas para manifestar su desacuerdo.

En esta ocasión, la controversia se intensificó al coincidir con las declaraciones del presidente estadounidense, que reiteró sus acusaciones contra el Gobierno colombiano por presuntos vínculos con la producción y exportación de drogas ilícitas.

Para Marbelle, la caída del líder del régimen representó un motivo de celebración. A través de sus redes, expresó: “Peace forever (...) Bailemos (...) Día 3 del 2026. Huele a libertad, ahora recuperemos a Colombia”, frase que fue ampliamente compartida y comentada en plataformas digitales.

Algunos internautas consideraron que la artista solo busca llamar la atención a través de mensajes provocadores, mientras que otros valoraron su capacidad para expresar una postura crítica frente al Gobierno. La controversia se alimentó aún más por la referencia explícita al “trasero” de Gustavo Petro, frase que se viralizó en cuestión de horas.

La cantante celebro la captura del dictador venezolano - crédito @Marbelle30 / X

La relación entre Marbelle y la política colombiana ha sido marcada por una postura de abierta oposición a la administración de Gustavo Petro. Desde su cuenta en X, la cantante ha reiterado en distintos momentos su preocupación por el rumbo del país y su apoyo a figuras internacionales como Donald Trump, sobre todo tras eventos que involucran temas de seguridad y democracia en la región.

Asimismo, el episodio evidencia la persistente polarización en la opinión pública colombiana, en el que personajes del entretenimiento como Marbelle influyen en el debate político.

La controversia en torno a las declaraciones de figuras públicas y sus repercusiones en la política latinoamericana se mantiene vigente, mientras voces como la de Marbelle insisten en su llamado a “recuperar a Colombia”, usando el impacto de los acontecimientos recientes en Venezuela como argumento central.