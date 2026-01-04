Colombia

Álvaro Uribe reiteró el apoyo total del Centro Democrático a la operación de Estados Unidos en Venezuela: “Legítima defensa”

El expresidente validó la intervención estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, durante el foro virtual convocado por la colectividad

Declaraciones de Álvaro Uribe sobre la situación en Venezuela tras operativos militares de Estados Unidos - crédito @CeDemocratico/X

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez reiteró que el Centro Democrático apoya totalmente la actuación de los Estados Unidos en territorio venezolano, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el domingo 4 de enero de 2025.

En el debate virtual “Venezuela, Estados Unidos y legítima defensa”, Uribe sostuvo que la intervención estadounidense respondió a una necesidad ética y de protección a la ciudadanía.

Durante su intervención, Uribe precisó: “Yo quiero dejar en claro que el Centro Democrático apoya totalmente la actuación de los Estados Unidos. Ellos actuaron en su legítima defensa (…) No tenían manera distinta de capturar a una persona que encabeza el Cartel de los Soles y que se ha convertido en una gran agresión. La obligación de un gobierno con la justicia y con la protección de su ciudadanía, es una obligación ética”.

Álvaro Uribe sostuvo que la intervención estadounidense respondió a una necesidad ética y de protección a la ciudadanía - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El foro reunió a integrantes y analistas del Centro Democrático para examinar el impacto de la operación ejecutada en Caracas.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, caracterizó la acción estadounidense como una de legítima defensa.

“Una acción legítima porque no se trató de una invasión, se trató de una operación especial para capturar y someter a la justicia a Nicolás Maduro, procesado por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. La Carta de Naciones Unidas no solo impone límites al uso de la fuerza, también obligaciones en democracia, derechos humanos y libertades”, explicó Chacón.

El analista afirmó que Venezuela dejó de ser un Estado democrático y es ahora una “estructura de poder criminalizada” que ha respaldado a la guerrilla del ELN y a otros grupos ilegales.

Durante el evento, Rafael Nieto, candidato al Senado por la colectividad, expresó reservas sobre la legalidad internacional de la operación.

Nieto afirmó: “La regla general es la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La Carta solo establece dos excepciones: la legítima defensa y la autorización del Consejo de Seguridad. Yo no veo que en este caso se den esas condiciones”.

Nieto recordó el bombardeo al campamento de Raúl Reyes en Ecuador durante el gobierno de Uribe como ejemplo de legítima defensa, a diferencia de lo ocurrido en Venezuela.

“Que exista un régimen autoritario no justifica, a la luz del derecho internacional, el uso de la fuerza. No todas las dictaduras pueden ser objeto de intervención militar”.

Álvaro Uribe Vélez abordó los riesgos de interpretaciones jurídicas amplias y enfatizó la agresión continuada contra Estados Unidos.

“¿Cómo no va a ser una agresión permitir el uso del territorio, del espacio aéreo y de los puertos para enviar cocaína a Estados Unidos? ¿Cómo no va a ser una agresión albergar grupos terroristas declarados enemigos de ese país?”, indicó Uribe.

Álvaro Uribe Vélez abordó los riesgos de interpretaciones jurídicas amplias y enfatizó la agresión continuada contra Estados Unidos - crédito Reuters

Uribe también criticó el papel de los organismos internacionales frente al terrorismo y el narcotráfico.

Durante el debate, resaltó el carácter de la senadora Paloma Valencia: “Paloma es una persona con firmeza, con absoluta convicción y argumentos, y no es una firmeza de ocasión, es una firmeza que va con su carácter”.

El expresidente se refirió además al senador Iván Cepeda: “Ayer volvió a declarar su amor por Maduro y por esas dictaduras. Él es declarado”.

Al finalizar el debate, Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial, expresó: “Ver a los venezolanos celebrando el renacer de su país conmueve. Colombia siempre ha estado del lado del pueblo venezolano y seguirá apoyando una transición democrática”.

La senadora sostuvo que desde el Centro Democrático se ha hecho frente al régimen chavista y defendido la democracia, el Estado de derecho y las instituciones en Colombia.

Paloma Valencia, senadora y precandidata del Centro Democrático - crédito @PalomaValenciaL/X

“Nuestra batalla es defender la democracia, el Estado de derecho y las instituciones. Vamos a frenar reformas que ponen en riesgo el ahorro de los colombianos y a defender el sector productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas”.

