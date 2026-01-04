Colombia

Concierto de Blessd en Cartagena fue cancelado por fallas de seguridad: ya se anunció nueva fecha

El evento que forma parte de ‘El Mejor Hombre del Mundo Tour’ se realizará en la Plaza de Toros de la capital bolivarense, según dio a conocer el propio artista en sus redes sociales

Blessd se vio obligado a
Blessd se vio obligado a posponer el inicio de su gira en Cartagena por fallas de seguridad en el escenario - crédito Cortesía

2026 se presenta como un año clave en la carrera de Blessd. Tras su presentación en el Vive Claro de Bogotá ante 40.000 asistentes que llenaron el aforo, el artista anunció su gira El Mejor Hombre del Mundo Tour que durante el primer semestre del año recorrerá nueve ciudades de Colombia.

Este sábado 3 de enero estaba pactado el inicio de dicha gira en la Plaza de Toros de Cartagena. Sin embargo, y para desazón del público, el concierto no tuvo lugar luego de que se considerara que el lugar presentaba fallas de seguridad que ponían en riesgo la integridad de los asistentes, según informó la empresa productora Dímelo Jara Company.

El reggaetón de Blessd llegará
El reggaetón de Blessd llegará a Cartagena, Manizales, Pereira, Ibagué, Bucaramanga, Cali, Neiva, Armenia, Barranquilla y Medellín en 2026 - crédito blessd / Instagram

Las inspecciones técnicas realizadas previamente en el recinto identificaron fallas graves en la estabilidad del escenario, un hallazgo que demostró que la promotora no había cumplido con los requisitos mínimos de infraestructura y seguridad estipulados para espectáculos de gran escala. Este resultado determinó que la suspensión del concierto fuera la única decisión posible para evitar un riesgo mayúsculo tanto para los asistentes como para el propio intérprete.

Los responsables del concierto enfatizaron que ni Blessd ni su equipo tienen culpa directa en la cancelación, ya que la logística y la infraestructura del evento recaían únicamente en el promotor local.

Blessd anunció la reprogramación de
Blessd anunció la reprogramación de su concierto en Cartagena para el 6 de enero - crédito @blessd/Instagram

Acto seguido, en la cuenta oficial de Blessd se anunció que la fecha sería reprogramada para el martes 6 de enero en el mismo lugar. Adicionalmente, el artista compartió una nueva comunicación en la que confirmó que las boletas previamente adquiridas seguirían siendo válidas para la nueva fecha.

En caso de que alguno de los compradores de la fecha original no pudiese asistir, se puso en marcha el mecanismo de devolución del importe de las entradas, que correrá a cargo de Comercializadora M.A.M S.A.S., la tiquetera local. El reembolso deberá gestionarse a través de los canales oficiales donde se realizó la compra, de acuerdo con lo comunicado por los organizadores.

Blessd conmovió al recordar su infancia humilde con emotivo mensaje

El artista colombiano Blessd posó
El artista colombiano Blessd posó junto a un clásico Renault 4 azul para evocar su infancia y las dificultades económicas que enfrentó en Medellín - créditoblessd / Instagram

En una publicación a tono con las reflexiones de las fiestas de fin de año, el artista posó junto a un carro clásico Renault 4 azul, evocando los años en que los lujos estaban fuera de su alcance y la música era solo un sueño lejano.

“Estas fechas son un poco sentimentales para mí; hace 6 años se pasaba con lo mínimo en estos diciembres, y ahora que todo mejoró me doy cuenta de que, por más dinero que se consiga, lo más importante va a ser tener los pies en la tierra, seguir siendo el mismo y no dejarse contaminar de todo lo que este mundo trae”, expresó en su cuenta de Instagram.

El cantante insistió en la necesidad de valorar a la familia por encima de los logros materiales. En su posteo, recomendó a sus seguidores aprovechar la cercanía con sus seres queridos.

“Si usted tiene a su mamá con usted, abrácela; si tiene a sus hermanos, dígales que los ama; si tiene a su hijo ahí, pase todo el tiempo del mundo con él. Y lo más importante: siempre rodeado de Dios y de personas que de verdad te quieran por lo que eres y no por lo que tienes”, indicó.

Cabe señalar que el tiktoker Jovn reveló hace unas semanas que el artista paisa se encontraba entre los artistas que más cobraba por un evento, siendo actualmente valorado en $1.280 millones, cifra en la que agrega entre sus compromisos exigencias como un vuelo privado y tres botellas de tequila Clase Azul. Además, el artista solicitaría seguridad y una consola de videojuegos como parte de sus exigencias especiales para cada presentación.

BlessdCartagenaConciertos ColombiaEl Mejor Hombre del Mundo TourColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

