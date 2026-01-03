Colombia

Precandidato Iván Cepeda se refirió al ataque de EE. UU. a Venezuela y lo califico de “Una amenaza directa contra la paz regional”

El despliegue militar llevado adelante por Estados Unidos, sus consecuencias sobre Venezuela y la reacción inmediata de los líderes colombianos han marcado el inicio de una fase de incertidumbre y alarma para la estabilidad geopolítica de América Latina

3 de enero, según informó
3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela - crédito Federico PARRA/AFP

Las tensiones regionales alcanzaron un nuevo pico después de que Donald Trump anunciara públicamente una intervención militar en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa. La noticia se difundió rápidamente y generó declaraciones inmediatas de líderes políticos sudamericanos, centrando la atención internacional en la posibilidad de un conflicto de escala mayor.

Desde su residencia en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó: “Los Estados Unidos han realizado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU. Próximamente se darán más detalles. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a. m. en Mar-a-Lago”, dijo Trump en un comunicado oficial.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en un ataque a gran escala, según una publicación en su cuenta de redes sociales. 3 de enero de 2026. @realDonaldTrump/vía REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO.

El impacto de esta operación militar reverberó rápidamente en la esfera política colombiana. Iván Cepeda, precandidato presidencial y figura próxima al Gobierno de Gustavo Petro, replicó en sus redes sociales: “El presidente @petrogustavo ha anunciado que se presentan bombardeos de las Fuerzas Militares de EEUU en la ciudad de Caracas, Venezuela. También se informa que se presentan ataques militares en otros lugares del territorio venezolano”, aseguró Cepeda en su mensaje público.

Mientras la comunidad internacional intentaba procesar el alcance de los sucesos, Cepeda enfatizó la gravedad de la situación y su posible desenlace: “Se trata de una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional, y contra los principios fundamentales del derecho público internacional. Rechazo de manera categórica esta agresión, que podría escalar y derivar en un conflicto armado trasnacional”, afirmó el dirigente colombiano.

Precandidato Iván Cepeda sobre ataque
Precandidato Iván Cepeda sobre ataque de EE. UU. a Venezuela - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda también expresó su apoyo a las decisiones tomadas por el Gobierno colombiano ante la crisis regional: “Respaldo plenamente el llamado del presidente Petro a que se convoque de manera urgente el Consejo de Seguridad de la ONU. Y a que se activen todos los canales para detener esta agresión armada y a preservar la paz de la región”, concluyó Cepeda en su declaración.

El despliegue militar llevado adelante por Estados Unidos, sus consecuencias sobre Venezuela y la reacción inmediata de los líderes colombianos han marcado el inicio de una fase de incertidumbre y alarma para la estabilidad geopolítica de América Latina

