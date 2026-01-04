Daiky Gamboa, amigo de Karol G, reivindicó la alegría venezolana: “Imagínese que le quiten todo lo que usted tiene”

El creador de contenido y amigo de Karol G se pronunció en sus redes sociales sobre la situación en el vecino país con la caída de Maduro - crédito @daikygamboa/IG

Daiky Gamboa, conocido por su relación cercana con Karol G y su influencia en redes sociales, compartió su reacción después de conocer la noticia sobre la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Desde Pasto, en Colombia, Gamboa relató el fuerte impacto del anuncio y el ambiente polarizado que percibió en Internet tras el acontecimiento.

“Acabo de almorzar. Qué vuelta lo de Maduro. Obviamente, tengo una opinión que dar al respecto”, expresó inicialmente el creador de contenido, antes de profundizar en su reflexión sobre la situación venezolana.

Daiky Gamboa lanza una reflexión sin filtros sobre lo ocurrido en Venezuela, en redes sociales - crédito @daikygamboa/IG

Gamboa pidió empatía hacia los venezolanos que celebraron el fin del régimen.

“A los primeros que hay que entender es a los venezolanos, huevón. ¿Cómo no van a estar celebrando? Imagínese que le quiten todo lo que usted tiene, lo hagan salir de su casa, lo obliguen a irse de su país”, manifestó el paisa, defendiendo la emoción de los venezolanos por la caída del dictador Nicolás Maduro.

Por otro lado, Daiky fue enfático en resaltar la magnitud de la migración forzada y el valor del vecino país: “No estamos hablando que los venezolanos se fueron de su país y su país era un mierdero, era un arenero, no. Venezuela es uno de los países más chimbas que existe en el mundo y 7.9 millones de personas se tuvieron que ir por culpa de ese cara de albóndigas, señor cara de papa, que lo detesto”.

En Bogotá, miles de venezolanos se dieron cita en la Plaza de Bolívar - crédito REUTERS/Andres Galeano

Afirmó su alegría por la salida de Maduro y la compartió con el pueblo venezolano.

“Me encanta que se lo hayan llevado. Entonces, ¿cómo no van a estar felices los venezolanos, huevón? Claro, y yo estoy feliz con ellos. A mí me encanta que se hayan llevado al señor cara de papa con Maduro, ni que hubo que petar una papa, lo odio”.

Sin embargo, Gamboa advirtió sobre el escepticismo ante el cambio real en el país sudamericano: “No siento que el régimen haya acabado del todo porque, por ejemplo, allá quedó la vicepresidenta esa que es una cochinada y un montón de personas del gabinete de Maduro”.

Recordó que en la historia “eso casi siempre pasa, como que tumban un dictador, pero los minidictadores que venían con él cogen el poder. Entonces, esperemos a ver qué pasa”.

El paisa defendió, pero también criticó los movimientos de Estados Unidos en otros países con la misma situación - crédito @daikygamboa/Instagram

Más adelante, Gamboa abordó las preocupaciones internacionales por la situación venezolana y la influencia de Estados Unidos.

“Es muy iluso el que piense que a Estados Unidos le importa lo que pase con Venezuela, porque eso no es así. Simplemente, Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo y es el segundo país que produce minerales raros”, explicó.

Explicó que estos recursos, denominados minerales raros, “los necesitan pa todo. Pa todo la necesitan”.

Situó el interés estadounidense en el contexto global: “Como China el año pasado le dijo a Estados Unidos que no le iba a vender más y los otros que producen son China, Estados Unidos dijo: ‘Necesitamos controlar los de Venezuela’”.

Venezolanos celebraron la caída del régimen de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos - crédito Rodrigo Garrido/Reuters

Gamboa criticó la historia de intervenciones extranjeras, advirtiendo: “Cada vez que Estados Unidos se mete a un país con la excusa de: ‘Venga, yo los ayudo’, los vuelve mierda, se los culea, los deja en las llantas, los deja en las sobras, les quita absolutamente todo lo que tienen y luego sale y se va y les deja un mierdero peor del que ya tenían”.

Asimismo, mostró su felicidad por el pueblo venezolano: “Yo estoy feliz por los venezolanos. Y si fuera un venezolano estaría de rodillas llorando, la alegría más hijueputa, claro que sí”.

Finalmente, Gamboa instó a su audiencia a mantener la calma y no dividirse, subrayando que lo mejor, en este momento, es observar con atención los futuros pasos que dará el país.