Colombia

En video quedó registrado el intento de sicariato que fue frustrado por la policía de Cartagena

En el video se observa como los uniformados detienen a los presuntos implicados en medio de la calle, mientras un par de transeúntes golpean la motocicleta donde se movilizaban los sospechosos

Guardar
En el clip se observa que los uniformados detienen a los dos presuntos sicarios, mientras un par de hombres tratan de golpear a los detenidos - crédito Las Noticias Cartagena OK / Facebook

Momentos de alta tensión se vivieron la tarde del sábado 3 de enero en el corredor de carga de Cartagena, cuando un presunto intento de sicariato fue frustrado gracias a la intervención inmediata de uniformados de la Policía Metropolitana.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el instante en que 2 hombres a bordo de una motocicleta, presuntamente persiguiendo a su víctima, intentaron ejecutar el ataque en el sector conocido como la báscula. Sin percatarse de la presencia policial, los agresores fueron interceptados justo antes de concretar la acción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los videos que circularon ampliamente, se observa cómo la situación desembocó en una confrontación física. Varios sujetos se enfrentaron a golpes, mientras los uniformados intentaban contener la pelea y evitar que la violencia escalara.

La reacción de la comunidad fue determinante, ya que numerosos ciudadanos intervinieron buscando impedir que el enfrentamiento derivara en consecuencias más graves. Entre los testigos, se escuchan voces que instan a los hombres presentes a permitir la captura de uno de los implicados, en un ambiente cargado de tensión y nerviosismo.

En las imágenes se evidencia
En las imágenes se evidencia la intervención de la comunidad para acorralar a los presuntos sicarios - crédito composición fotográfica

Testigos en el lugar relataron que la rápida actuación de la patrulla policial fue clave para impedir que los presuntos sicarios lograran su cometido. En los registros audiovisuales, aparece también la posible víctima, quien en medio del forcejeo se ve pateando la motocicleta de los presuntos agresores, lo que añade complejidad a la escena y a la comprensión de los hechos.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido y de la conmoción generada entre transeúntes y residentes del sector, hasta el momento las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el caso.

No se ha informado si hubo capturados o heridos, ni se han revelado identidades de los participantes en el incidente. La Policía Metropolitana de Cartagena anunció que en las próximas horas se espera un pronunciamiento que esclarezca los detalles y las responsabilidades de este hecho que alteró la tranquilidad en una de las principales vías de la ciudad.

El episodio se da en un contexto de persistente preocupación por la seguridad en Cartagena. Durante el año 2025, la ciudad registró 359 homicidios, una cifra que, aunque muestra una reducción de 29 casos respecto a los 388 asesinatos reportados en 2024, mantiene la alarma entre autoridades y ciudadanos.

La captura se realizó en
La captura se realizó en plena calle, por lo que el tráfico se afecto durante varios minutos - crédito composición fotográfica

De los homicidios cometidos en 2025, 256 casos corresponden a sicariato, consolidando esta modalidad como la principal causa de muerte violenta en la ciudad. Además, se reportaron 31 asesinatos en riñas, 9 durante atracos, 4 feminicidios y 59 casos aún están bajo investigación por causas no determinadas.

El mes de diciembre de 2025 fue especialmente crítico, al registrarse 33 asesinatos, de los cuales 22 fueron ejecuciones bajo la modalidad de sicariato y 10 ocurrieron durante riñas o situaciones de intolerancia.

A pesar de la ligera disminución de homicidios en comparación con años previos (395 en 2023 y 360 en 2022), la violencia armada sigue siendo uno de los principales desafíos para la ciudad heroica.

Las investigaciones abiertas por la policía local continúan diversas líneas, muchas centradas en ajustes de cuentas, disputas territoriales, venganzas personales y conflictos relacionados con el narcotráfico y las bandas delincuenciales.

Los dos sujetos fueron detenidos
Los dos sujetos fueron detenidos por la policía y transportados en un vehículo particular - crédito composición fotográfica

La preocupación se mantiene elevada ante la recurrencia de episodios como el ocurrido en el corredor de carga, donde la intervención de la comunidad y de los uniformados logró evitar una tragedia mayor, pero también evidenció la fragilidad de la seguridad en zonas estratégicas de Cartagena.

El caso ha dejado en evidencia la necesidad de fortalecer la presencia policial y de impulsar estrategias integrales que permitan reducir la incidencia de la violencia armada y del sicariato, fenómenos que continúan marcando el panorama de orden público en la ciudad.

Temas Relacionados

CartagenaIntento de sicariatoPolicía de CartagenaSector de la básculaSicarios en motocicletaHomicidios en CartagenaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

James Rodríguez y Juan Guarnizo son los capitanes de la Tricolor, que en la primera edición del campeonato organizado por Gerard Piqué fue subcampeón del mundo

EN VIVO - Colombia vs.

Tomás Uribe y Martín Santos se enfrentaron en redes sociales por críticas a Juan Manuel Santos: “Pobre alma”

Los hijos de los expresidentes protagonizaron un intercambio de acusaciones en la red social por críticas del hijo de Álvaro Uribe al expresidente Santos

Tomás Uribe y Martín Santos

Médicos cuestionaron los posibles efectos de la circular que impone nuevos requisitos para entregar medicamentos: “Mipres ha sido una barrera”

Especialistas temen que la complejidad tecnológica incremente las trabas para quienes requieren tratamientos, con sistemas poco adaptados y tiempos de consulta al límite

Médicos cuestionaron los posibles efectos

Karen Sevillano regresó a Bogotá y ya está sufriendo con el cambio de clima de la capital del país afectando su piel

La creadora de contenido no se guardó nada y contó con sinceridad cómo la mudanza a Bogotá la obligó a reinventar toda su rutina de cuidado personal para enfrentar el clima

Karen Sevillano regresó a Bogotá

Abelardo de la Espriella envió carta a Donald Trump para que indague si hubo aportes de Nicolás Maduro a la campaña de Gustavo Petro

El abogado y hoy precandidato presidencial dirigió un mensaje a las autoridades norteamericanas para pedir claridad respecto al posible ingreso de fondos vinculados al régimen venezolano en la arena electoral colombiana

Abelardo de la Espriella envió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto fue lo que se

Esto fue lo que se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída del Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano regresó a Bogotá

Karen Sevillano regresó a Bogotá y ya está sufriendo con el cambio de clima de la capital del país afectando su piel

Elizabeth Loaiza señaló que tienen retenida a una de sus mascotas: “No descansaré hasta encontrarte”

Yina Calderón responde con humor a quienes la acusaron de exceso en el desfile de Año Viejo en su natal Oporapa

Chiara Ferragni les muestra Colombia a sus seguidores: está de vacaciones y pasó por Medellín y Cartagena

Actriz de ‘Betty la fea’ se lanzó a la música popular y reconoció que su hija fue un apoyo fundamental

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC

Colombia no participará en el Sudamericano Sub-17 de Voleibol por falta de plata: no hay contrato con el ministerio del Deporte

Jugador del Bayern Múnich llegó al entrenamiento con bafle y la canción de Luis Díaz a todo volumen