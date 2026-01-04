Este es el grumete de la Armada Nacional que murió por bala perdida en ataque contra un taxi en Barranquilla

Un ataque con arma de fuego en Barranquilla, dejó como saldo un joven militar fallecido - crédito redes sociales

En la madrugada del viernes 2 de enero, un ataque con arma de fuego registrado en el barrio La Luz, en el suroriente de Barranquilla, dejó como saldo la muerte de un integrante de la Armada Nacional y una mujer herida. El hecho ocurrió a las 12:15 a. m., cuando las víctimas se movilizaban en un taxi por la carrera 17B con calle 12.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, varias detonaciones de arma de fuego fueron realizadas en el sector, una de las cuales impactó el vehículo en el que se desplazaban las víctimas, ocasionando las lesiones que posteriormente derivaron en el fallecimiento del joven militar.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Identidad del joven fallecido

La persona fallecida fue identificada como Jair de Jesús Cantillo Barreto, de 20 años de edad, quien cursaba el primer año de formación como grumete en la Armada Nacional. El joven se encontraba en la ciudad de Barranquilla disfrutando de un periodo de descanso institucional.

Según se conoció, Cantillo Barreto era oriundo del barrio Las Palmas, en Barranquilla, y había ingresado recientemente a la institución naval como parte de su proceso de formación militar. La Armada Nacional confirmó su identidad y señaló que el joven no se encontraba en actos del servicio al momento de los hechos.

El joven militar se encontraba en periodo de descanso y su muerte fue confirmada por la Armada Nacional. - crédito Armada Nacional

Cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con los reportes oficiales y los testimonios recolectados, Jair de Jesús Cantillo Barreto se desplazaba en un taxi junto a su compañera sentimental, identificada como María Fernanda Fernández Rodríguez, de 25 años, con el fin de asistir a un bazar que se desarrollaba en el sector.

Durante el trayecto, los ocupantes del vehículo escucharon al menos dos detonaciones de arma de fuego. Una de las balas impactó el panorámico trasero del taxi, ocasionando una herida en la región parietal ocular izquierda al joven grumete, mientras que la mujer resultó lesionada en la escápula derecha.

Tras el ataque, ambas víctimas fueron auxiliadas por familiares y trasladadas al Paso Simón Bolívar. Debido a la gravedad de la lesión, Cantillo Barreto fue remitido posteriormente a la Clínica Adelita de Char, donde ingresó sin signos vitales. La mujer continúa recibiendo atención médica.

Testigos aseguraron que el taxi fue alcanzado por disparos desde la vía mientras se dirigía a un bazar. - crédito Colprensa

Investigación en curso y principales hipótesis

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del ataque. Unidades judiciales adelantan la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad del sector donde ocurrieron los hechos.

Aunque inicialmente se evaluaron varias hipótesis, la versión con mayor fuerza apunta a que se trató de una bala perdida, producto de un intercambio de disparos entre bandas criminales que operan en la zona, y no de un ataque dirigido contra las víctimas.

Familiares del joven indicaron que no tenía antecedentes de amenazas ni conflictos personales, lo que refuerza la hipótesis de que el impacto fue fortuito en medio de una confrontación armada ajena a las víctimas.

Pronunciamiento de las autoridades

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que el taxi fue inspeccionado como parte del proceso judicial y que se continúan adelantando labores de inteligencia para identificar a los responsables del intercambio de disparos.

Así mismo, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya al esclarecimiento del caso, a través de la línea de emergencias 123 o del número 317 896 55 23, garantizando reserva de la identidad de los informantes.

La Policía Metropolitana de Barranquilla llegó al lugar del ataque y coordinó la atención de las víctimas. - crédito Policía Nacional

Contexto de seguridad en el sector

De acuerdo con El tiempo, habitantes del barrio La Luz manifestaron que el sector ha sido escenario de hechos violentos en ocasiones anteriores, por lo que reiteraron la necesidad de fortalecer la presencia institucional y las acciones preventivas.

El fallecimiento de un joven en proceso de formación dentro de la Armada Nacional se suma a los casos de personas afectadas por hechos asociados a la criminalidad urbana, situación que continúa siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades locales.