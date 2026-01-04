En video quedó registrado el intento de sicariato que fue frustrado por la policía de Cartagena

En el clip se observa que los uniformados detienen a los dos presuntos sicarios, mientras un par de hombres tratan de golpear a los detenidos - crédito Las Noticias Cartagena OK / Facebook

Momentos de alta tensión se vivieron la tarde del sábado 3 de enero en el corredor de carga de Cartagena, cuando un presunto intento de sicariato fue frustrado gracias a la intervención inmediata de uniformados de la Policía Metropolitana.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el instante en que 2 hombres a bordo de una motocicleta, presuntamente persiguiendo a su víctima, intentaron ejecutar el ataque en el sector conocido como la báscula. Sin percatarse de la presencia policial, los agresores fueron interceptados justo antes de concretar la acción.

En los videos que circularon ampliamente, se observa cómo la situación desembocó en una confrontación física. Varios sujetos se enfrentaron a golpes, mientras los uniformados intentaban contener la pelea y evitar que la violencia escalara.

La reacción de la comunidad fue determinante, ya que numerosos ciudadanos intervinieron buscando impedir que el enfrentamiento derivara en consecuencias más graves. Entre los testigos, se escuchan voces que instan a los hombres presentes a permitir la captura de uno de los implicados, en un ambiente cargado de tensión y nerviosismo.

En las imágenes se evidencia la intervención de la comunidad para acorralar a los presuntos sicarios - crédito composición fotográfica

Testigos en el lugar relataron que la rápida actuación de la patrulla policial fue clave para impedir que los presuntos sicarios lograran su cometido. En los registros audiovisuales, aparece también la posible víctima, quien en medio del forcejeo se ve pateando la motocicleta de los presuntos agresores, lo que añade complejidad a la escena y a la comprensión de los hechos.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido y de la conmoción generada entre transeúntes y residentes del sector, hasta el momento las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el caso.

No se ha informado si hubo capturados o heridos, ni se han revelado identidades de los participantes en el incidente. La Policía Metropolitana de Cartagena anunció que en las próximas horas se espera un pronunciamiento que esclarezca los detalles y las responsabilidades de este hecho que alteró la tranquilidad en una de las principales vías de la ciudad.

El episodio se da en un contexto de persistente preocupación por la seguridad en Cartagena. Durante el año 2025, la ciudad registró 359 homicidios, una cifra que, aunque muestra una reducción de 29 casos respecto a los 388 asesinatos reportados en 2024, mantiene la alarma entre autoridades y ciudadanos.

La captura se realizó en plena calle, por lo que el tráfico se afecto durante varios minutos - crédito composición fotográfica

De los homicidios cometidos en 2025, 256 casos corresponden a sicariato, consolidando esta modalidad como la principal causa de muerte violenta en la ciudad. Además, se reportaron 31 asesinatos en riñas, 9 durante atracos, 4 feminicidios y 59 casos aún están bajo investigación por causas no determinadas.

El mes de diciembre de 2025 fue especialmente crítico, al registrarse 33 asesinatos, de los cuales 22 fueron ejecuciones bajo la modalidad de sicariato y 10 ocurrieron durante riñas o situaciones de intolerancia.

A pesar de la ligera disminución de homicidios en comparación con años previos (395 en 2023 y 360 en 2022), la violencia armada sigue siendo uno de los principales desafíos para la ciudad heroica.

Las investigaciones abiertas por la policía local continúan diversas líneas, muchas centradas en ajustes de cuentas, disputas territoriales, venganzas personales y conflictos relacionados con el narcotráfico y las bandas delincuenciales.

Los dos sujetos fueron detenidos por la policía y transportados en un vehículo particular - crédito composición fotográfica

La preocupación se mantiene elevada ante la recurrencia de episodios como el ocurrido en el corredor de carga, donde la intervención de la comunidad y de los uniformados logró evitar una tragedia mayor, pero también evidenció la fragilidad de la seguridad en zonas estratégicas de Cartagena.

El caso ha dejado en evidencia la necesidad de fortalecer la presencia policial y de impulsar estrategias integrales que permitan reducir la incidencia de la violencia armada y del sicariato, fenómenos que continúan marcando el panorama de orden público en la ciudad.